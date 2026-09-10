Moreirense 0-1 GIL Vicente: GIL Vicente giành chiến thắng
Cuộc đối đầu giữa Moreirense và GIL Vicente tại vòng 8 Primeira Liga hứa hẹn kịch tính khi hai câu lạc bộ đang có cùng 8 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Moreirense tiếp đón GIL Vicente.
- 12'GIL Vicente ép sân
Cầm bóng: Moreirense 28% - 72% GIL Vicente, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3.
- 17'Thẻ vàng
Phút 17': Ricardo Esgaio (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'GIL Vicente ép sân
Cầm bóng: Moreirense 38% - 62% GIL Vicente, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 1.
- 36'GIL Vicente ép sân
Cầm bóng: Moreirense 41% - 59% GIL Vicente, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'GIL Vicente ép sân
Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% GIL Vicente, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 1.
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Andreas Lausen (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Manuel Mendonça (Moreirense) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'GIL Vicente ép sân
Cầm bóng: Moreirense 38% - 62% GIL Vicente, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 1.
- 64'Thay người
Phút 64' (GIL Vicente): Mohamed Kaba vào sân thay Andreas Lausen.
- 66'Thay người
Phút 66' (Moreirense): Rodrigo Alonso vào sân thay Nile John.
- 66'Thay người
Phút 66' (Moreirense): João Veloso vào sân thay Kiko Bondoso.
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Gil Pinto Martins (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).
- 71'Thẻ vàng
Phút 71': Mohamed Kaba (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).
- 72'Thay người
Phút 72' (GIL Vicente): Joelson Fernandes vào sân thay Gil Pinto Martins.
- 72'Thay người
Phút 72' (GIL Vicente): Guilherme Gomes vào sân thay Hector Hernandez.
- 72'GIL Vicente ép sân
Cầm bóng: Moreirense 40% - 60% GIL Vicente, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 1.
- 75'Thẻ vàng
Phút 75': Gilberto Batista (Moreirense) nhận thẻ vàng (Foul).
- 77'Thay người
Phút 77' (Moreirense): Landerson Costa Araújo vào sân thay Manuel Mendonça.
- 83'Thay người
Phút 83' (GIL Vicente): Walace França vào sân thay Murilo Souza.
- 83'Thay người
Phút 83' (GIL Vicente): Tidjany Chabrol Toure vào sân thay Santiago García González.
- 84'GIL Vicente ép sân
Cầm bóng: Moreirense 38% - 62% GIL Vicente, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 2 - 1.
- 86'Thay người
Phút 86' (Moreirense): Yan Maranhão vào sân thay Leonardo Vonić.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Jóbson de Brito Gonzaga (Moreirense) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'BÀN THẮNG! GIL Vicente (0-1)
Phút 90': Walace França (GIL Vicente) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.
- KTKết thúc: Moreirense 0-1 GIL Vicente
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 02:44 10/10/2026
Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 8 Primeira Liga (Portugal) giữa Moreirense và GIL Vicente sẽ diễn ra vào lúc 00:45 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Parque Joaquim Almeida Freitas. Đây là cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai câu lạc bộ đang bám đuổi sít sao ở nhóm giữa bảng xếp hạng khi sở hữu điểm số ngang ngửa.
Tình thế cân bằng trên bảng xếp hạng
Bước vào vòng đấu thứ 8, cả hai đội bóng đều đang nắm trong tay 8 điểm. GIL Vicente tạm thời giữ vị trí thứ 9 nhờ chỉ số phụ tốt hơn, trong khi Moreirense đứng ở vị trí thứ 12. Sự đồng đều về mặt điểm số khiến cuộc đọ sức tại sân Parque Joaquim Almeida Freitas mang ý nghĩa then chốt đối với vị trí hiện tại của cả hai câu lạc bộ.
Đánh giá phong độ gần đây của hai đội
Về phía đội chủ nhà, Moreirense trải qua chuỗi 5 trận gần nhất với thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả gần nhất của họ là một chiến thắng, qua đó giúp đội bóng giải tỏa áp lực sau chuỗi hai thất bại liên tiếp trước đó.
Trong khi đó, GIL Vicente cũng vừa giành trọn 3 điểm ở lượt đấu gần nhất. Xét trong 5 lần ra sân gần nhất, đội khách ghi nhận thành tích thắng 1 trận, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Sự ổn định vẫn là bài toán mà đại diện này cần duy trì để hướng tới một kết quả thuận lợi trên sân khách.
Ưu thế đối đầu nghiêng về đội khách
Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía GIL Vicente. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, GIL Vicente chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Moreirense chỉ có được 1 trận thắng và hai bên hòa nhau 1 trận.
Dù có lợi thế sân nhà Parque Joaquim Almeida Freitas, Moreirense sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trước một GIL Vicente từng nhiều lần vượt qua họ trong quá khứ. Ngược lại, đội khách cần tận dụng sự tự tin từ thành tích đối đầu để đối phó với quyết tâm bứt phá của đội chủ nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)