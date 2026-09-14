Moreirense 3-1 Maritimo: Moreirense giành chiến thắng
Moreirense đang gặp nhiều áp lực khi tiếp đón Maritimo trên sân Parque Joaquim de Almeida Freitas với phong độ phập phù, dù lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về họ.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Moreirense tiếp đón Maritimo.
- 8'Thẻ vàng
Phút 8': Rodri Andrade (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 11'Thẻ vàng
Phút 11': Kiko Bondoso (Moreirense) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Maritimo ép sân
Cầm bóng: Moreirense 29% - 71% Maritimo, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 17'BÀN THẮNG! Moreirense (1-0)
Phút 17': Manuel Mendonça (Moreirense) lập công (kiến tạo: Tiago Andrade). Tỷ số: 1 - 0.
- 26'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Moreirense 44% - 56% Maritimo, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3.
- 28'BÀN THẮNG! Moreirense (2-0)
Phút 28': Leonardo Vonić (Moreirense) lập công (kiến tạo: Kiko Bondoso). Tỷ số: 2 - 0.
- 38'Maritimo ép sân
Cầm bóng: Moreirense 42% - 58% Maritimo, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 5.
- 45'Thay người
Phút 45' (Maritimo): Maxime Dominguez vào sân thay Rodri Andrade.
- 45'Thay người
Phút 45' (Maritimo): Israel Isaac Ayuma vào sân thay Bryan Limbombe.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Maritimo ép sân
Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% Maritimo, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 0.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Maxime Dominguez (Maritimo) nhận thẻ vàng (Argument).
- 61'Thay người
Phút 61' (Moreirense): Alexandre Parsemain vào sân thay Leonardo Vonić.
- 61'Thay người
Phút 61' (Moreirense): Landerson Costa Araújo vào sân thay Kiko Bondoso.
- 65'Maritimo ép sân
Cầm bóng: Moreirense 42% - 58% Maritimo, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 1.
- 69'Thay người
Phút 69' (Moreirense): Rodrigo Alonso vào sân thay Nile John.
- 71'Thay người
Phút 71' (Maritimo): Samuel Bamba vào sân thay Vladan Danilović.
- 77'Maritimo ép sân
Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% Maritimo, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 1.
- 79'BÀN THẮNG! Maritimo (2-1)
Phút 79': Romain Correia (Maritimo) lập công. Tỷ số: 2 - 1.
- 81'Thay người
Phút 81' (Moreirense): Kevyn Monteiro vào sân thay Jóbson de Brito Gonzaga.
- 81'Thay người
Phút 81' (Moreirense): Chipyoka Songa vào sân thay Manuel Mendonça.
- 81'Thay người
Phút 81' (Maritimo): Mons Rogeani Bassouamina vào sân thay Raphael Guzzo.
- 81'Thay người
Phút 81' (Maritimo): Maurice Boakye vào sân thay Martín Tejón.
- 86'BÀN THẮNG! Moreirense (3-1)
Phút 86': Alexandre Parsemain (Moreirense) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 1.
- 89'Maritimo ép sân
Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% Maritimo, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 14 - 14, cứu thua 1 - 1.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Israel Isaac Ayuma (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Moreirense 3-1 Maritimo
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 04:08 15/09/2026
Cuộc đối đầu giữa Moreirense và Maritimo diễn ra vào lúc 02:15 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Parque Joaquim de Almeida Freitas. Đội chủ nhà Moreirense đang đối diện với gánh nặng tâm lý không nhỏ khi chưa thể biến điểm tựa sân bãi thành lợi thế cụ thể. Đứng ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 4 điểm, họ buộc phải tìm kiếm sự khởi sắc trước một đối thủ đang có vị thế an toàn hơn.
Phong độ bất ổn và bài toán sân nhà của Moreirense
Vấn đề lớn nhất của Moreirense thời gian qua nằm ở tính ổn định. Đội bóng chưa tận dụng được lợi thế sân nhà để áp đặt thế trận, dẫn đến việc liên tục đánh mất những điểm số quan trọng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Moreirense chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.
Trái lại, Maritimo hành quân tới Parque Joaquim de Almeida Freitas với tinh thần thoải mái hơn đáng kể. Đội khách đang xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong 5 trận gần đây, Maritimo giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận, thể hiện sự chắc chắn hơn ở những thời khắc quyết định.
Lịch sử đối đầu là điểm tựa cho đội chủ nhà
Dù đang chịu áp lực lớn về mặt phong độ, Moreirense vẫn có cơ sở để tự tin nhờ thành tích chạm trán trong quá khứ. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Moreirense chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua đúng 1 lần.
Sự áp đảo này cho thấy lối đá của Moreirense thường tạo ra nhiều sự khó chịu cho Maritimo. Tuy nhiên, để tái lập được kết quả khả quan, đội chủ nhà cần phải giải quyết triệt để sự lỏng lẻo trong lối chơi và tìm lại sự hiệu quả khi thi đấu trước khán giả nhà.
Thử thách bản lĩnh tại Parque Joaquim de Almeida Freitas
Khoảng cách 3 điểm giữa hai đội phản ánh cục diện mà đôi bên đang trải qua. Maritimo nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chậm, kiểm soát không gian và chờ đợi những sơ hở từ phía chủ nhà. Ngược lại, Moreirense buộc phải đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng để giải tỏa tâm lý.
Nếu không sớm khắc phục nhược điểm trong việc tận dụng ưu thế sân nhà, Moreirense hoàn toàn có thể tiếp tục rơi vào bế tắc trước lối chơi kỷ luật của Maritimo. Đây chắc chắn là bài kiểm tra nặng ký về mặt bản lĩnh cho đoàn quân áo sọc trắng xanh.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)