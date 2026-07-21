Moto Pad 70 Groove: Máy tính bảng sở hữu 9 loa JBL cùng màn hình 2.5K lộ diện Motorola xác nhận Moto Pad 70 Groove sẽ ra mắt vào ngày 31/07 với hệ thống âm thanh JBL công suất 48W, pin dung lượng lớn 10.200mAh và màn hình 12,1 inch sắc nét.

Motorola vừa chính thức xác nhận việc ra mắt mẫu máy tính bảng mới mang tên Moto Pad 70 Groove tại thị trường Ấn Độ vào ngày 31/07 tới. Thông qua các thông tin rò rỉ và dữ liệu từ trang thương mại điện tử Flipkart, thiết bị này hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc giải trí nhờ sự kết hợp giữa hệ thống âm thanh chuyên dụng và màn hình chất lượng cao.

Thiết kế tổng thể của Moto Pad 70 Groove.

Trải nghiệm âm thanh vượt trội với hệ thống 9 loa JBL

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Moto Pad 70 Groove chính là hệ thống âm thanh được tinh chỉnh bởi JBL. Khác với các mẫu máy tính bảng thông thường chỉ trang bị 2 hoặc 4 loa, tân binh của Motorola sở hữu tới 9 loa JBL, mang lại tổng công suất đầu ra lên đến 48W.

Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ các công nghệ âm thanh hàng đầu hiện nay như Dolby Atmos và Hi-Res Audio. Sự đầu tư bài bản về phần cứng âm thanh cho thấy Motorola đang tập trung tối đa vào nhóm người dùng có nhu cầu giải trí cao, xem phim và nghe nhạc trực tiếp trên máy tính bảng mà không cần thiết bị ngoại vi.

Màn hình 12,1 inch độ phân giải 2.5K sắc nét

Để tương xứng với hệ thống âm thanh mạnh mẽ, Moto Pad 70 Groove được trang bị màn hình kích thước lớn 12,1 inch. Tấm nền này có độ phân giải được hãng gọi là "2.5K", đi kèm tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh trở nên mượt mà hơn.

Đáng chú ý, màn hình của máy đạt độ sáng tối đa lên tới 800 nits ở chế độ High Brightness Mode (HBM), cho phép hiển thị rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Ngoài ra, việc hỗ trợ chuẩn HDR10 và Dolby Vision đảm bảo trải nghiệm hình ảnh có độ tương phản cao và màu sắc sống động.

Chi tiết về màn hình và pin của Moto Pad 70 Groove.

Dung lượng pin lớn và khả năng sạc nhanh

Về khả năng vận hành bền bỉ, Moto Pad 70 Groove sở hữu viên pin dung lượng 10.200mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức dung lượng này có thể đáp ứng lên đến 15 giờ xem video liên tục. Motorola cũng tặng kèm củ sạc công suất 68W trong hộp, tuy nhiên tốc độ sạc tối đa mà máy hỗ trợ vẫn chưa được xác nhận cụ thể.

Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định, với những thông số về màn hình và pin kể trên, Moto Pad 70 Groove có thể là phiên bản đổi tên của chiếc Lenovo Tab Plus Gen 2. Nếu giả thuyết này đúng, máy sẽ được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7400, camera sau 13MP và camera selfie 8MP.

Thiết kế mặt sau của Moto Pad 70 Groove.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Moto Pad 70 Groove

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình 12,1 inch, 2.5K, 120Hz, 800 nits, HDR10, Dolby Vision Âm thanh 9 loa JBL, công suất 48W, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Dung lượng Pin 10.200mAh (lên đến 15 giờ xem video) Sạc Củ sạc 68W đi kèm Vi xử lý (Dự kiến) MediaTek Dimensity 7400

Với sự kết hợp giữa màn hình lớn sắc nét và hệ thống âm thanh đa loa độc đáo, Moto Pad 70 Groove hứa hẹn sẽ tạo nên một làn gió mới trong phân khúc máy tính bảng Android chuyên dụng cho giải trí khi chính thức lên kệ vào cuối tháng 7 này.