Moric - Tài năng trẻ gốc Croatia nỗ lực khẳng định mình tại U23 Việt Nam Tiền đạo Moric chia sẻ về trải nghiệm tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam sau khi thăng cấp từ lứa U19. Anh đánh giá cao môi trường bóng đá quê hương và đặt mục tiêu cống hiến lâu dài.

Moric, cầu thủ sinh năm 2008 mang hai dòng máu Việt Nam - Croatia, đang trở thành tâm điểm chú ý khi được đôn từ đội tuyển U19 lên tập trung cùng U23 Việt Nam. Dù đối mặt với cường độ tập luyện khắc nghiệt, tiền đạo trẻ này đang cho thấy sự bắt nhịp nhanh chóng nhờ nền tảng đào tạo bài bản tại môi trường bóng đá châu Âu.

Moric đang dần làm quen với môi trường bóng đá Việt.

Thích nghi với cường độ đỉnh cao tại U23 Việt Nam

Chia sẻ về quá trình chuyển cấp, Moric thừa nhận cấp độ U23 đòi hỏi yêu cầu khắt khe hơn hẳn về thể lực và cường độ so với lứa U19. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm từng chinh chiến trong màu áo đội 1 của câu lạc bộ NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia, anh cảm thấy không quá bỡ ngỡ trước các giáo án chuyên môn từ ban huấn luyện.

Bên cạnh đó, chân sút 16 tuổi đánh giá đây là môi trường lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Anh dành nhiều lời khen ngợi cho sự thân thiện của các đồng đội và nhận thấy phong cách thi đấu của U23 Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với những trải nghiệm bóng đá mà anh từng trải qua tại Croatia.

Khát vọng cống hiến và hình mẫu Luka Modric

Đáng chú ý, Moric bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt trước những bước tiến của bóng đá Việt Nam thời gian qua, tiêu biểu là chiến thắng trước U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Anh đánh giá cao kỹ năng cản phá phạt đền của thủ môn Cao Văn Bình cũng như lối chơi năng động của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Việc được tập luyện cùng những đàn anh tiềm năng này mang lại cho Moric nhiều động lực phấn đấu.

Về định hướng tương lai, dù lấy huyền thoại Luka Modric làm hình mẫu về tinh thần thủ lĩnh và đẳng cấp, Moric vẫn ưu tiên thi đấu tại châu Âu để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, cầu thủ đa năng này khẳng định luôn sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam khi có cơ hội và không loại trừ khả năng thi đấu tại V-League trong tương lai gần.

Với nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt và sự linh hoạt khi có thể đảm nhiệm cả vị trí trung phong lẫn tiền đạo cánh, Moric được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố triển vọng, mang lại làn gió mới cho hàng công của bóng đá Việt Nam trong các giải đấu quốc tế sắp tới.