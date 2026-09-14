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Moreirense 3-1 Maritimo: Moreirense giành chiến thắng

Văn Thể14/09/2026 21:37

Moreirense đang gặp nhiều áp lực khi tiếp đón Maritimo trên sân Parque Joaquim de Almeida Freitas với phong độ phập phù, dù lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về họ.

Moreirense3 - 1MaritimoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Moreirense tiếp đón Maritimo.

  • 8'Thẻ vàng

    Phút 8': Rodri Andrade (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Kiko Bondoso (Moreirense) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Maritimo ép sân

    Cầm bóng: Moreirense 29% - 71% Maritimo, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 17'BÀN THẮNG! Moreirense (1-0)

    Phút 17': Manuel Mendonça (Moreirense) lập công (kiến tạo: Tiago Andrade). Tỷ số: 1 - 0.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Moreirense 44% - 56% Maritimo, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3.

  • 28'BÀN THẮNG! Moreirense (2-0)

    Phút 28': Leonardo Vonić (Moreirense) lập công (kiến tạo: Kiko Bondoso). Tỷ số: 2 - 0.

  • 38'Maritimo ép sân

    Cầm bóng: Moreirense 42% - 58% Maritimo, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 5.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Maritimo): Maxime Dominguez vào sân thay Rodri Andrade.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Maritimo): Israel Isaac Ayuma vào sân thay Bryan Limbombe.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Maritimo ép sân

    Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% Maritimo, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Maxime Dominguez (Maritimo) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Moreirense): Alexandre Parsemain vào sân thay Leonardo Vonić.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Moreirense): Landerson Costa Araújo vào sân thay Kiko Bondoso.

  • 65'Maritimo ép sân

    Cầm bóng: Moreirense 42% - 58% Maritimo, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Moreirense): Rodrigo Alonso vào sân thay Nile John.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Maritimo): Samuel Bamba vào sân thay Vladan Danilović.

  • 77'Maritimo ép sân

    Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% Maritimo, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 1.

  • 79'BÀN THẮNG! Maritimo (2-1)

    Phút 79': Romain Correia (Maritimo) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Moreirense): Kevyn Monteiro vào sân thay Jóbson de Brito Gonzaga.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Moreirense): Chipyoka Songa vào sân thay Manuel Mendonça.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Maritimo): Mons Rogeani Bassouamina vào sân thay Raphael Guzzo.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Maritimo): Maurice Boakye vào sân thay Martín Tejón.

  • 86'BÀN THẮNG! Moreirense (3-1)

    Phút 86': Alexandre Parsemain (Moreirense) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 1.

  • 89'Maritimo ép sân

    Cầm bóng: Moreirense 37% - 63% Maritimo, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 14 - 14, cứu thua 1 - 1.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Israel Isaac Ayuma (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Moreirense 3-1 Maritimo

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:08 15/09/2026

Đội hình chính thức
Moreirense
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa
Maritimo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. van der Gaag
13
André Ferreira
76
Dinis Pinto
26
Maracás
66
Gilberto Batista
27
Kiko
8
Stjepanović
23
N. John
19
Tiago Andrade
7
Manuel Ascenção Bebiano Mendonça
10
Kiko Bondoso
79
L. Vonić
13
Alfonso Pastor
2
Igor Julião
4
Rafael Fernandes
44
Romain Correia
23
Paulo Henrique
14
Raphael Guzzo
6
Rodrigo Andrade
18
V. Danilović
35
B. Limbombe
17
Adrián Butzke
10
Martín Tejón
Dự bị
Moreirense
1 Aranha25 Afonso Assis9 Duville-Parsemain4 Kevyn Monteiro11 Landerson17 Álvaro Martínez21 Rodri Alonso2 Leandro Henrique Sousa Santos28 Chipyoka Songa
Maritimo
21 I. Alani30 Fran Vieites15 Tomás Tavares1 Gonçalo Tabuaço22 G. Szalai5 Nilton Varela8 M. Dominguez12 Bassouamina27 S. Bamba
Cập nhật đội hình lúc 01:48 15/09/2026
MoreirenseThống kêMaritimo
38%
Kiểm soát bóng
62%
11
Dứt điểm
9
5
Trúng đích
2
3
Phạt góc
5
14
Phạm lỗi
16
1
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Romain Correia
Romain Correia
Maritimo
1 bàn
L. Vonić
L. Vonić
Moreirense
1 bàn
A. Duville-Parsemain
Duville-Parsemain
Moreirense
1 bàn
Manuel Ascenção Bebiano Mendonça
Manuel Ascenção Bebiano Mendonça
Moreirense
1 bàn
Tiago Andrade
Tiago Andrade
Moreirense
1 kiến tạo · điểm 7.07
Kiko Bondoso
Kiko Bondoso
Moreirense
1 kiến tạo · điểm 6.98

Cuộc đối đầu giữa Moreirense và Maritimo diễn ra vào lúc 02:15 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Parque Joaquim de Almeida Freitas. Đội chủ nhà Moreirense đang đối diện với gánh nặng tâm lý không nhỏ khi chưa thể biến điểm tựa sân bãi thành lợi thế cụ thể. Đứng ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 4 điểm, họ buộc phải tìm kiếm sự khởi sắc trước một đối thủ đang có vị thế an toàn hơn.

Phong độ bất ổn và bài toán sân nhà của Moreirense

Vấn đề lớn nhất của Moreirense thời gian qua nằm ở tính ổn định. Đội bóng chưa tận dụng được lợi thế sân nhà để áp đặt thế trận, dẫn đến việc liên tục đánh mất những điểm số quan trọng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Moreirense chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Trái lại, Maritimo hành quân tới Parque Joaquim de Almeida Freitas với tinh thần thoải mái hơn đáng kể. Đội khách đang xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong 5 trận gần đây, Maritimo giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận, thể hiện sự chắc chắn hơn ở những thời khắc quyết định.

Lịch sử đối đầu là điểm tựa cho đội chủ nhà

Dù đang chịu áp lực lớn về mặt phong độ, Moreirense vẫn có cơ sở để tự tin nhờ thành tích chạm trán trong quá khứ. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Moreirense chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua đúng 1 lần.

Sự áp đảo này cho thấy lối đá của Moreirense thường tạo ra nhiều sự khó chịu cho Maritimo. Tuy nhiên, để tái lập được kết quả khả quan, đội chủ nhà cần phải giải quyết triệt để sự lỏng lẻo trong lối chơi và tìm lại sự hiệu quả khi thi đấu trước khán giả nhà.

Thử thách bản lĩnh tại Parque Joaquim de Almeida Freitas

Khoảng cách 3 điểm giữa hai đội phản ánh cục diện mà đôi bên đang trải qua. Maritimo nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chậm, kiểm soát không gian và chờ đợi những sơ hở từ phía chủ nhà. Ngược lại, Moreirense buộc phải đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng để giải tỏa tâm lý.

Nếu không sớm khắc phục nhược điểm trong việc tận dụng ưu thế sân nhà, Moreirense hoàn toàn có thể tiếp tục rơi vào bế tắc trước lối chơi kỷ luật của Maritimo. Đây chắc chắn là bài kiểm tra nặng ký về mặt bản lĩnh cho đoàn quân áo sọc trắng xanh.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Moreirense · 3 thắng1 hòaMaritimo · 1 thắng
06/03/2022
Moreirense
0 - 1
Maritimo
MAR
02/10/2021
Maritimo
0 - 0
Moreirense
Hòa
08/03/2021
Maritimo
0 - 2
Moreirense
MOR
25/10/2020
Moreirense
2 - 1
Maritimo
MOR
08/03/2020
Moreirense
2 - 0
Maritimo
MOR
Moreirense
5 trận gần nhất
BBTBH
5
Trận
1-1-3
T-H-B
4
Ghi (TB 0.8)
12
Thủng lưới
Maritimo
5 trận gần nhất
BBHTT
5
Trận
2-1-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP6420+914HTTTT
9GIL Vicente521207BBHTT
10Maritimo5212-27BBHTT
11Alverca6123-35TBHBH
14Nacional6114-44BBBBT
15Moreirense5113-84BBTBH
16Rio Ave5104-93BBTBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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