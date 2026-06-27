Morgan Rogers và Arsenal: Thương vụ 90 triệu euro thay đổi diện mạo hàng công Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Morgan Rogers từ Aston Villa. Với 36 lần in dấu giày vào bàn thắng, ngôi sao 23 tuổi hứa hẹn là sự nâng cấp hoàn hảo cho Mikel Arteta.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến một trong những thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất liên quan đến Morgan Rogers. Arsenal, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, hiện đang giữ vị thế thượng phong trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 23 tuổi, bất chấp sự chèo kéo quyết liệt từ Manchester United và Chelsea.

Rogers đang là mục tiêu quan trọng của Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Giá trị thực và vị thế của các bên

Morgan Rogers hiện được định giá khoảng 90 triệu euro. Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031, Aston Villa nắm lợi thế cực lớn trên bàn đàm phán. Việc đội bóng vùng Midlands sở hữu tấm vé dự Champions League mùa tới là một rào cản không nhỏ, nhưng sức hút từ việc trở thành hạt nhân trong đội hình gặt hái danh hiệu của Mikel Arteta đang khiến Rogers khao khát cập bến Emirates hơn bao giờ hết.

Sự áp đảo về mặt thống kê

Khi đặt hiệu suất của Rogers lên bàn cân so sánh với các ngôi sao tấn công hiện tại của Arsenal, những con số cho thấy một sự chênh lệch đáng kinh ngạc. Kể từ đầu mùa giải 2024/25, Rogers đã đóng góp trực tiếp vào 36 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) sau 74 lần ra sân.

Để thấy rõ tầm vóc của con số này, hãy nhìn vào dàn sao của Arsenal trong cùng khoảng thời gian:

Bukayo Saka: 31 đóng góp/56 trận (thường xuyên bị gián đoạn bởi chấn thương).

31 đóng góp/56 trận (thường xuyên bị gián đoạn bởi chấn thương). Leandro Trossard: 28 đóng góp/69 trận.

28 đóng góp/69 trận. Eberechi Eze: 25 đóng góp/67 trận.

25 đóng góp/67 trận. Martin Odegaard: 19 đóng góp/54 trận.

19 đóng góp/54 trận. Gabriel Martinelli: 17 đóng góp/63 trận.

So sánh Rogers với các sao Arsenal cùng vị trí. Đồ hoạ: Transfermarkt.

Lời giải cho bài toán vị trí

Câu hỏi lớn nhất đặt ra là Mikel Arteta sẽ xếp Rogers đá ở đâu? Dù sở trường là một "số 10" với khả năng kéo bóng và xoay sở cực tốt trong không gian hẹp, nhưng thống kê chỉ ra rằng Rogers đạt hiệu suất cao nhất khi dạt hành lang cánh trái.

Tại vị trí cánh trái mùa trước trong màu áo Villa, anh ghi 12 bàn và có 6 kiến tạo chỉ sau 27 trận. Ngược lại, khi thi đấu như một hộ công, Rogers đóng vai trò tịnh tiến đội hình nhiều hơn là trực tiếp dứt điểm. Điều này mở ra một kịch bản: Rogers có thể là sự thay thế nâng cấp cho Gabriel Martinelli hoặc Leandro Trossard – những người dù quan trọng nhưng dường như đã chạm trần tiềm năng tại Emirates.

Việc chiêu mộ Rogers không chỉ là bổ sung nhân sự, mà còn là tín hiệu cho một cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Những cái tên như Martinelli hay thậm chí đội trưởng Odegaard – người có phong độ sa sút do chấn thương dai dẳng – hoàn toàn có thể phải đối mặt với viễn cảnh rời đi để nhường chỗ cho một siêu sao đang ở độ chín của sự nghiệp.