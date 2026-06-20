Morocco hạ Scotland 1-0: Neil El Aynaoui và hình ảnh chiến binh quả cảm tại World Cup 2026 Morocco tiến gần tấm vé đi tiếp sau chiến thắng trước Scotland. Bên cạnh bàn thắng của Saibari, màn trình diễn của Neil El Aynaoui là biểu tượng cho Sư tử Atlas.

Morocco vừa thực hiện một bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland. Trận đấu tại lượt trận thứ 2 bảng C không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho đại diện châu Phi mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần chiến đấu ngoan cường của các cầu thủ, đặc biệt là tiền vệ Neil El Aynaoui.

Morocco có chiến thắng quý giá 1-0 trước Scotland ở lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2026. Ba điểm có được giúp Morocco sáng cửa giành vé đi tiếp.

Khởi đầu bùng nổ của Ismael Saibari

Đội bóng Bắc Phi không mất quá nhiều thời gian để khẳng định vị thế. Ngay từ phút thứ 2, Ismael Saibari đã khiến cầu trường nổ tung với bàn thắng mở tỷ số sớm. Pha lập công này không chỉ giúp Morocco nắm lợi thế về mặt điểm số mà còn cho phép họ triển khai thế trận phòng ngự phản công đầy chủ động trước một Scotland đang khao khát tìm kiếm bàn gỡ.

Ismael Saibari ghi bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2 trận đấu, mở ra thế trận thuận lợi cho đội nhà ở quãng thời gian sau đó.

Neil El Aynaoui: Linh hồn và lòng quả cảm nơi tuyến giữa

Dù Saibari là người ghi bàn, nhưng Neil El Aynaoui mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Tiền vệ mang áo số 24 đã có một ngày thi đấu không biết mệt mỏi. Theo thống kê từ Fotmob, El Aynaoui được chấm 7.7 điểm – một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh không chỉ sáng tạo với một cơ hội ngon ăn cho đồng đội mà còn trực tiếp tham gia vào 9 tình huống hỗ trợ phòng ngự, trở thành tấm lá chắn vững chắc trước hàng thủ Morocco.

Bên cạnh Saibari, Neil El Aynaoui có một trận đấu đầy nỗ lực. Cầu thủ mang áo số 24 được trang Fotmob chấm 7.7 điểm.

Khoảnh khắc đổ máu và tinh thần không bỏ cuộc

Trận đấu trở nên cực kỳ căng thẳng về mặt thể chất ở phút thứ 35. Trong một tình huống tranh chấp quyết liệt, đầu gối của Scott McTominay đã va chạm mạnh với vùng đầu và mặt của Neil El Aynaoui. Tiền vệ của Morocco đổ gục xuống sân trong sự đau đớn, khiến đội ngũ y tế phải lập tức vào sân can thiệp.

Neil El Aynaoui có ngày thi đấu nhọc nhằn. Phút 35 của hiệp 1, đầu gối của Scott McTominay va chạm với vùng đầu và mặt của Neil El Aynaoui.

Hình ảnh El Aynaoui phải dùng khăn ngăn máu chảy ra từ miệng đã gây xúc động mạnh cho các cổ động viên có mặt trên khán đài. Dù vết thương không hề nhẹ, cầu thủ này vẫn kiên quyết tiếp tục thi đấu sau khi được sơ cứu, minh chứng cho ý chí sắt đá của những "Sư tử Atlas".

Sau khi được sơ cứu y tế, Neil El Aynaoui phải dùng khăn ngăn máu chảy ra từ miệng. Hình ảnh khiến nhiều CĐV Morocco bàng hoàng.

Chiến đấu đến những mảnh áo rách

Thử thách dành cho El Aynaoui vẫn chưa dừng lại ở đó. Bước sang hiệp hai, cụ thể là phút 51, trong một pha giằng co quyết liệt với cầu thủ Scotland, chiếc áo đấu của anh đã bị xé rách hoàn toàn. Trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu để yêu cầu tiền vệ này ra ngoài thay trang phục mới.

Phút 51, áo đấu của Neil El Aynaoui bị rách sau tình huống giằng co với một cầu thủ Scotland.

Hình ảnh chiếc áo rách và khuôn mặt còn vương vết máu của El Aynaoui trở thành biểu tượng cho một trận chiến tiêu tốn cực nhiều sức lực. Morocco đã bảo vệ thành công thành quả 1-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với 3 điểm này, Morocco đang đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng, trong khi Scotland sẽ phải nỗ lực gấp bội ở lượt đấu cuối cùng.