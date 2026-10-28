Monza 1-4 Napoli: Napoli giành chiến thắng Napoli bước vào chuyến làm khách trước Monza với lực lượng bị hao hụt nhân sự. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 tại sân vận động Stadio Brianteo.

Monza 1 - 4 Napoli Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Monza tiếp đón Napoli.

8' Thẻ vàng Phút 8': Saba Goglichidze (Monza) nhận thẻ vàng (Foul).

10' BÀN THẮNG! Napoli (0-1) Phút 10': Rasmus Hojlund (Napoli) lập công (kiến tạo: Giovanni Di Lorenzo). Tỷ số: 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monza 45% - 55% Napoli, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

17' Thay người Phút 17' (Napoli): Billy Gilmour vào sân thay Stanislav Lobotka.

25' Thẻ vàng Phút 25': Ivan Juric (Monza) nhận thẻ vàng (Dissent).

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monza 47% - 53% Napoli, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

39' Napoli ép sân Cầm bóng: Monza 42% - 58% Napoli, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 3.

43' BÀN THẮNG! Monza (1-1) Phút 43': Gustavo Varela (Monza) lập công (kiến tạo: Jay Robinson). Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Monza): Andrea Carboni vào sân thay Saba Goglichidze.

45' Thay người Phút 45' (Napoli): Luca Marianucci vào sân thay Amir Rrahmani.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Napoli (1-2) Phút 48': Matteo Politano (Napoli) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

51' Napoli ép sân Cầm bóng: Monza 41% - 59% Napoli, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 3.

52' Thẻ vàng Phút 52': Foe Ondoa (Monza) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Monza): Andrea Colpani vào sân thay Cyril Ngonge.

60' Thay người Phút 60' (Monza): Ebenezer Akinsanmiro vào sân thay Foe Ondoa.

62' BÀN THẮNG! Napoli (1-3) Phút 62': Rafael Marin Zamora (Napoli) lập công (kiến tạo: Matteo Politano). Tỷ số: 1 - 3.

63' Thay người Phút 63' (Napoli): Kevin De Bruyne vào sân thay Frank Anguissa.

63' Thay người Phút 63' (Napoli): Antonio Vergara vào sân thay Matteo Politano.

64' Napoli ép sân Cầm bóng: Monza 42% - 58% Napoli, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 4.

67' BÀN THẮNG! Napoli (1-4) Phút 67': Kevin De Bruyne (Napoli) lập công (kiến tạo: Noa Lang). Tỷ số: 1 - 4.

69' Thay người Phút 69' (Monza): Exequiel Zeballos vào sân thay Jay Robinson.

74' Thay người Phút 74' (Monza): Valentin Antov vào sân thay Lorenzo Lucchesi.

77' Napoli ép sân Cầm bóng: Monza 38% - 62% Napoli, dứt điểm 12 - 14 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 3 - 4.

81' Thay người Phút 81' (Napoli): Lorenzo Lucca vào sân thay Rasmus Hojlund.

88' Thẻ vàng Phút 88': Leonardo Colombo (Monza) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Napoli ép sân Cầm bóng: Monza 36% - 64% Napoli, dứt điểm 12 - 16 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 3 - 4.

KT Kết thúc: Monza 1-4 Napoli Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 04:39 29/10/2026

Đội hình chính thức Monza Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV I. Juric Napoli Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Allegri 1 N. Törnqvist 9 Gustavo Varela 46 Jay Robinson 8 M. Ondoa 16 C. Ngonge 7 Ricardo Mangas 3 L. Lucchesi 2 Goglichidze 21 L. Colombo 19 S. Birindelli 24 A. Bakoune 32 Milinković-Savić 99 Zambo Anguissa 22 G. Di Lorenzo 19 R. Højlund 70 N. Lang 68 S. Lobotka 16 Rafa Marín 8 S. McTominay 17 M. Olivera 21 M. Politano 13 Amir Rrahmani Dự bị Monza 27 I. Touré 14 Akinsanmiro 22 E. Zeballos 20 D. Thiam 6 V. Antov 44 A. Carboni 26 P. Ciurria 28 A. Colpani 10 P. Cutrone Napoli 1 A. Meret 35 Luca Marianucci 20 L. Lucca 23 Giovane 6 B. Gilmour 11 K. De Bruyne 14 N. Contini 31 S. Beukema 26 A. Vergara Cập nhật đội hình lúc 02:17 29/10/2026

Monza Thống kê Napoli 35% Kiểm soát bóng 65% 12 Dứt điểm 16 5 Trúng đích 7 2 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật M. Politano Napoli 1 bàn · 1 kiến tạo Gustavo Varela Monza 1 bàn Rafa Marín Napoli 1 bàn R. Højlund Napoli 1 bàn K. De Bruyne Napoli 1 bàn N. Lang Napoli 1 kiến tạo · điểm 7.7

Napoli đến sân Stadio Brianteo trong tình trạng tổn thất nhân sự, điều khiến bài toán của ban huấn luyện đội khách trở nên phức tạp hơn trước trận gặp Monza. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 và đặt hai đội ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng.

Napoli đau đầu với bài toán nhân sự

Việc thiếu người là vấn đề lớn nhất của Napoli trước chuyến làm khách này. Khi lực lượng bị thu hẹp, đội khách buộc phải cân nhắc kỹ hơn về cách phân bổ sức lực và lựa chọn phương án thay thế trong suốt trận đấu.

Đáng chú ý, Napoli vẫn đang là đội có vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng. Họ đứng thứ 10 với 11 điểm, hơn Monza 4 điểm. Lợi thế về thứ hạng giúp đội khách có thêm tự tin, nhưng sự thiếu hụt nhân sự có thể làm giảm đi ưu thế đó.

Phong độ: Napoli thiếu ổn định, Monza sa sút

Trong 5 trận gần nhất, Napoli thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một kết quả hòa, trước đó là chiến thắng, rồi đến hai trận thua liên tiếp và một trận thắng ở thời điểm xa hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Ngược lại, phong độ của Monza còn đáng lo ngại hơn. Chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Chiến thắng duy nhất của họ đến ở trận thứ hai tính ngược về trước, nhưng sau đó Monza không duy trì được mạch kết quả tích cực.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Napoli thắng 3 trận, Monza thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường chiếm ưu thế mỗi khi chạm trán Monza, dù Monza vẫn từng tìm được chiến thắng trước đối thủ này.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Monza đang xếp thứ 15 với 7 điểm, kém Napoli 5 bậc và 4 điểm. Với một đội đang chịu thua nhiều hơn thắng, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Monza cải thiện bầu không khí xung quanh đội bóng.

Napoli, dù đứng cao hơn, cũng chỉ có phong độ ở mức trung bình trong thời gian gần đây. Điều này khiến khoảng cách giữa hai đội không quá lớn khi xét đến những khó khăn về nhân sự của đội khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng Napoli xoay xở với lực lượng hạn chế. Nếu đội khách duy trì được sự chắc chắn và tận dụng lợi thế đối đầu, họ vẫn có cơ sở để cạnh tranh một kết quả tốt.

Về phía Monza, thách thức là tìm lại sự tự tin sau chuỗi trận không thuận lợi, đồng thời tận dụng lợi thế sân nhà trước một đối thủ đang thiếu người. Nhìn chung, đây là trận đấu có thế cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng, và yếu tố nhân sự của Napoli có thể quyết định diễn biến.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monza · 1 thắng 1 hòa Napoli · 3 thắng Monza 0 - 1 Napoli NAP Napoli 2 - 0 Monza NAP Monza 2 - 4 Napoli NAP Napoli 0 - 0 Monza Hòa Monza 2 - 0 Napoli MON

Monza 5 trận gần nhất B T B H B 8 Trận 2-1-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.9) 18 Thủng lưới Napoli 5 trận gần nhất H T B B T 8 Trận 3-2-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 8 7 1 0 +13 22 T T T H T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H … 9 Cagliari 9 4 1 4 -5 13 B B B H T 10 Napoli 8 3 2 3 +3 11 H B T H T 11 Atalanta 8 3 1 4 -1 10 H B T B B … 14 Sassuolo 9 2 2 5 -8 8 B B B H B 15 Monza 8 2 1 5 -3 7 B T B T B 16 Genoa 8 2 1 5 -7 7 T B T B H …

Tình hình lực lượng Monza ✚ M. Folorunsho (Coach's decision) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ M. Folorunsho (Coach's decision) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ B. Badiashile (Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ L. Spinazzola (Thigh Injury) ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ B. Badiashile (Injury)