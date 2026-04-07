Morgan Rogers lên tiếng về mức giá 130 triệu bảng từ Aston Villa: Tôi không chắc mình đáng giá thế Aston Villa vừa gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi định giá Morgan Rogers 130 triệu bảng. Trước sự quan tâm từ Arsenal, tiền vệ này đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về giá trị bản thân.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một cột mốc định giá mới đầy kinh ngạc. Ban lãnh đạo Aston Villa đã chính thức đặt mức giá 130 triệu bảng cho chữ ký của Morgan Rogers, một con số không chỉ thách thức tham vọng của Arsenal mà còn khiến chính người trong cuộc cảm thấy ngỡ ngàng.

Aston Villa định giá Rogers lên đến 130 triệu bảng. Ảnh: Getty Images.

Chiến lược bảo vệ trụ cột của Aston Villa

Động thái định giá 130 triệu bảng của đội chủ sân Villa Park được xem là một tuyên bố đanh thép gửi tới các đối thủ cạnh tranh. Trong bối cảnh Morgan Rogers đang vươn mình trở thành một trong những tiền vệ tấn công hay nhất giải đấu, Aston Villa hiểu rằng họ cần một rào cản tài chính đủ lớn để bảo vệ tài sản quý giá nhất của mình. Con số này vượt qua nhiều kỷ lục chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh, biến Rogers thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất lịch sử nếu thương vụ xảy ra.

Sự khiêm tốn của ngôi sao đội tuyển Anh

Trái ngược với sự ồn ào từ giới truyền thông và những con số khổng lồ trên bàn đàm phán, Morgan Rogers lại đón nhận thông tin này với một thái độ vô cùng bình thản và khiêm nhường. Chia sẻ về mức phí chuyển nhượng 130 triệu bảng, tiền vệ này thừa nhận anh cảm thấy khó tin.

"Tôi không chắc liệu mình có đáng giá đến thế hay không!", Rogers chân thành phát biểu. Thay vì để bản ngã bị cuốn theo những lời tán dương, ngôi sao của Aston Villa khẳng định sự tập trung tối đa cho chuyên môn là ưu tiên hàng đầu. Anh nhấn mạnh: "Tôi sẽ không để những tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Tôi sẽ tiếp tục tập trung và là chính mình."

Bài toán khó cho Arsenal

Arsenal, đội bóng được cho là khao khát sở hữu Rogers nhất để nâng cấp hàng công, hiện đang rơi vào thế bế tắc. Mức giá 130 triệu bảng vượt xa khả năng cân đối ngân sách của "Pháo thủ" trong kỳ chuyển nhượng này. Sự kiên định của Aston Villa cho thấy họ không có ý định nhượng bộ, tạo ra một bài toán tài chính nan giải cho huấn luyện viên Mikel Arteta và các cộng sự.

Nhìn chung, tương lai của Morgan Rogers vẫn là dấu hỏi lớn khi kỳ chuyển nhượng hè tiến vào giai đoạn nước rút. Liệu Arsenal sẽ chấp nhận chi đậm để phá vỡ thế bế tắc, hay sự khiêm tốn và lòng trung thành sẽ giữ chân viên ngọc quý này ở lại với sắc áo bordeaux-xanh thêm ít nhất một mùa giải nữa?