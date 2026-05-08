Morgan Gibbs-White dẫn đầu danh sách 10 'vé vớt' dự World Cup 2026 của tuyển Anh Trong khi Trent Alexander-Arnold đối mặt nguy cơ ngồi nhà, Morgan Gibbs-White và dàn sao trẻ đang tạo ra cuộc đua khốc liệt cho suất đến Bắc Mỹ của HLV Thomas Tuchel.

Đồng hồ đang đếm ngược đến thời điểm Thomas Tuchel phải đưa ra quyết định quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của mình: chốt danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Theo quy định, chiến lược gia người Đức phải nộp danh sách sơ bộ từ 35 đến 55 cầu thủ trước ngày 11/5 – một tháng trước khi giải đấu khởi tranh – trước khi rút gọn xuống còn 26 cái tên chính thức.

Việc lựa chọn danh sách triệu tập của tuyển Anh cũng vô cùng phức tạp do họ sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng.

Dù bộ khung chính gần như đã lộ diện, vẫn còn những khoảng trống cho các cầu thủ nằm ngoài kế hoạch trước đó tạo nên một cú bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa giải. Cuộc cạnh tranh đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi phong độ của các ngôi sao có sự phân hóa rõ rệt.

Morgan Gibbs-White và nhóm nhân tố bùng nổ

Người đang đứng đầu danh sách hy vọng giành "vé vớt" chính là Morgan Gibbs-White. Ngôi sao của Nottingham Forest đang có phong độ rực sáng nhất trong năm 2026 với 10 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 7 pha lập công tính từ đầu tháng 3. Ở tuổi 26, Gibbs-White đang chứng minh mình xứng đáng có một suất ở vị trí số 10, trực tiếp đe dọa vị trí của những ngôi sao đang sa sút như Phil Foden hay Cole Palmer.

Morgan Gibbs-White đang có phong độ ấn tượng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, hai cái tên trẻ tuổi khác là Myles Lewis-Skelly và Alex Scott cũng đang tạo ra những dấu ấn đậm nét. Lewis-Skelly, dù mới 19 tuổi, là người ghi bàn thắng đầu tiên dưới triều đại của Tuchel. Khả năng đá tốt cả tiền vệ lẫn hậu vệ trái giúp cầu thủ của Arsenal trở thành một "quân bài tẩy" thú vị. Trong khi đó, Alex Scott của Bournemouth là phương án dự phòng chất lượng cho Jude Bellingham nhờ lối chơi bao sân và khả năng điều tiết bóng xuất sắc.

Nỗi lo của các ngôi sao: Trent và Ivan Toney

Trường hợp gây tranh cãi nhất là Ivan Toney và Trent Alexander-Arnold. Tại Al-Ahli, Toney đang sở hữu phong độ hủy diệt với gần 40 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Tuchel dường như vẫn không mặn mà với các cầu thủ đang thi đấu tại Saudi Arabia, một rào cản lớn cho cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Trent Alexander-Arnold đang trải qua một giai đoạn đầy biến động sau khi chuyển sang Real Madrid. Dù đã có 3 đường kiến tạo từ khi trở lại sau chấn thương vào tháng 2, nhưng những điểm yếu trong phòng ngự của hậu vệ 27 tuổi này vẫn khiến Tuchel lo ngại. Việc bị gạch tên khỏi danh sách 35 người hồi tháng 3 là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Trent đang đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup qua truyền hình.

Những hy vọng mong manh

Nhóm cầu thủ có cơ hội thấp hơn bao gồm Conor Gallagher và Trevoh Chalobah. Gallagher đang hồi sinh mạnh mẽ tại Tottenham dưới bàn tay của Roberto De Zerbi, đặc biệt sau màn trình diễn rực sáng trước Aston Villa. Với Chalobah, sự đa năng là điểm cộng, nhưng chấn thương mắt cá hồi tháng 3 và phong độ trồi sụt của Chelsea đang đẩy anh xuống thấp hơn trong thứ tự ưu tiên so với Marc Guehi hay Harry Maguire.

Ở nhóm cuối cùng của danh sách kỳ vọng, những cái tên như Angel Gomes, Curtis Jones hay Ruben Loftus-Cheek dường như đã tự khép lại cánh cửa của mình. Gomes không thành công khi trở lại Ngoại hạng Anh khoác áo Wolves, Jones chưa ghi bàn nào mùa này tại giải quốc nội, còn Loftus-Cheek lại liên tục bị ngắt quãng bởi chấn thương hàm tại AC Milan.

Nhìn chung, Thomas Tuchel đang sở hữu một "cơn đau đầu dễ chịu" nhưng cũng đầy áp lực. Những màn trình diễn trong tháng cuối cùng của mùa giải sẽ là thước đo cuối cùng để xác định ai sẽ là người giành lấy những tấm vé quý giá đến World Cup 2026.