Morocco tại World Cup 2026: Khi lời tuyên bố vô địch của Mohamed Ouahbi không còn là ảo tưởng Dưới bàn tay của Mohamed Ouahbi, "Sư tử Atlas" đã lột xác từ lối đá phòng ngự sang áp đặt thế trận, sẵn sàng thách thức ngôi vương tại kỳ World Cup lịch sử.

"Chúng tôi có thể vô địch World Cup". Khi huấn luyện viên trưởng Mohamed Ouahbi đưa ra tuyên bố này trước thềm VCK World Cup 2026, giới chuyên môn và người hâm mộ đa phần đều tỏ ra hoài nghi. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn thuyết phục tại vòng bảng và vòng loại trực tiếp trên đất Mỹ, lời khẳng định đó đang dần trở thành một thực tế mà mọi đối thủ đều phải dè chừng.

HLV Mohamed Ouahbi có thể giúp Maroc đăng quang? Ảnh: Getty Images.

Sự lột xác về tư duy chiến thuật

Khác biệt lớn nhất của Morocco so với kỳ tích bán kết tại Qatar 2022 chính là sự thay đổi về bản sắc chơi bóng. Nếu như bốn năm trước, "Sư tử Atlas" tiến sâu nhờ lối đá phòng ngự lùi sâu (low block) và phản công khoa học, thì tại giải đấu năm nay, họ đã chuyển mình thành một đội bóng chủ động áp đặt lối chơi.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự tiến hóa này nằm ở trận đấu với Hà Lan tại vòng 32 đội. Đối đầu với một cường quốc bóng đá châu Âu, Morocco không hề e sợ mà chủ động kiểm soát bóng lên tới 70% trong phần lớn thời gian. Dù phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu sau kết quả hòa 1-1, bản lĩnh và sự điềm tĩnh đã giúp đại diện Bắc Phi giành chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở.

Chiều sâu đội hình và tính đột biến

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đồng chủ nhà Canada ở vòng 16 đội đã phô diễn chiều sâu đội hình đáng nể của Morocco. Không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân kiệt xuất, ban huấn luyện Morocco đang sở hữu những quân bài dự bị có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 là một ví dụ điển hình về sự phối hợp nhịp nhàng: được khởi xướng bởi cầu thủ dự bị Chemsdine Talbi, kiến tạo bởi ngôi sao Brahim Diaz (Real Madrid) và kết thúc gọn gàng bởi một cái tên vào sân thay người khác là Soufiane Rahimi. Cách Morocco vận hành lối chơi cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một hành trình dài hơi và đầy khắc nghiệt.

Maroc là tập thể đáng gờm. Ảnh: Getty Images.

Thử thách cực đại tại Boston và lộ trình vinh quang

Trước mắt Morocco là trận tứ kết đầy duyên nợ với tuyển Pháp tại Boston. Đây không chỉ là cơ hội để đòi lại món nợ thua tại bán kết World Cup 2022, mà còn là bài kiểm tra quan trọng nhất để khẳng định liệu khoảng cách trình độ giữa Morocco và nhóm tinh hoa thế giới đã thực sự được san lấp.

Nếu vượt qua chướng ngại vật mang tên Pháp, lộ trình của Morocco sẽ trở nên sáng sủa hơn. Đối thủ tiềm năng ở bán kết là Tây Ban Nha hoặc Bỉ — hai đội bóng mà họ từng đánh bại tại Qatar. Ở nhánh đối diện, những ứng viên như Argentina hay Anh đều đang bộc lộ những điểm yếu nhất định. Nhà đương kim vô địch Argentina vừa trải qua những trận đấu chật vật trước Cape Verde và Ai Cập, trong khi tuyển Anh vốn luôn gặp khó khăn trước những hệ thống phòng ngự kỷ luật.

Niềm tin của người hâm mộ Morocco lúc này không chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời. Nó được xây dựng dựa trên những con số thống kê ấn tượng, khả năng kiểm soát trận đấu và một tập thể đang ở độ chín của sự nghiệp. Giấc mơ vô địch của HLV Mohamed Ouahbi giờ đây đang nhận được sự tôn trọng từ khắp hành tinh.