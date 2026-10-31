Moreirense 2-1 Estrela: Moreirense giành chiến thắng Estrela bước vào trận với phong độ chưa tốt, thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu với Moreirense, đội xếp trên hai bậc, diễn ra lúc 22h30 ngày 31/10/2026.

Moreirense 2 - 1 Estrela Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Moreirense tiếp đón Estrela.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Moreirense 44% - 56% Estrela; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4.

19' Thẻ vàng Phút 19': Santiago Serra (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Estrela ép sân Cầm bóng: Moreirense 42% - 58% Estrela, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 1.

36' Thay người Phút 36' (Moreirense): Álvaro Martínez vào sân thay Francisco Domingues.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Moreirense 43% - 57% Estrela, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Moreirense 47% - 53% Estrela, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 0 - 1.

50' BÀN THẮNG! Moreirense (1-0) Phút 50': Landerson Costa Araújo (Moreirense) lập công (kiến tạo: Manuel Mendonça). Tỷ số: 1 - 0.

57' BÀN THẮNG! Estrela (1-1) Phút 57': Lovro Zvonarek (Estrela) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Moreirense 46% - 54% Estrela, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 0 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Estrela): Jefferson Encada vào sân thay Ianis Stoica.

68' Thay người Phút 68' (Moreirense): Chipyoka Songa vào sân thay Landerson Costa Araújo.

68' Thay người Phút 68' (Moreirense): Yan Maranhão vào sân thay Leonardo Vonić.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Moreirense 48% - 52% Estrela, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 0 - 1.

79' Thay người Phút 79' (Moreirense): Rodrigo Alonso vào sân thay Manuel Mendonça.

83' Thay người Phút 83' (Estrela): Tom Moustier vào sân thay Kevin Hoog Jansson.

83' Thay người Phút 83' (Estrela): Rafa Soares vào sân thay Lucas Mincarelli Davin.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Moreirense 52% - 48% Estrela, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 0 - 1.

90+5' BÀN THẮNG! Moreirense (2-1) Phút 90+5': Nile John (Moreirense) lập công (kiến tạo: Tiago Andrade). Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: Moreirense 2-1 Estrela Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:33 01/11/2026

Đội hình chính thức Moreirense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa Estrela Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa 13 André Ferreira 76 Dinis Pinto 4 Kevyn Monteiro 66 Gilberto Batista 27 Kiko 23 N. John 65 Guilherme Liberato 11 Landerson 7 Manuel Ascenção Bebiano Mendonça 19 Tiago Andrade 79 L. Vonić 24 Léo Linck 21 M. Scholze 5 S. Leković 30 Patrick Luan 3 Mincarelli Davin 78 Santiago Serra 6 Höög Jansson 99 A. Marcus 14 L. Zvonarek 10 I. Stoica 37 L. Antonetti Dự bị Moreirense 25 Afonso Assis 1 Aranha 26 Maracás 17 Álvaro Martínez 21 Rodri Alonso 12 Francisco Sampaio 2 Leandro Henrique Sousa Santos 28 Chipyoka Songa 8 Stjepanović Estrela 79 A. Chernev 17 Jefferson Encada 22 David Grilo 49 R. Muteba 28 T. Moustier 71 Pedro Vanga 51 Diogo Pinto 72 H. Poniewas 55 Rafa Soares Cập nhật đội hình lúc 22:02 31/10/2026

Moreirense Thống kê Estrela 53% Kiểm soát bóng 47% 11 Dứt điểm 11 4 Trúng đích 1 3 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 15 4 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật N. John Moreirense 1 bàn Landerson Moreirense 1 bàn L. Zvonarek Estrela 1 bàn Manuel Ascenção Bebiano Mendonça Moreirense 1 kiến tạo · điểm 7.17 Tiago Andrade Moreirense 1 kiến tạo · điểm 7.12 Gilberto Batista Moreirense Điểm 7.32

Estrela bước vào chuyến làm khách trên sân Moreirense với phong độ chưa tốt: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 31/10/2026 tại Parque Joaquim Almeida Freitas.

Estrela cần sớm chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định

Chuỗi 5 trận gần nhất của Estrela gồm thua, thắng, thua, thua, hòa (tính từ trận mới nhất trở về trước). Đội khách chỉ có một chiến thắng duy nhất và để thua tới ba lần, nên sự thiếu ổn định là vấn đề rõ nhất lúc này.

Đáng chú ý, Estrela vừa thua ở trận gần nhất, nên chuyến hành quân này là cơ hội để họ lấy lại nhịp độ. Để làm được điều đó, đội khách cần giữ kỷ luật phòng ngự và hạn chế những sai sót đã khiến họ thua nhiều trận.

Moreirense có phong độ nhỉnh hơn

Moreirense đang có phong độ khá hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2, hòa 1 và thua 2, với diễn biến thắng, thua, thua, hòa, thắng tính từ trận mới nhất trở về trước.

Quan trọng hơn, Moreirense vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất. Điều này giúp họ có tâm lý tốt hơn khi được thi đấu trên sân nhà, trước một đối thủ đang tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Moreirense thắng 1 trận, Estrela thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội thường khó tạo ra khoảng cách và các trận đấu hay giằng co.

Vì vậy, dù phong độ đang nghiêng về chủ nhà, Estrela vẫn có cơ sở để tin rằng họ có thể mang về một kết quả tích cực.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng rất nhỏ

Moreirense đang đứng thứ 10 với 11 điểm, còn Estrela xếp thứ 12 với 10 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm và 2 bậc, nên kết quả của trận đấu này có thể thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt và nhận định

Với khoảng cách điểm số sát sao, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự chắc chắn trong từng pha bóng. Moreirense có lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, trong khi Estrela cần một màn trình diễn kỷ luật để phá vỡ chuỗi kết quả không như ý.

Nhìn chung, chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ và tâm lý sau chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu với nhiều trận hòa cho thấy Estrela hoàn toàn có thể làm khó đối thủ nếu thi đấu tập trung.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Moreirense · 1 thắng 3 hòa Estrela · 1 thắng Moreirense 3 - 2 Estrela MOR Estrela 0 - 0 Moreirense Hòa Moreirense 1 - 1 Estrela Hòa Estrela 2 - 1 Moreirense EST Moreirense 2 - 2 Estrela Hòa

Moreirense 5 trận gần nhất T B B H T 9 Trận 3-2-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 16 Thủng lưới Estrela 5 trận gần nhất B T B B H 9 Trận 2-4-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 9 9 0 0 +17 27 T T T T T 2 Benfica 9 7 1 1 +18 22 T T B T T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H … 9 SC Braga 9 3 2 4 -2 11 B B B H T 10 Moreirense 9 3 2 4 -5 11 T B H T B 11 Famalicao 9 2 4 3 +3 10 T B T H H 12 Estrela 9 2 4 3 -3 10 B B B H T 13 Vitória SC 9 2 2 5 0 8 T B H B H …