Monte Carlo Masters 2026: Tsitsipas bắt đầu hành trình tìm lại bản ngã trước Cerundolo Stefanos Tsitsipas bước vào giải đấu sở trường Monte Carlo với thử thách từ Francisco Cerundolo, trong khi tài năng trẻ Joao Fonseca sẵn sàng khẳng định vị thế.

Monte Carlo Masters 2026 chính thức khởi tranh, đánh dấu sự trở lại của những chuyên gia sân đất nện. Tâm điểm của ngày thi đấu mở màn là cuộc đối đầu giữa cựu vương Stefanos Tsitsipas và Francisco Cerundolo, cùng màn trình diễn đáng chờ đợi của ngôi sao đang lên Joao Fonseca.

Tsitsipas và sứ mệnh bảo vệ 'lãnh địa' Monte Carlo

Cuộc chạm trán giữa Francisco Cerundolo và Stefanos Tsitsipas ngay vòng mở màn mang đến cảm giác “lệch hạt giống nhưng không lệch trình”. Một bên là tay vợt Nam Mỹ đang duy trì phong độ ổn định, một bên là cựu vương của giải đấu đang nỗ lực tìm lại vị thế trên mặt sân sở trường.

Cerundolo bước vào mùa đất nện châu Âu với sự tự tin lớn sau màn thể hiện tích cực tại Miami. Nền tảng thể lực dồi dào, khả năng di chuyển linh hoạt và những cú đánh thuận tay (forehand) nặng nề mang thương hiệu Nam Mỹ biến anh thành đối thủ cực kỳ khó chịu. Lối chơi thiên về topspin của Cerundolo cho phép anh kéo đối thủ vào những loạt bóng bền vắt kiệt sức lực trên mặt sân chậm.

Ngược lại, dù không còn đứng trong nhóm ứng viên hàng đầu thế giới, Monte Carlo vẫn luôn là “thánh địa” của Tsitsipas. Với 3 chức vô địch (2021, 2022, 2024), tay vợt Hy Lạp sở hữu sự tương thích hoàn hảo với điều kiện thi đấu tại đây. Trên nền đất nện chậm, Tsitsipas có thêm thời gian để xoay xở cú trái một tay và tối ưu hóa những cú thuận tay mang tính áp đặt thế trận.

Mặc dù Tsitsipas đang dẫn 2-0 về đối đầu, nhưng đây mới là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán trên mặt sân đất nện. Sự ổn định tâm lý của Tsitsipas sẽ là chìa khóa, bởi Cerundolo vốn nổi tiếng với độ lì lợm trong những pha bóng kéo dài.

Joao Fonseca: Sẵn sàng tạo nên cú sốc mới

Trận đấu giữa Joao Fonseca và Gabriel Diallo là màn so tài thú vị giữa hai tài năng trẻ nhưng đang ở hai thái cực phong độ trái ngược. Fonseca đang cho thấy sự thăng tiến vượt bậc sau giai đoạn Sunshine Double đầy ấn tượng.

Tại Indian Wells, tay vợt Brazil đã gây tiếng vang khi đánh bại những tên tuổi như Karen Khachanov và Tommy Paul. Thậm chí, anh đã chơi sòng phẳng với Jannik Sinner, cho thấy bản lĩnh không hề e sợ trước các ngôi sao hàng đầu. Lối chơi phòng thủ linh hoạt và khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công nhanh của Fonseca đặc biệt phù hợp với đặc tính của sân đất nện.

Trong khi đó, Gabriel Diallo lại đang trải qua giai đoạn khủng hoảng. Tay vợt người Canada gặp khó khăn lớn trong việc thích nghi với mặt sân đất nện, nơi những cú đánh sức mạnh của anh thường bị hóa giải. Thất bại sớm tại Marrakesh gần đây là minh chứng cho thấy Diallo vẫn chưa tìm được nhịp điệu trên mặt sân đỏ. Nếu không thể cải thiện khả năng di chuyển, Diallo sẽ gặp bất lợi lớn trước sự lì lợm của Fonseca.

Lịch thi đấu Monte Carlo ngày 06/04