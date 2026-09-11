Một nhà băng giảm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng 0,1-0,6 điểm phần trăm Ngày 9/11/2026, OCB điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng, mức niêm yết trực tuyến còn 6-6,2%/năm, trong khi chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngắn tăng.

Ngày 9/11/2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) giảm lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Mức giảm dao động từ 0,1-0,6 điểm phần trăm, đưa lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn dài về 6-6,2%/năm, tùy quy mô khoản gửi.

Đây là lần điều chỉnh giảm tiếp theo của OCB kể từ sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10. Trước đó, ngày 20/10, ngân hàng này đã giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng theo từng mức tiền gửi

Với chính sách lãi suất bậc thang, khoản tiền gửi trực tuyến dưới 100 triệu đồng, kỳ hạn 18-36 tháng, được điều chỉnh về mức 6%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 18 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, kỳ hạn 21 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm, kỳ hạn 24 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm và kỳ hạn 36 tháng giảm 0,6 điểm phần trăm.

Mức điều chỉnh tương tự được áp dụng cho các khoản gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng trở lên. Theo đó, lãi suất niêm yết mới cho khoản gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng là 6,1%/năm. Khoản gửi từ 500 triệu đồng trở lên có mức 6,2%/năm.

Tuy nhiên, OCB vẫn niêm yết lãi suất huy động cao nhất 8,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6 và 12 tháng đối với tiết kiệm tại quầy, kèm theo một số điều kiện.

Sản phẩm Tích lũy giảm, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngắn tăng

Đối với sản phẩm Tích lũy Phương Đông, lãi suất kỳ hạn 36-60 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống 5,9%/năm. Với sản phẩm Tích lũy trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 24 tháng và 36-60 tháng cùng về 6%/năm, tương ứng giảm 0,4 và 0,6 điểm phần trăm.

Ngược lại, OCB điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn từ 1-18 tháng đối với chứng chỉ tiền gửi:

Kỳ hạn 1-5 tháng: 4,75%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm.

Kỳ hạn 6-11 tháng: 5,9%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm.

Kỳ hạn 12 tháng: 6,2%/năm.

Kỳ hạn 13-15 tháng: 5,9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 21, 24 và 36 tháng lần lượt giảm 0,1, 0,2 và 0,4 điểm phần trăm, cùng niêm yết ở mức 5,9%/năm.

Ba ngân hàng giảm lãi suất hai lần kể từ ngày 19/10

Theo nguồn tin, OCB là ngân hàng thứ ba sau Techcombank và Eximbank có hai lần giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 19/10.

Lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 9/11

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 9/11 (đơn vị: %/năm).