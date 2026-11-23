Monza 3-0 Fiorentina: Monza giành chiến thắng
Monza và Fiorentina cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý trước cuộc gặp tại Stadio Brianteo lúc 02h45 ngày 24/11/2026. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Monza tiếp đón Fiorentina.
- 13'Fiorentina ép sân
Cầm bóng: Monza 34% - 66% Fiorentina, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 25'Fiorentina ép sân
Cầm bóng: Monza 40% - 60% Fiorentina, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 27'Thay người
Phút 27' (Fiorentina): Luca Ranieri vào sân thay Viery.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Monza 44% - 56% Fiorentina, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.
- 45'BÀN THẮNG! Monza (1-0)
Phút 45': Gustavo Varela (Monza) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Fiorentina): Alieu Njie vào sân thay Pedro Goncalves.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Monza 45% - 55% Fiorentina, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 1.
- 51'BÀN THẮNG! Monza (2-0)
Phút 51': Gustavo Varela (Monza) lập công (kiến tạo: Matteo Pessina). Tỷ số: 2 - 0.
- 59'BÀN THẮNG! Monza (3-0)
Phút 59': Jay Robinson (Monza) lập công. Tỷ số: 3 - 0.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Monza 48% - 52% Fiorentina, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 5 - 2.
- 66'Thay người
Phút 66' (Fiorentina): Víctor Valdepeñas Talavera vào sân thay Wilfried Gnonto.
- 67'Thay người
Phút 67' (Fiorentina): Beto vào sân thay Franco Mastantuono.
- 67'Thay người
Phút 67' (Monza): Dany Mota vào sân thay Jay Robinson.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Monza 46% - 54% Fiorentina, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 8 - 2.
- 74'Thay người
Phút 74' (Monza): Foe Ondoa vào sân thay Ebenezer Akinsanmiro.
- 74'Thay người
Phút 74' (Monza): Jan Ziolkowski vào sân thay Eddy Kouadio.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Radu Drăguşin (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Thay người
Phút 85' (Monza): Idrissa Toure vào sân thay Matteo Pessina.
- 85'Thay người
Phút 85' (Monza): Lorenzo Lucchesi vào sân thay Samuele Birindelli.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Monza 45% - 55% Fiorentina, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 8 - 2.
- KTKết thúc: Monza 3-0 Fiorentina
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 04:37 24/11/2026
Monza và Fiorentina đều bước vào trận đấu tại Stadio Brianteo với nhu cầu giống nhau: tìm một kết quả tích cực để chấm dứt giai đoạn không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 24/11/2026. Cả hai đội đều muốn rời sân với tâm lý nhẹ nhõm hơn.
Monza cần cắt chuỗi thất bại
Chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, Monza thua tới 4 trận, trong đó cả 4 trận mới nhất đều kết thúc với thất bại. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.
Hiện Monza đứng thứ 18 với 7 điểm. Với chuỗi kết quả vừa qua, lợi thế sân nhà là yếu tố đội chủ sân Stadio Brianteo cần tận dụng để lấy lại sự tự tin.
Fiorentina chưa tìm được sự ổn định
Phong độ của Fiorentina khá hơn nhưng chưa thật thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ chưa thua trong 3 trận mới nhất, gồm hai trận hòa và một trận thắng. Hai thất bại đều nằm ở phần cũ hơn của chuỗi trận.
Fiorentina đang xếp thứ 15 với 9 điểm, hơn Monza 2 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này rất nhỏ. Một kết quả cho phép bất kỳ đội nào thu hẹp hoặc nới rộng khoảng cách ngay trong đêm này.
Thế đối đầu cân bằng
Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai bên rất khó tách biệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Monza thắng 2 trận, Fiorentina thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Sự cân bằng này khiến cuộc gặp tại Stadio Brianteo khó có thể nghiêng hẳn về một phía.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai yếu tố có thể quyết định cục diện. Thứ nhất là tâm lý: Monza mang theo chuỗi 4 trận thua liên tiếp, nên bàn thắng mở tỉ số sẽ ảnh hưởng lớn đến cách họ thi đấu. Thứ hai là sự kiên nhẫn của Fiorentina. Đội khách đang có chuỗi 3 trận không thua và có thể chơi chắc chắn để tránh sai lầm.
Ngược lại, nếu Monza sớm tìm được bàn thắng, sức ép sẽ chuyển sang phía đội khách. Khi đó Fiorentina buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.
Nhận định
Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng cần điểm số và cùng thiếu sự ổn định. Monza có lợi thế sân nhà nhưng mang tâm lý nặng nề sau chuỗi thất bại. Fiorentina có phong độ nhỉnh hơn ở các vòng gần đây và đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Với thế đối đầu cân bằng và khoảng cách điểm số hẹp, một trận đấu giằng co, nhiều toan tính là kịch bản dễ xảy ra.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)