Monza 4-0 Cagliari: Monza giành chiến thắng Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 13 điểm, trước chuyến làm khách tới Monza lúc 23h30 ngày 19/10/2026 trên sân Stadio Brianteo.

Monza 4 - 0 Cagliari Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Monza tiếp đón Cagliari.

13' Cagliari ép sân Cầm bóng: Monza 32% - 68% Cagliari, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monza 45% - 55% Cagliari, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Monza 48% - 52% Cagliari, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 1.

39' BÀN THẮNG! Monza (1-0) Phút 39': Eddy Kouadio (Monza) lập công (kiến tạo: Dany Mota). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Monza (2-0) Phút 47': Gustavo Varela (Monza) lập công (kiến tạo: Foe Ondoa). Tỷ số: 2 - 0.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Monza 48% - 52% Cagliari, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 1.

53' Thay người Phút 53' (Cagliari): Alieu Fadera vào sân thay M'Bala Nzola.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Monza 48% - 52% Cagliari, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Monza): Andrea Colpani vào sân thay Dany Mota.

66' BÀN THẮNG! Monza (3-0) Phút 66': Jay Robinson (Monza) lập công (kiến tạo: Gustavo Varela). Tỷ số: 3 - 0.

67' Thay người Phút 67' (Cagliari): Yukinari Sugawara vào sân thay Zé Pedro.

67' Thay người Phút 67' (Cagliari): Kevin Carlos vào sân thay Daniel Maldini.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Monza 49% - 51% Cagliari, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 0 - 7; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 2.

76' Thẻ vàng Phút 76': Harry Winks (Cagliari) nhận thẻ vàng (Foul).

79' BÀN THẮNG! Monza (4-0) Phút 79': Gustavo Varela (Monza) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

81' Thay người Phút 81' (Monza): Michael Folorunsho vào sân thay Ebenezer Akinsanmiro.

81' Thay người Phút 81' (Monza): Patrick Cutrone vào sân thay Gustavo Varela.

81' Thay người Phút 81' (Monza): Adam Bakoune vào sân thay Eddy Kouadio.

81' Thay người Phút 81' (Cagliari): Alessandro Deiola vào sân thay Alessandro Romano.

81' Thay người Phút 81' (Cagliari): Joseph Liteta vào sân thay Harry Winks.

82' Thẻ vàng Phút 82': Samuele Birindelli (Monza) nhận thẻ vàng (Argument).

82' Thẻ vàng Phút 82': Alieu Fadera (Cagliari) nhận thẻ vàng (Argument).

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Monza 48% - 52% Cagliari, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 0 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 3 - 2.

87' Thay người Phút 87' (Monza): Omari Forson vào sân thay Jay Robinson.

KT Kết thúc: Monza 4-0 Cagliari Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 01:23 20/10/2026

Đội hình chính thức Monza Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV I. Juric Cagliari Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV F. Pisacane 1 N. Törnqvist 60 E. Kouadio 2 Goglichidze 44 A. Carboni 19 S. Birindelli 8 M. Ondoa 14 Akinsanmiro 7 Ricardo Mangas 47 Dany Mota 46 Jay Robinson 9 Gustavo Varela 1 E. Caprile 2 Zé Pedro 26 Y. Mina 15 J. Rodríguez 33 A. Obert 8 M. Adopo 6 H. Winks 4 A. Romano 70 D. Maldini 31 P. Mendy 18 M'Bala Nzola Dự bị Monza 6 V. Antov 24 A. Bakoune 26 P. Ciurria 21 L. Colombo 28 A. Colpani 10 P. Cutrone 90 M. Folorunsho 11 O. Forson 80 M. Mout Cagliari 28 Y. Sugawara 32 Ivan Stoyanov Sulev 14 A. Deiola 12 A. Sherri 23 B. Radunović 79 Y. Massolin 27 J. Liteta 22 R. Kofler 9 Kevin Carlos Cập nhật đội hình lúc 23:02 19/10/2026

Monza Thống kê Cagliari 45% Kiểm soát bóng 55% 14 Dứt điểm 16 6 Trúng đích 5 2 Phạt góc 7 10 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Gustavo Varela Monza 2 bàn · 1 kiến tạo E. Kouadio Monza 1 bàn Jay Robinson Monza 1 bàn M. Ondoa Monza 1 kiến tạo · điểm 7.8 Dany Mota Monza 1 kiến tạo · điểm 7.7 Goglichidze Monza Điểm 7.65

Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 13 điểm. Họ bước vào trận gặp Monza lúc 23h30 ngày 19/10/2026 trên sân Stadio Brianteo với phong độ vượt trội so với chủ nhà đang đứng hạng 15.

Hai đội đang ở hai nửa đối lập của bảng xếp hạng. Vì vậy, trận đấu này là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội khách và khả năng bứt lên của đội chủ nhà.

Cagliari giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Cagliari đang có chuỗi kết quả đáng tin cậy. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất là một kết quả hòa, sau đó là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước khi đội nếm thất bại ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Với 13 điểm, Cagliari đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí cho thấy đội đang cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ phía trên, và mỗi điểm số làm khách đều có ý nghĩa lớn trong cuộc đua tốp đầu.

Monza chưa tìm được sự ổn định

Ngược lại, Monza đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Hai trận gần nhất của đội gồm một thất bại và một kết quả hòa, cho thấy chủ nhà vẫn chưa tạo được mạch kết quả tích cực.

Hiện Monza đứng hạng 15 với 4 điểm. Khoảng cách với Cagliari là 9 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Chơi trên sân nhà là cơ hội để Monza cải thiện hình ảnh, nhưng họ cần sự chắc chắn hơn ở những pha giữ nhịp trận đấu.

Thế đối đầu nghiêng về Cagliari

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Cagliari thắng 2 trận, Monza thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách có phần nhỉnh hơn, dù chủ nhà vẫn từng tìm được chiến thắng trong loạt đối đầu gần đây.

Thành tích đó cộng với phong độ hiện tại giúp Cagliari có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, đối đầu chỉ là một lát cắt nhỏ, và trận đấu trên sân Stadio Brianteo vẫn có thể diễn ra theo hướng khác.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Cagliari, thách thức lớn nhất là duy trì sự kỷ luật và tính hiệu quả trong chuỗi trận tốt vừa qua. Một đội đang có 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất thường chơi với tâm lý thoải mái, nhưng cũng cần tránh chủ quan khi gặp đối thủ đang cần điểm.

Với Monza, áp lực nằm ở việc phải tìm lại cảm giác chiến thắng trước sân nhà. Chỉ 4 điểm sau những vòng đầu cho thấy đội cần một kết quả tích cực để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Nếu bắt nhịp trận đấu tốt, chủ nhà có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu gần đây, Cagliari được đánh giá nhỉnh hơn trước trận này. Đội khách đang ở thế thuận lợi để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Dù vậy, Monza chơi trên sân nhà và có động lực lớn để cải thiện vị thế. Một trận đấu căng thẳng, đầy toan tính là kịch bản hợp lý cho cuộc gặp này.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Monza · 1 thắng 1 hòa Cagliari · 2 thắng Cagliari 3 - 0 Monza CAG Monza 1 - 2 Cagliari CAG Monza 1 - 0 Cagliari MON Cagliari 1 - 1 Monza Hòa

Monza 5 trận gần nhất B H B T B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 15 Thủng lưới Cagliari 5 trận gần nhất H T T T B 6 Trận 4-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 Lazio 7 6 1 0 +10 19 T T T H T 3 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T … 6 Frosinone 7 4 1 2 +4 13 T B T H T 7 Cagliari 6 4 1 1 +3 13 H T T T B 8 Juventus 7 3 2 2 +1 11 B H T B H … 14 Bologna 7 1 2 4 -4 5 B T H B H 15 Monza 6 1 1 4 -6 4 B T B H B 16 Parma 6 1 1 4 -6 4 B T B H B …

Tình hình lực lượng Monza ✚ L. Lucchesi (Red Card) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ I. Toure (Knee Injury) ✚ E. Zeballos (Knee Injury) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ L. Lucchesi (Red Card) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) Cagliari ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ Y. Trepy (Injury) ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ Y. Trepy (Injury)