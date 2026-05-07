Morocco: Lời khẳng định về vị thế đội tuyển châu Phi vĩ đại nhất lịch sử World Cup Đánh bại Canada để năm thứ hai liên tiếp lọt vào tứ kết World Cup, Sư tử Atlas Morocco đang thiết lập một tiêu chuẩn mới, vượt xa những thế hệ vàng trong quá khứ.

Chiến thắng thuyết phục trước Canada để ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 không chỉ là một kết quả đơn thuần. Đối với Morocco, đó là lời khẳng định đanh thép cho vị thế độc tôn trong lịch sử bóng đá lục địa đen. Khi đặt lên bàn cân với những thế hệ vàng trong quá khứ, "Sư tử Atlas" hiện tại cho thấy sự vượt trội không chỉ ở tài năng mà còn ở tính ổn định và bề dày thành tích ở cấp độ cao nhất.

Vượt qua những bóng ma quá khứ

Bóng đá châu Phi từng chứng kiến nhiều tập thể kiệt xuất tạo nên những cơn địa chấn toàn cầu. Người ta vẫn nhớ về Cameroon năm 1990 với lối chơi đầy cảm hứng, hay thế hệ huyền thoại của Nigeria giữa thập niên 1990 với tấm huy chương vàng Olympic 1996. Senagal năm 2002 hay Ghana năm 2010 cũng từng ở rất gần ngưỡng cửa lịch sử, nơi họ chỉ cách trận bán kết đúng một khoảnh khắc nghiệt ngã.

Không nhiều đội tuyển có thể hai lần liên tiếp tiến vào tứ kết World Cup như Morocco.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng duy trì đỉnh cao. Morocco đã chính thức trở thành đội bóng duy nhất của châu Phi lọt vào tứ kết ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Đáng kinh ngạc hơn, thống kê chỉ ra rằng 4 chiến thắng tại các vòng knock-out mà Morocco giành được đã bằng tổng thành tích của tất cả các quốc gia châu Phi khác trong lịch sử cộng lại. Đây chính là yếu tố then chốt đưa thầy trò Mohamed Ouahbi lên một tầm cao mới.

Sự thực dụng chết chóc và những kỷ lục mới

Trong trận đấu với Canada tại vòng 16 đội, Morocco đã trình diễn một lối đá thực dụng đến mức cực đoan nhưng mang lại hiệu quả tối đa. Dù đối thủ duy trì cường độ áp sát rất cao, Morocco vẫn biết cách trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất.

Morocco đã cho thấy sự thực dụng khi cần.

Đội bóng này đã hủy diệt đối thủ với tỷ số 3-0 chỉ sau vỏn vẹn 5 pha dứt điểm trong suốt cả trận. Đây là một kỷ lục về số cú sút ít nhất đối với một đội giành chiến thắng ở vòng knock-out World Cup. Dưới sự chỉ huy của thủ quân Achraf Hakimi, hàng phòng ngự Morocco trở thành một bức tường thép, trong khi trên hàng công, Brahim Diaz đang trở thành nguồn cảm hứng bất tận.

Brahim Diaz hiện đang giữ kỷ lục kiến tạo của lục địa đen tại sân chơi World Cup với 4 đường chuyền thành bàn. Sự kết hợp giữa tính kỷ luật châu Âu và sự ngẫu hứng của bóng đá Ả Rập đã tạo nên một tập thể Morocco khó bị đánh bại hơn bao giờ hết.

Nền tảng từ sự đầu tư bài bản

Thành công của Morocco không phải là sự tình cờ. Nó là kết tinh của một lộ trình dài hạn được bảo trợ bởi Vua Mohammed VI. Với khu phức hợp huấn luyện trị giá 65 triệu USD và hệ thống học viện đào tạo trẻ hiện đại, Morocco đã xây dựng được một chân đế vững chắc.

Hệ thống này không chỉ đào tạo tài năng trong nước mà còn thành công trong việc thu hút những cầu thủ gốc Morocco sinh ra tại nước ngoài quay về cống hiến. Kết quả là một chuỗi thành tích đồ sộ: chức vô địch AFCON đầu năm nay, chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp, cùng hàng loạt danh hiệu ở các lứa trẻ như U17 châu Phi và huy chương tại Olympic Paris 2024.

Thử thách tiếp theo của Morocco tại vòng tứ kết sẽ là đội tuyển Pháp. Dù kết quả trận đấu tới có ra sao, "Sư tử Atlas" đã thực sự thiết lập một trật tự mới và trở thành tiêu chuẩn vàng cho bóng đá châu Phi trong tương lai.