Morocco vs Haiti: Sức mạnh Sư tử Atlas và tấm vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 Morocco đứng trước cơ hội lớn để chính thức ghi tên vào vòng knock-out World Cup 2026 khi chỉ phải đối đầu một Haiti đã sớm bị loại và chưa ghi được bàn thắng nào.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta (Mỹ) vào lúc 05h00 ngày 25/6/2026, người hâm mộ sẽ không chỉ chứng kiến một trận bóng đá, mà là bài kiểm tra về bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ. Morocco, đội bóng đã làm nên lịch sử tại Qatar 4 năm trước, đang tiến tới vòng knock-out World Cup 2026 với một phong thái đĩnh đạc và đầy tự tin.

Morocco đang duy trì phong độ ấn tượng tại World Cup 2026.

Vị thế của một "ông lớn" mới nổi

Đoàn quân của huấn luyện viên Mohamed Ouahbi đang sở hữu chuỗi 31 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường – một con số đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải e dè. Tại bảng C, "Sư tử Atlas" đã chứng minh trận hòa 1-1 trước Brazil không phải là sự may mắn bằng chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Scotland. Với 4 điểm trong tay, Morocco chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp, nhưng mục tiêu của họ chắc chắn là ngôi đầu bảng để tránh những đối thủ sừng sỏ ở vòng sau.

Ngược lại, Haiti bước vào trận đấu này với tâm thế của kẻ đã ngã ngựa. Hai thất bại liên tiếp trước Scotland và Brazil đã chấm dứt hy vọng đi tiếp của đại diện vùng Caribbean. Tuy nhiên, động lực của họ không hề nhỏ: ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup và tránh lập lại kỷ lục buồn 100% tỷ lệ thua của El Salvador trước đây.

Phân tích chiến thuật: Sự áp đảo từ hành lang cánh

Lối chơi của Morocco dưới thời Mohamed Ouahbi đã đạt đến độ chín muồi về khả năng kiểm soát. Thống kê 601 đường chuyền trong trận thắng Scotland không chỉ là một kỷ lục của bóng đá châu Phi tại World Cup, mà còn là minh chứng cho sự áp đặt lối chơi tuyệt đối. Với sơ đồ 4-2-3-1, Morocco thường xuyên kéo giãn đội hình đối phương bằng những pha đập nhả ở trung lộ trước khi chuyển trạng thái cực nhanh sang hai biên.

Haiti sẽ phải nỗ lực rất nhiều để ngăn cản sức mạnh tấn công của Morocco.

Điểm nóng nhất trên sân chắc chắn sẽ là hành lang cánh phải, nơi Achraf Hakimi chuẩn bị cán mốc 99 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Sự kết hợp giữa tốc độ của Hakimi và kỹ thuật lắt léo của Brahim Diaz sẽ là bài toán không có lời giải cho hàng thủ Haiti. Trong khi đó, tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm chủ tuyến giữa nhờ khả năng điều tiết nhịp độ xuất sắc.

Những nhân tố quyết định

Ismael Saibari đang nổi lên như một hiện tượng tại giải đấu năm nay. Tiền đạo được Bayern Munich săn đón đã nổ súng trong cả hai trận vòng bảng, cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm cực kỳ đa dạng. Đối mặt với anh là Johny Placide, người gác đền 38 tuổi và cũng là điểm tựa tinh thần duy nhất của Haiti. Kinh nghiệm của Placide sẽ phải phát huy tối đa nếu Haiti muốn rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.

Về phía Haiti, sự thiếu vắng chân sút Duckens Nazon do vấn đề sức khỏe là một tổn thất lớn. Huấn luyện viên Sebastien Migne nhiều khả năng sẽ từ bỏ sơ đồ 5 hậu vệ để quay lại 4-4-2, hy vọng vào sức mạnh thể chất của Wilson Isidor và Pierrot trong những tình huống phản công nhanh.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ giữa hai đội là quá rõ ràng. Morocco không chỉ muốn thắng, họ muốn thắng đẹp để duy trì hưng phấn cho vòng 32 đội. Với dàn sao đang ở độ chín sự nghiệp như Ounahi, El Khannouss hay Mazraoui, đại diện châu Phi hoàn toàn đủ khả năng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Dự đoán tỷ số: Morocco 3-0 Haiti

Nhìn chung, đây sẽ là trận đấu mà Morocco khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho một suất tiến sâu tại World Cup 2026, trong khi Haiti sẽ phải chiến đấu bằng tất cả niềm tự hào để tìm kiếm một bàn thắng danh dự trước khi chia tay nước Mỹ.