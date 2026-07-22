Morgan Rogers gia nhập Chelsea với giá kỷ lục 117 triệu bảng: Mảnh ghép hoàn hảo của Xabi Alonso Vượt mặt Arsenal để sở hữu chữ ký của Morgan Rogers với mức giá kỷ lục, Chelsea không chỉ bổ sung một ngôi sao tấn công thượng hạng mà còn hoàn thiện triết lý bóng đá của HLV Xabi Alonso.

Morgan Rogers chính thức gia nhập Chelsea từ Aston Villa với mức phí chuyển nhượng kỷ lục lên tới 117 triệu bảng. Thương vụ lịch sử này hứa hẹn tạo ra hàng loạt tác động nối tiếp đến hệ thống chiến thuật của Xabi Alonso, tương lai của các trụ cột và bài toán tài chính của The Blues.

Lời khẳng định tham vọng của The Blues

Quyết định rời Aston Villa để chuyển sang khoác áo Chelsea của Morgan Rogers khiến một số người hâm mộ bất ngờ. Về mặt lý thuyết, ở lại Villa Park đồng nghĩa với việc anh sẽ được hít thở bầu không khí Champions League. Trong khi đó, thi đấu cho Chelsea mùa tới đồng nghĩa với việc anh không góp mặt tại đấu trường châu Âu.

Morgan Rogers là bom tấn của The Blues ở hè 2026. Ảnh: Trang chủ CLB Chelsea.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Kaveh Solhekol, trái tim của cầu thủ 23 tuổi hoàn toàn hướng về Stamford Bridge ngay từ khi lời đề nghị được đưa ra. Chelsea vẫn giữ vị thế của một đội bóng lớn với tham vọng khổng lồ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, họ nghiêm túc với mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu lớn nhất.

Hơn nữa, ngoài bộ kỹ năng tấn công ấn tượng, Rogers còn sở hữu thể hình và sức mạnh vượt trội. Đây là yếu tố "cơ bắp" mà thượng tầng Chelsea tin rằng đội hình của họ thực sự thiếu hụt và cần phải giải quyết ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

Morgan Rogers hứa hẹn nâng tầm Chelsea. Ảnh: Trang chủ CLB Chelsea.

Bài toán thích ứng trong hệ thống của Xabi Alonso

Sự xuất hiện của bản hợp đồng kỷ lục lập tức đặt ra câu hỏi về vai trò của Cole Palmer. Cả hai từng là đồng đội tại Manchester City và hiểu rất rõ về nhau; thực tế, chính Rogers là người đã sáng tạo ra màn ăn mừng nổi tiếng mà Palmer đang sử dụng. Thử thách thực sự sẽ đặt lên vai HLV Xabi Alonso trong việc bố trí cả hai ngôi sao tấn công này vào cùng một hệ thống.

Nếu áp dụng triết lý từng mang lại thành công tại Bayer Leverkusen, Alonso nhiều khả năng sẽ xếp Rogers chơi như một tiền vệ tấn công dạt cánh. Với sự thiếu ổn định của Alejandro Garnacho và Jamie Gittens, hành lang trái sẽ là không gian lý tưởng nhất để Rogers bùng nổ trong một hệ thống di chuyển linh hoạt.

Morgan Rogers cập bến Chelsea. Ảnh: Trang chủ CLB Chelsea.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của các ngôi sao tấn công không làm thay đổi vị thế của Enzo Fernandez. Bất chấp những tin đồn về việc tiền vệ người Argentina muốn chuyển đến Real Madrid sau kỳ World Cup, đại diện La Liga đã phủ nhận mọi liên hệ đàm phán. HLV Xabi Alonso khẳng định ông rất mong chờ được làm việc cùng Fernandez để xây dựng trục xương sống cho đội bóng.

Góc nhìn từ Arsenal: Sự rút lui hợp lý?

Về phần Arsenal, việc để vuột mất mục tiêu hàng đầu vào tay đối thủ cùng thành phố không hẳn là một bước lùi thảm họa. Pháo thủ khó lòng chấp nhận duyệt chi số tiền khổng lồ lên tới 117 triệu bảng cho một cái tên đơn lẻ. Với tư cách là nhà đương kim vô địch và có vé dự Champions League, vị thế của Arsenal cho phép họ kiên nhẫn hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Ngược lại, Chelsea mới là những người thực sự cần một cú hích như Morgan Rogers ở thời điểm hiện tại. Họ sẵn sàng chứng minh tham vọng bằng một lời đề nghị không thể chối từ để sớm đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có tại giải Ngoại hạng Anh.