Motorola công bố Moto Pad 70: Màn hình 2,5K, chip Dimensity 6400 và kết nối 5G Motorola hé lộ thông số của Moto Pad 70 với màn hình 12,1 inch 2,5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 10.200 mAh cùng khả năng hỗ trợ kết nối 5G.

Motorola đã chính thức công bố các thông số kỹ thuật chính cùng thời điểm ra mắt của mẫu máy tính bảng Moto Pad 70 tại thị trường Ấn Độ thông qua trang thông tin trên Flipkart. Đây là phiên bản tiêu chuẩn nối tiếp biến thể Moto Pad 70 Groove vừa xuất hiện trước đó.

The Moto Pad 70.

Màn hình hiển thị 2,5K và thiết kế mỏng nhẹ

Moto Pad 70 sở hữu màn hình kích thước 12,1 inch với độ phân giải đạt chuẩn 2,5K, đem lại không gian hiển thị rộng rãi cho các tác vụ công việc lẫn giải trí. Màn hình này có khả năng đạt độ sáng tối đa 800 nits ở chế độ High Brightness Mode (HBM), giúp cải thiện chất lượng hiển thị dưới nguồn sáng mạnh.

Bên cạnh đó, thiết bị tương thích với bút cảm ứng Moto Pen và phụ kiện này được kèm sẵn ngay trong hộp đựng. Về ngoại hình, chiếc máy tính bảng đạt độ mỏng 6,29 mm cùng trọng lượng 530 gram, tối ưu cho việc di chuyển.

Sức mạnh từ chip Dimensity 6400 và viên pin 10.200 mAh

Về mặt hiệu năng, Moto Pad 70 được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 6400 sản xuất trên tiến trình 6nm gồm 8 nhân. Chipset này ghi nhận mức điểm số hiệu năng khoảng 449.000 điểm trên bài kiểm tra AnTuTu v10, đáp ứng mượt mà các nhu cầu xử lý hằng ngày.

Key highlights of the Moto Pad 70.

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 10.200 mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 68W. Dựa trên các thông số kỹ thuật được công bố, mẫu máy này có nhiều điểm tương đồng với chiếc Lenovo Idea Tab Plus.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Moto Pad 70

Thông số Chi tiết Màn hình 12,1 inch, độ phân giải 2,5K, độ sáng 800 nits (HBM) Vi xử lý MediaTek Dimensity 6400 (6nm, 8 nhân) Dung lượng pin 10.200 mAh, sạc nhanh 68W Hệ điều hành Android 16 (2 bản nâng cấp OS, cập nhật bảo mật đến 2030) Âm thanh 4 loa ngoài, hỗ trợ Dolby Atmos Kết nối Mạng 5G Kích thước & Trọng lượng Dày 6,29 mm, nặng 530 g Phụ kiện đi kèm Bút cảm ứng Moto Pen

Hệ điều hành, âm thanh và thời điểm lên kệ

Đáng chú ý, Moto Pad 70 sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Motorola cam kết hỗ trợ 2 bản cập nhật Android lớn cùng các bản vá bảo mật kéo dài đến năm 2030 cho thiết bị.

Hơn nữa, máy tính bảng được tích hợp kết nối 5G và hệ thống 4 loa ngoài chuẩn âm thanh vòm Dolby Atmos. Theo kế hoạch, Motorola sẽ chính thức phát hành Moto Pad 70 tại Ấn Độ vào ngày 8 tháng 8, sau khi phiên bản Moto Pad 70 Groove lên kệ vào ngày 31 tháng 7.