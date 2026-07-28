Moonshot AI phát hành miễn phí Kimi K3: Mô hình AI agentic 2,8 nghìn tỷ tham số hàng đầu Moonshot AI phát hành miễn phí trọng số mô hình Kimi K3 quy mô 2,8 nghìn tỷ tham số trên Hugging Face, lập tức vươn lên top 3 bảng xếp hạng Agent Arena.

Công ty trí tuệ nhân tạo Moonshot AI đã chính thức phát hành miễn phí trọng số (weights) của mô hình AI Kimi K3 trên nền tảng Hugging Face. Bước đi này cho phép các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cộng đồng phát triển truy cập vào một trong những mô hình AI tự chủ (agentic AI) mạnh mẽ nhất hiện nay mà không phải trả chi phí API đắt đỏ.

Moonshot AI has released its Kimi K3 AI model weights for free.

Sức mạnh kỹ thuật và vị thế hàng đầu trên bảng xếp hạng

Được ra mắt vào tháng 07/2026, Kimi K3 sở hữu quy mô ấn tượng với 2,8 nghìn tỷ tham số cùng cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 nghìn tỷ token. Kiến trúc này giúp mô hình xử lý mượt mà các tài liệu siêu dài và giải quyết những tác vụ đa bước phức tạp của một AI agent.

Ngay sau khi ra mắt, Kimi K3 đã vươn lên nhóm 5 mô hình AI tự chủ mạnh nhất thế giới theo đánh giá của Arena Intelligence (trước đây là LMArena). Cụ thể, Kimi K3 hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Agent Arena và xếp thứ 11 trên Text Arena. Mặc dù một số mô hình thương mại độc quyền như Claude Fable có điểm số nhỉnh hơn, người dùng không thể tải về trọng số để tự vận hành tự do như Kimi K3.

Kimi K3 is ranked #3 on Arena Intelligence's Agent Arena leaderboard.

Rào cản phần cứng và triển vọng bản chắt lọc

Mặc dù việc phát hành miễn phí mang lại lợi ích lớn, chi phí phần cứng để triển khai bản gốc Kimi K3 (kích thước vượt 1 TB) tại chỗ là một thách thức không nhỏ. Để chạy bản đầy đủ chưa qua chắt lọc, hệ thống yêu cầu cấu hình rất cao như máy chủ Nvidia DGX B200 với 1.440 GB bộ nhớ GPU, hoặc hệ thống AMD EPYC trang bị hàng terabyte RAM và dung lượng lưu trữ.

Trong tương lai, khi Kimi K3 được chắt lọc (distilled) thành các phiên bản nhỏ hơn, yêu cầu cấu hình sẽ giảm đáng kể. Điều này kỳ vọng giúp mô hình có thể hoạt động trên các máy tính cá nhân cấu hình cao, ví dụ như mini PC Bosgame VTA-439 trang bị 256 GB RAM. Bên cạnh đó, người dùng thông thường cũng có thể trải nghiệm trực tiếp Kimi K3 thông qua giao diện web.