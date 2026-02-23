Moore Threads ra mắt MTT AI Book: Laptop chip Arm nội địa Trung Quốc thách thức Nvidia Moore Threads vừa trình làng MTT AI Book trang bị chip Arm MT1000 với NPU 50 TOPS mạnh mẽ. Mẫu laptop mỏng nhẹ này nhắm tới phân khúc AI cao cấp dù hiệu năng CPU còn khiêm tốn.

Moore Threads, một trong những đối thủ tiềm năng đến từ Trung Quốc của Nvidia, vừa chính thức ra mắt mẫu laptop cao cấp mang tên MTT AI Book. Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm này chính là việc tích hợp chip xử lý Arm tùy chỉnh có tên mã “Yangtze” (MT1000), đánh dấu bước tiến mới của hãng trong việc tự chủ công nghệ phần cứng trước các đối thủ lớn như Nvidia hay Qualcomm.

Sức mạnh từ bộ vi xử lý Arm MT1000 tùy chỉnh

Trái tim của MTT AI Book là chip SoC MT1000, một bộ vi xử lý dựa trên kiến trúc Arm do chính Moore Threads phát triển. Chip này sở hữu 12 nhân CPU hoạt động ở mức xung nhịp 2.65 GHz, kết hợp cùng card đồ họa tích hợp dựa trên kiến trúc MUSA đặc trưng của hãng. Đáng chú ý, Moore Threads tập trung mạnh mẽ vào khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo khi trang bị bộ xử lý thần kinh (NPU) đạt hiệu suất lên tới 50 TOPS.

Mức hiệu năng NPU này được đánh giá là tương đương với dòng chip AMD Strix Point, cho thấy tham vọng của Moore Threads trong việc đón đầu làn sóng AI PC toàn cầu. Để hỗ trợ cho các tác vụ nặng, máy đi kèm với 32 GB RAM LPDDR5X-7500 bộ nhớ hợp nhất và ổ cứng SSD dung lượng 1 TB.

Chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ mới được trang bị CPU “MT1000” do chính hãng sản xuất (Nguồn: Internet)

Hiệu năng thực tế và khả năng tương thích phần mềm

Mặc dù sở hữu thông số NPU ấn tượng, hiệu năng thuần của CPU “Yangtze” vẫn còn những hạn chế nhất định khi so sánh với các dòng chip x86 truyền thống. Theo kết quả đo đạc từ Geekbench, chip MT1000 đạt 1.127 điểm đơn lõi và 7.420 điểm đa lõi. Những con số này chỉ ngang tầm với các dòng CPU phân khúc phổ thông hoặc các thế hệ cũ như Ryzen 3 7320U hay các dòng Core i3/Core Ultra 3 gần đây.

Về mặt phần mềm, MTT AI Book được cài đặt sẵn hệ điều hành AIOS dựa trên nền tảng Linux. Điểm khác biệt lớn nhất so với các dòng máy chạy Windows-on-Arm của Qualcomm hay các dự án tương lai của Nvidia là phương thức vận hành. MTT AI Book hỗ trợ chạy các ứng dụng Windows thông qua môi trường máy ảo, thay vì chạy trực tiếp trên nền tảng Windows gốc.

Chip Nvidia N1 được cho là có CPU ARM 20 nhân và GPU tương đương RTX 5070 (Nguồn: Internet)

Trong khi đó, đối thủ Nvidia được đồn đoán đang phát triển chip N1X với 20 nhân CPU Arm và hiệu năng đồ họa tương đương RTX 5070. Điều này cho thấy Moore Threads đang chọn một hướng đi riêng, tập trung vào thị trường nội địa với giải pháp phần cứng tự chủ hoàn toàn.

Thiết kế cao cấp và thông số kỹ thuật chi tiết

Bên cạnh cấu hình phần cứng mới lạ, MTT AI Book còn gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ, mang nhiều nét tương đồng với dòng MacBook Air của Apple. Máy được hoàn thiện từ hợp kim nhôm series 6 bền bỉ, mang lại trọng lượng lý tưởng chỉ 1.5 kg, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Thông số Chi tiết Màn hình 14 inch OLED, độ phân giải 2.8K Tần số quét 120 Hz CPU MT1000 (Yangtze) 12 nhân, 2.65 GHz RAM 32 GB LPDDR5X-7500 Bộ nhớ trong 1 TB SSD Cổng kết nối 3 x USB-C Dung lượng pin 70 Wh Trọng lượng 1.5 kg

Màn hình của máy sử dụng tấm nền OLED kích thước 14 inch, độ phân giải 2.8K sắc nét và hỗ trợ tần số quét cao 120 Hz. Hệ thống cổng kết nối bao gồm ba cổng USB-C, đi kèm viên pin dung lượng 70Wh, đảm bảo thời gian sử dụng dài cho các tác vụ văn phòng và AI cơ bản.

Giá bán và định vị thị trường

Hiện tại, Moore Threads MTT AI Book được niêm yết với mức giá 9.999 NDT (tương đương khoảng 1.447 USD). Đây là mức giá thuộc phân khúc cao cấp, cho thấy Moore Threads định vị sản phẩm này hướng tới những đối tượng khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ AI mới và ủng hộ các sản phẩm phần cứng nội địa.

Giới chuyên gia nhận định, dù hiệu năng CPU chưa thể so kè với các dòng chip hàng đầu từ Intel hay AMD, nhưng sự xuất hiện của MTT AI Book là minh chứng cho tốc độ phát triển thần tốc của công nghiệp bán dẫn Trung Quốc. Người dùng vẫn đang chờ đợi các bài đánh giá chi tiết hơn để kiểm chứng khả năng xử lý thực tế của SoC Arm này trong các ứng dụng AI chuyên sâu.