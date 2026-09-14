Moreirense 3-1 Maritimo: Moreirense giành chiến thắng Moreirense đang gặp nhiều áp lực khi tiếp đón Maritimo trên sân Parque Joaquim de Almeida Freitas với phong độ phập phù, dù lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về họ.

Moreirense 3 - 1 Maritimo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Moreirense tiếp đón Maritimo.

8' Thẻ vàng Phút 8': Rodri Andrade (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

11' Thẻ vàng Phút 11': Kiko Bondoso (Moreirense) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Maritimo ép sân Cầm bóng: Moreirense 29% - 71% Maritimo, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

17' BÀN THẮNG! Moreirense (1-0) Phút 17': Manuel Mendonça (Moreirense) lập công (kiến tạo: Tiago Andrade). Tỷ số: 1 - 0.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Moreirense 44% - 56% Maritimo, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3.

28' BÀN THẮNG! Moreirense (2-0) Phút 28': Leonardo Vonić (Moreirense) lập công (kiến tạo: Kiko Bondoso). Tỷ số: 2 - 0.

38' Maritimo ép sân Cầm bóng: Moreirense 42% - 58% Maritimo, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 5.

45' Thay người Phút 45' (Maritimo): Maxime Dominguez vào sân thay Rodri Andrade.

45' Thay người Phút 45' (Maritimo): Israel Isaac Ayuma vào sân thay Bryan Limbombe.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Maritimo ép sân Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% Maritimo, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 0.

59' Thẻ vàng Phút 59': Maxime Dominguez (Maritimo) nhận thẻ vàng (Argument).

61' Thay người Phút 61' (Moreirense): Alexandre Parsemain vào sân thay Leonardo Vonić.

61' Thay người Phút 61' (Moreirense): Landerson Costa Araújo vào sân thay Kiko Bondoso.

65' Maritimo ép sân Cầm bóng: Moreirense 42% - 58% Maritimo, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 1.

69' Thay người Phút 69' (Moreirense): Rodrigo Alonso vào sân thay Nile John.

71' Thay người Phút 71' (Maritimo): Samuel Bamba vào sân thay Vladan Danilović.

77' Maritimo ép sân Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% Maritimo, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 1.

79' BÀN THẮNG! Maritimo (2-1) Phút 79': Romain Correia (Maritimo) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Moreirense): Kevyn Monteiro vào sân thay Jóbson de Brito Gonzaga.

81' Thay người Phút 81' (Moreirense): Chipyoka Songa vào sân thay Manuel Mendonça.

81' Thay người Phút 81' (Maritimo): Mons Rogeani Bassouamina vào sân thay Raphael Guzzo.

81' Thay người Phút 81' (Maritimo): Maurice Boakye vào sân thay Martín Tejón.

86' BÀN THẮNG! Moreirense (3-1) Phút 86': Alexandre Parsemain (Moreirense) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 1.

89' Maritimo ép sân Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% Maritimo, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 14 - 14, cứu thua 1 - 1.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Israel Isaac Ayuma (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Moreirense 3-1 Maritimo Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:08 15/09/2026

Đội hình chính thức Moreirense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa Maritimo Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. van der Gaag 13 André Ferreira 76 Dinis Pinto 26 Maracás 66 Gilberto Batista 27 Kiko 8 Stjepanović 23 N. John 19 Tiago Andrade 7 Manuel Ascenção Bebiano Mendonça 10 Kiko Bondoso 79 L. Vonić 13 Alfonso Pastor 2 Igor Julião 4 Rafael Fernandes 44 Romain Correia 23 Paulo Henrique 14 Raphael Guzzo 6 Rodrigo Andrade 18 V. Danilović 35 B. Limbombe 17 Adrián Butzke 10 Martín Tejón Dự bị Moreirense 1 Aranha 25 Afonso Assis 9 Duville-Parsemain 4 Kevyn Monteiro 11 Landerson 17 Álvaro Martínez 21 Rodri Alonso 2 Leandro Henrique Sousa Santos 28 Chipyoka Songa Maritimo 21 I. Alani 30 Fran Vieites 15 Tomás Tavares 1 Gonçalo Tabuaço 22 G. Szalai 5 Nilton Varela 8 M. Dominguez 12 Bassouamina 27 S. Bamba Cập nhật đội hình lúc 01:48 15/09/2026

Moreirense Thống kê Maritimo 38% Kiểm soát bóng 62% 11 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 2 3 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 16 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Romain Correia Maritimo 1 bàn L. Vonić Moreirense 1 bàn Duville-Parsemain Moreirense 1 bàn Manuel Ascenção Bebiano Mendonça Moreirense 1 bàn Tiago Andrade Moreirense 1 kiến tạo · điểm 7.07 Kiko Bondoso Moreirense 1 kiến tạo · điểm 6.98

Cuộc đối đầu giữa Moreirense và Maritimo diễn ra vào lúc 02:15 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Parque Joaquim de Almeida Freitas. Đội chủ nhà Moreirense đang đối diện với gánh nặng tâm lý không nhỏ khi chưa thể biến điểm tựa sân bãi thành lợi thế cụ thể. Đứng ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 4 điểm, họ buộc phải tìm kiếm sự khởi sắc trước một đối thủ đang có vị thế an toàn hơn.

Phong độ bất ổn và bài toán sân nhà của Moreirense

Vấn đề lớn nhất của Moreirense thời gian qua nằm ở tính ổn định. Đội bóng chưa tận dụng được lợi thế sân nhà để áp đặt thế trận, dẫn đến việc liên tục đánh mất những điểm số quan trọng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Moreirense chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Trái lại, Maritimo hành quân tới Parque Joaquim de Almeida Freitas với tinh thần thoải mái hơn đáng kể. Đội khách đang xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong 5 trận gần đây, Maritimo giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận, thể hiện sự chắc chắn hơn ở những thời khắc quyết định.

Lịch sử đối đầu là điểm tựa cho đội chủ nhà

Dù đang chịu áp lực lớn về mặt phong độ, Moreirense vẫn có cơ sở để tự tin nhờ thành tích chạm trán trong quá khứ. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Moreirense chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua đúng 1 lần.

Sự áp đảo này cho thấy lối đá của Moreirense thường tạo ra nhiều sự khó chịu cho Maritimo. Tuy nhiên, để tái lập được kết quả khả quan, đội chủ nhà cần phải giải quyết triệt để sự lỏng lẻo trong lối chơi và tìm lại sự hiệu quả khi thi đấu trước khán giả nhà.

Thử thách bản lĩnh tại Parque Joaquim de Almeida Freitas

Khoảng cách 3 điểm giữa hai đội phản ánh cục diện mà đôi bên đang trải qua. Maritimo nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chậm, kiểm soát không gian và chờ đợi những sơ hở từ phía chủ nhà. Ngược lại, Moreirense buộc phải đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng để giải tỏa tâm lý.

Nếu không sớm khắc phục nhược điểm trong việc tận dụng ưu thế sân nhà, Moreirense hoàn toàn có thể tiếp tục rơi vào bế tắc trước lối chơi kỷ luật của Maritimo. Đây chắc chắn là bài kiểm tra nặng ký về mặt bản lĩnh cho đoàn quân áo sọc trắng xanh.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Moreirense · 3 thắng 1 hòa Maritimo · 1 thắng Moreirense 0 - 1 Maritimo MAR Maritimo 0 - 0 Moreirense Hòa Maritimo 0 - 2 Moreirense MOR Moreirense 2 - 1 Maritimo MOR Moreirense 2 - 0 Maritimo MOR

Moreirense 5 trận gần nhất B B T B H 5 Trận 1-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 12 Thủng lưới Maritimo 5 trận gần nhất B B H T T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 6 4 2 0 +9 14 H T T T T … 9 GIL Vicente 5 2 1 2 0 7 B B H T T 10 Maritimo 5 2 1 2 -2 7 B B H T T 11 Alverca 6 1 2 3 -3 5 T B H B H … 14 Nacional 6 1 1 4 -4 4 B B B B T 15 Moreirense 5 1 1 3 -8 4 B B T B H 16 Rio Ave 5 1 0 4 -9 3 B B T B B …