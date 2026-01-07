Moto Tag 2 chính thức lên kệ: Thiết bị định vị UWB mạnh mẽ cho hệ sinh thái Android Motorola vừa mở bán Moto Tag 2 tại Mỹ với giá ưu đãi 19,99 USD. Thiết bị gây ấn tượng nhờ hỗ trợ Bluetooth 6.0, công nghệ Ultra-Wideband và tích hợp sâu vào mạng lưới Find Hub của Google.

Sau khi ra mắt tại các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương, Motorola đã chính thức đưa mẫu thiết bị định vị Moto Tag 2 đến thị trường Mỹ. Đây được xem là lời giải cho người dùng Android đang tìm kiếm một thiết bị có khả năng định vị chính xác tương tự như AirTag của Apple nhưng sở hữu những công nghệ kết nối tiên tiến nhất hiện nay.

The Motorola Tag 2 is now available in the U.S.

Công nghệ Bluetooth 6.0 và định vị chính xác nhờ UWB

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Moto Tag 2 chính là việc hỗ trợ chuẩn Bluetooth 6.0 với tính năng Channel Sounding. Công nghệ này cho phép đo khoảng cách giữa các thiết bị với độ chính xác cực cao, giảm thiểu sai số so với các chuẩn Bluetooth trước đây. Bên cạnh đó, sự hiện diện của công nghệ Ultra-Wideband (UWB) giúp người dùng có thể tìm kiếm vật dụng bị thất lạc một cách trực quan thông qua các chỉ dẫn hướng đi chi tiết trên màn hình điện thoại.

Moto Tag 2 được thiết kế để hoạt động mượt mà trong hệ sinh thái Google Find Hub. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị có thể tận dụng mạng lưới hàng tỷ máy Android trên toàn cầu để xác định vị trí, ngay cả khi vật dụng nằm ngoài phạm vi kết nối trực tiếp của chủ sở hữu.

Thông số kỹ thuật và độ bền ấn tượng

Moto Tag 2 không chỉ mạnh về kết nối mà còn được tối ưu cho các điều kiện sử dụng khắc nghiệt hàng ngày. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Đặc tính Thông số chi tiết Kết nối không dây Bluetooth 6.0 (Channel Sounding), Ultra-Wideband (UWB) Khả năng tương thích Android 9.0 trở lên Tiêu chuẩn kháng nước/bụi IP68 (ngâm nước ở độ sâu 1,5m trong 30 phút) Màu sắc Pantone Arabesque, Pantone Laurel Oak Bảo mật Mã hóa đầu cuối, cảnh báo theo dõi trái phép

Cam kết về quyền riêng tư và an toàn dữ liệu

Trong bối cảnh các thiết bị định vị thông minh thường gây lo ngại về vấn đề theo dõi trái phép, Motorola đã tích hợp hệ thống mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption) để bảo vệ dữ liệu vị trí của người dùng. Thiết bị cũng hỗ trợ các tính năng cảnh báo thông minh, tự động thông báo cho người dùng nếu phát hiện có một thiết bị định vị lạ đang di chuyển cùng họ, giúp ngăn chặn các hành vi xâm phạm đời tư.

Về giá bán, Moto Tag 2 đang được niêm yết với mức giá ưu đãi khởi điểm là 19,99 USD tại thị trường Mỹ, trước khi trở về mức giá chính thức 29,99 USD. Người dùng cũng có thể lựa chọn gói 4 chiếc với giá 69,99 USD để tiết kiệm chi phí. Tại các thị trường khác như Finland, France, Germany và UK, thiết bị có mức giá dao động khoảng 40 Euro hoặc 29,99 Bảng Anh.

Với sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và khả năng tương thích sâu với hệ điều hành Android, Moto Tag 2 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những phụ kiện định vị đáng sở hữu nhất trong năm 2026, đặc biệt đối với những người dùng ưu tiên sự chính xác và tính bảo mật cao.