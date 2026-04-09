Monte Carlo Masters: Carlos Alcaraz kinh ngạc trước thể lực bền bỉ của Jannik Sinner Alcaraz thừa nhận sự bất ngờ khi Sinner quyết định dự giải Monte Carlo ngay sau chuỗi trận vắt kiệt sức tại Mỹ, trong khi Tyson Fury đang đối mặt với áp lực tâm lý.

Jannik Sinner đang trở thành tâm điểm của làng quần vợt thế giới khi duy trì một hiệu suất thi đấu đáng kinh ngạc. Carlos Alcaraz, đối thủ trực tiếp của tay vợt người Italia, mới đây đã công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ và bất ngờ trước quyết định góp mặt của Sinner tại Monte Carlo Masters ngay sau hành trình "Sunshine Double" đầy mệt mỏi tại Indian Wells và Miami.

Sự bền bỉ của Jannik Sinner và sự ngạc nhiên từ Alcaraz

Tay vợt người Italia đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp và 26 set toàn thắng. Việc Sinner có mặt tại Monte Carlo chỉ sau khoảng một tuần nghỉ ngơi sau chức vô địch tại Miami Open là minh chứng cho một nền tảng thể lực phi thường và khả năng phục hồi thần tốc.

Chia sẻ về đối thủ, Carlos Alcaraz cho biết: "Thành thật mà nói, tôi khá bất ngờ khi Sinner vẫn đến Monte Carlo thi đấu sau một hành trình dài như vậy. Điều đó cho thấy thể trạng tuyệt vời và khả năng duy trì đỉnh cao của cậu ấy. Đôi khi chúng tôi phải dự đoán lịch trình của nhau, nhưng với Sinner, dường như không có giới hạn nào về mặt thể chất ở thời điểm hiện tại."

Alcaraz và Sinner đều ra quân ấn tượng ở Monte Carlo năm nay

Quy trình tập luyện khắt khe của tay vợt số một Italia

Để chuẩn bị cho chiến dịch sân đất nện, Sinner đã có buổi tập luyện cường độ cao cùng tài năng trẻ 17 tuổi Moise Kouame tại Monte Carlo. Buổi tập tập trung vào các kỹ năng đánh thuận tay, trái tay chéo sân và cải thiện khả năng volley. Đáng chú ý, Sinner thường xuyên nán lại sân một mình để hoàn thiện kỹ thuật giao bóng và các cú bỏ nhỏ (drop shot), cho thấy sự cầu thị tuyệt đối dù đang thống trị các giải đấu gần đây.

Tyson Fury và cuộc chiến tâm lý trước ngày tái xuất

Ở một diễn biến khác của làng võ thuật, nhà vô địch hạng nặng Tyson Fury đang trải qua những giây phút do dự trước trận đấu với Arslanbek Makhmudov tại sân vận động Tottenham Hotspur. "Gypsy King" thừa nhận anh bị ảnh hưởng tâm lý sau khi chứng kiến sự sa sút phong độ của những đối thủ cũ như Deontay Wilder và Derek Chisora.

"Thật buồn khi thấy những võ sĩ hàng đầu xuống dốc nhanh chóng. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là người tiếp theo sẽ rơi vào tình cảnh đó hay không?", Fury chia sẻ đầy trăn trở. Những nghi ngại về tuổi tác và phong độ đang đặt ra thách thức lớn cho võ sĩ người Anh trước giờ xung trận.

Tranh cãi kỹ thuật và rào cản tài chính tại giải đua xe F1

Trên đường đua F1, nhà đương kim vô địch Max Verstappen đang thúc đẩy đề xuất loại bỏ hệ thống động cơ hybrid để quay lại với các giá trị đua xe thuần túy. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định kịch bản này gần như bất khả thi do các nhà sản xuất như Red Bull hay Audi đã rót hàng tỷ USD vào phát triển công nghệ theo bộ luật hiện hành.

Bình luận viên Olav Mol cho rằng việc thay đổi luật lệ lúc này sẽ là một thảm họa tài chính. Trong khi đó, Verstappen vẫn đang loay hoay thích nghi với các quy định mới của mùa giải 2026. Tay đua người Hà Lan thậm chí đã chỉ trích các quy tắc kỹ thuật mới là mang tính "phản đua xe" và so sánh chúng với trò chơi điện tử, khi anh mới chỉ giành được 12 điểm sau ba chặng đua đầu tiên.