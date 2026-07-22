Moto Pad 70 Groove chốt lịch ra mắt: Cấu hình giải trí mạnh mẽ với hệ thống 9 loa JBL Moto Pad 70 Groove dự kiến ra mắt ngày 31/7 với màn hình 12.1 inch 2.5K và hệ thống 9 loa JBL 48W, hứa hẹn trở thành thiết bị giải trí di động hàng đầu phân khúc.

Motorola vừa chính thức xác nhận thời điểm ra mắt mẫu máy tính bảng mới mang tên Moto Pad 70 Groove vào ngày 31/7. Thông tin xuất hiện trên nền tảng thương mại điện tử tại Ấn Độ cho thấy đây là thiết bị tập trung tối đa vào khả năng giải trí đa phương tiện với những thông số phần cứng ấn tượng về hiển thị và âm thanh.

Màn hình 2.5K hỗ trợ tần số quét 120Hz

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Moto Pad 70 Groove là màn hình kích thước 12.1 inch. Tấm nền này đạt độ phân giải 2.5K, mang lại mật độ điểm ảnh cao, giúp hình ảnh hiển thị sắc nét và chi tiết. Để tối ưu trải nghiệm người dùng, Motorola trang bị tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trong ứng dụng trở nên mượt mà hơn so với các màn hình 60Hz truyền thống.

Moto Pad 70 Groove sở hữu màn hình kích thước 12.1 inch rộng rãi với tấm nền độ phân giải 2.5K,

Về độ sáng, thiết bị đạt mức tối đa 800 nits ở chế độ High Brightness Mode (HBM). Chỉ số này đảm bảo màn hình vẫn hiển thị rõ nội dung ngay cả khi sử dụng ở môi trường có cường độ ánh sáng mạnh. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ các tiêu chuẩn hiển thị cao cấp như HDR10 và Dolby Vision, giúp mở rộng dải tương phản động và tái tạo màu sắc sống động hơn khi xem các nội dung video chất lượng cao.

Các tiêu chuẩn hiển thị cao cấp như HDR10 và Dolby Vision cũng xuất hiện trên sản phẩm này

Hệ thống âm thanh 9 loa JBL công suất 48W

Khác biệt hoàn toàn với đa số máy tính bảng trên thị trường thường chỉ trang bị từ 2 đến 4 loa, Moto Pad 70 Groove sở hữu hệ thống lên tới 9 loa được tinh chỉnh bởi JBL. Tổng công suất đầu ra của dàn loa này đạt mức 48W, một con số rất lớn đối với một thiết bị di động mỏng nhẹ.

Motorola đã tích hợp dàn loa JBL với tổng cộng 9 loa, cung cấp công suất đầu ra lên đến 48W

Việc tích hợp công nghệ Dolby Atmos và chuẩn Hi-Res Audio cho thấy mục tiêu của Motorola trong việc tạo ra không gian âm thanh vòm chân thực. Cấu trúc nhiều loa cho phép thiết bị tái tạo các dải âm tách bạch, từ âm trầm mạnh mẽ đến âm cao chi tiết, phục vụ tốt nhu cầu xem phim điện ảnh và nghe nhạc chất lượng cao mà không cần đến loa ngoài hỗ trợ.

Dung lượng pin và khả năng vận hành

Để duy trì hoạt động cho màn hình lớn và hệ thống loa công suất cao, Moto Pad 70 Groove được trang bị viên pin dung lượng 10,200mAh. Theo thông tin từ nhà sản xuất, viên pin này có thể đáp ứng nhu cầu xem video liên tục trong khoảng 15 giờ. Đi kèm với máy là bộ sạc nhanh công suất 68W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng cho viên pin dung lượng lớn này.

Máy có viên pin khủng 10,200mAh, đủ sức đáp ứng nhu cầu xem video liên tục lên đến 15 giờ

Về cấu hình phần cứng bên trong, các nguồn tin rò rỉ cho rằng đây có thể là phiên bản tinh chỉnh từ mẫu Lenovo Tab Plus Gen 2. Nếu thông tin này chính xác, Moto Pad 70 Groove có khả năng sẽ sử dụng vi xử lý Dimensity 7400. Hệ thống camera của máy dự kiến bao gồm cảm biến chính 13MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước, đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh tài liệu và gọi video cơ bản.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Moto Pad 70 Groove

Thông số Chi tiết Màn hình 12.1 inch, 2.5K, 120Hz, 800 nits Công nghệ hiển thị HDR10, Dolby Vision Hệ thống âm thanh 9 loa JBL, công suất 48W Công nghệ âm thanh Dolby Atmos, Hi-Res Audio Dung lượng pin 10,200mAh (xem video 15 giờ) Sạc nhanh 68W Vi xử lý (tin đồn) Dimensity 7400

Với sự kết hợp đồng bộ giữa màn hình chất lượng cao, hệ thống âm thanh vượt trội và thời lượng pin dài, Moto Pad 70 Groove đang định hình là một thiết bị chuyên dụng cho giải trí đa phương tiện. Sản phẩm hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh đáng kể trong phân khúc máy tính bảng tầm trung và cận cao cấp khi chính thức lên kệ.