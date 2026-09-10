Moreirense 0-1 GIL Vicente: GIL Vicente giành chiến thắng Cuộc đối đầu giữa Moreirense và GIL Vicente tại vòng 8 Primeira Liga hứa hẹn kịch tính khi hai câu lạc bộ đang có cùng 8 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Moreirense 0 - 1 GIL Vicente Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Moreirense tiếp đón GIL Vicente.

12' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 28% - 72% GIL Vicente, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3.

17' Thẻ vàng Phút 17': Ricardo Esgaio (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

24' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 38% - 62% GIL Vicente, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 1.

36' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 41% - 59% GIL Vicente, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% GIL Vicente, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 1.

56' Thẻ vàng Phút 56': Andreas Lausen (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thẻ vàng Phút 60': Manuel Mendonça (Moreirense) nhận thẻ vàng (Foul).

60' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 38% - 62% GIL Vicente, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 1.

64' Thay người Phút 64' (GIL Vicente): Mohamed Kaba vào sân thay Andreas Lausen.

66' Thay người Phút 66' (Moreirense): Rodrigo Alonso vào sân thay Nile John.

66' Thay người Phút 66' (Moreirense): João Veloso vào sân thay Kiko Bondoso.

70' Thẻ vàng Phút 70': Gil Pinto Martins (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thẻ vàng Phút 71': Mohamed Kaba (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (GIL Vicente): Joelson Fernandes vào sân thay Gil Pinto Martins.

72' Thay người Phút 72' (GIL Vicente): Guilherme Gomes vào sân thay Hector Hernandez.

72' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 40% - 60% GIL Vicente, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 1.

75' Thẻ vàng Phút 75': Gilberto Batista (Moreirense) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Moreirense): Landerson Costa Araújo vào sân thay Manuel Mendonça.

83' Thay người Phút 83' (GIL Vicente): Walace França vào sân thay Murilo Souza.

83' Thay người Phút 83' (GIL Vicente): Tidjany Chabrol Toure vào sân thay Santiago García González.

84' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Moreirense 38% - 62% GIL Vicente, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 2 - 1.

86' Thay người Phút 86' (Moreirense): Yan Maranhão vào sân thay Leonardo Vonić.

88' Thẻ vàng Phút 88': Jóbson de Brito Gonzaga (Moreirense) nhận thẻ vàng (Foul).

90' BÀN THẮNG! GIL Vicente (0-1) Phút 90': Walace França (GIL Vicente) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

KT Kết thúc: Moreirense 0-1 GIL Vicente Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:44 10/10/2026

Đội hình chính thức Moreirense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa GIL Vicente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto 13 André Ferreira 76 Dinis Pinto 66 Gilberto Batista 26 Maracás 27 Kiko 23 N. John 65 Guilherme Liberato 10 Kiko Bondoso 7 Manuel Ascenção Bebiano Mendonça 19 Tiago Andrade 79 L. Vonić 30 Lucão 47 Ricardo Esgaio 4 Elimbi Gilbert 39 Jonathan Buatu 45 David Moreira 12 A. Lausen 86 Diogo Ferreira Prioste 77 Murilo 10 Santi García 20 Gil Pinto Martins 23 Héctor Hernández Dự bị Moreirense 12 Francisco Barbosa Sampaio 11 Landerson 99 Maranhão 1 Aranha 20 João Veloso 17 Álvaro Martínez 4 Kevyn Monteiro 28 Chipyoka Songa 8 Stjepanović GIL Vicente 3 Espigares 11 Joelson Fernandes 32 M. Fernández 19 Guilherme 99 M. Kaba 82 Gonçalo Maia Pereira 27 A. Moreira 94 Samuel 2 José Silva Cập nhật đội hình lúc 00:18 10/10/2026

Moreirense Thống kê GIL Vicente 38% Kiểm soát bóng 62% 12 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 3 4 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Walace GIL Vicente 1 bàn Elimbi Gilbert GIL Vicente Điểm 7.59 David Moreira GIL Vicente Điểm 7.28 Jonathan Buatu GIL Vicente Điểm 7.22 Murilo GIL Vicente Điểm 7.2

Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 8 Primeira Liga (Portugal) giữa Moreirense và GIL Vicente sẽ diễn ra vào lúc 00:45 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Parque Joaquim Almeida Freitas. Đây là cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai câu lạc bộ đang bám đuổi sít sao ở nhóm giữa bảng xếp hạng khi sở hữu điểm số ngang ngửa.

Tình thế cân bằng trên bảng xếp hạng

Bước vào vòng đấu thứ 8, cả hai đội bóng đều đang nắm trong tay 8 điểm. GIL Vicente tạm thời giữ vị trí thứ 9 nhờ chỉ số phụ tốt hơn, trong khi Moreirense đứng ở vị trí thứ 12. Sự đồng đều về mặt điểm số khiến cuộc đọ sức tại sân Parque Joaquim Almeida Freitas mang ý nghĩa then chốt đối với vị trí hiện tại của cả hai câu lạc bộ.

Đánh giá phong độ gần đây của hai đội

Về phía đội chủ nhà, Moreirense trải qua chuỗi 5 trận gần nhất với thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả gần nhất của họ là một chiến thắng, qua đó giúp đội bóng giải tỏa áp lực sau chuỗi hai thất bại liên tiếp trước đó.

Trong khi đó, GIL Vicente cũng vừa giành trọn 3 điểm ở lượt đấu gần nhất. Xét trong 5 lần ra sân gần nhất, đội khách ghi nhận thành tích thắng 1 trận, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Sự ổn định vẫn là bài toán mà đại diện này cần duy trì để hướng tới một kết quả thuận lợi trên sân khách.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía GIL Vicente. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, GIL Vicente chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Moreirense chỉ có được 1 trận thắng và hai bên hòa nhau 1 trận.

Dù có lợi thế sân nhà Parque Joaquim Almeida Freitas, Moreirense sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trước một GIL Vicente từng nhiều lần vượt qua họ trong quá khứ. Ngược lại, đội khách cần tận dụng sự tự tin từ thành tích đối đầu để đối phó với quyết tâm bứt phá của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Moreirense · 1 thắng 1 hòa GIL Vicente · 3 thắng GIL Vicente 2 - 2 Moreirense Hòa Moreirense 1 - 2 GIL Vicente GV GIL Vicente 2 - 0 Moreirense GV GIL Vicente 0 - 1 Moreirense MOR GIL Vicente 1 - 0 Moreirense GV

Moreirense 5 trận gần nhất H T B B T 7 Trận 2-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 14 Thủng lưới GIL Vicente 5 trận gần nhất H B B H T 6 Trận 2-2-2 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 7 7 0 0 +15 21 T T T T T 2 Benfica 7 5 1 1 +15 16 B T T T T 3 Sporting CP 7 4 3 0 +9 15 H H T T T … 8 Estrela 7 2 4 1 0 10 B H T H T 9 GIL Vicente 6 2 2 2 0 8 H B B H T 10 Alverca 7 2 2 3 -2 8 T T B H B 11 Maritimo 7 2 2 3 -4 8 H B B B H 12 Moreirense 7 2 2 3 -6 8 H T B B T 13 Famalicao 7 1 4 2 +2 7 T H H H B …