Morocco thách thức Pháp: Sự tiến hóa của một thế lực mới tại World Cup 2026 Không còn là 'ngựa ô' như năm 2022, Morocco bước vào trận tứ kết với tuyển Pháp bằng một triết lý tấn công chủ động và dàn siêu sao đang ở đỉnh cao phong độ.

Bốn năm trước tại Qatar, bàn thắng sớm của Theo Hernandez ở phút thứ năm đã dập tắt hy vọng của người Morocco, mở đường cho chiến thắng 2-0 đưa tuyển Pháp vào chung kết. Đó là một hành trình kỳ diệu nhưng mang đậm tính thực dụng của đại diện châu Phi. Tuy nhiên, khi hai đội tái đấu tại vòng tứ kết World Cup 2026 vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, "Les Bleus" của Didier Deschamps sẽ đối mặt với một thực thể hoàn toàn khác biệt.

Morocco sẵn sàng thách thức tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images

Cuộc cách mạng triệt để của Mohamed Ouahbi

Sự khác biệt lớn nhất của Morocco nằm ở tư duy chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện. Walid Regragui, kiến trúc sư cho kỳ tích năm 2022, đã nhường chỗ cho Mohamed Ouahbi. Mang theo danh tiếng từ chức vô địch U20 thế giới, Ouahbi đã thổi vào đội tuyển quốc gia một luồng gió mới đầy táo bạo.

Thay vì lối chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi phản công như thời tiền nhiệm, Morocco hiện tại chủ động kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi. Chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp là minh chứng cho một đội bóng sẵn sàng làm chủ cuộc chơi bất chấp đối thủ là ai. Đây không còn là một tập thể chơi bóng dựa trên sự hưng phấn, mà là một hệ thống được vận hành khoa học và đầy tham vọng.

Mohamed Ouahbi mang đến làn gió mới cho Morocco. Ảnh: Getty Images

Brahim Diaz và những thông số kỷ lục

Sự tiến hóa về chiến thuật được cụ thể hóa bằng những nhân sự mang đẳng cấp thế giới. Brahim Diaz, nhạc trưởng thuộc biên chế Real Madrid, chính là mảnh ghép sáng tạo hoàn hảo mà Morocco từng thiếu hụt tại Qatar. Với 4 pha kiến tạo tính đến thời điểm hiện tại, anh đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên đạt được cột mốc này tại một kỳ World Cup.

Bên cạnh Diaz, sự trỗi dậy của Ismael Saibari và tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi đã tạo nên một hỏa lực tấn công đa dạng. Việc những công thần như Youssef En-Nesyri hay Sofiane Boufal vắng mặt không làm suy giảm sức mạnh của đội bóng, mà ngược lại, nó cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của Morocco. Nhà cầm quân 49 tuổi sẵn sàng loại bỏ những giá trị cũ để ưu tiên tính đột biến và tốc độ trong các pha lên bóng.

Sự cân bằng giữa tham vọng và kỷ luật

Về mặt chiến thuật, Morocco hiện tại dâng cao đội hình hơn, cho phép các hậu vệ cánh, đặc biệt là Achraf Hakimi, tự do xâm nhập vòng cấm đối phương. Những con số thống kê không biết nói dối: đại diện châu Phi đã ghi tới 10 bàn thắng sau 5 trận, một sự cải thiện rõ rệt so với lối đá thực dụng cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, tập thể này không hề đánh mất bản sắc phòng ngự. Việc mới chỉ để thủng lưới 4 bàn từ đầu giải cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa tham vọng tấn công và tính tổ chức kỷ luật. Những trụ cột như Yassine Bounou hay Sofyan Amrabat vẫn là chốt chặn tin cậy, giúp các đồng đội tuyến trên yên tâm bắn phá khung thành đối phương.

Trận tứ kết tới đây không chỉ là một cuộc tái đấu, mà là cuộc đụng độ giữa một nhà cựu vô địch đang tìm lại ánh hào quang và một "đế chế" mới của bóng đá châu Phi đang ở độ chín muồi. Pháp sẽ phải đối đầu với một Morocco mạnh mẽ nhất, biến ảo nhất từ trước đến nay – một đội bóng không còn mơ mộng về bán kết, mà đang thực sự khao khát đỉnh cao thế giới.