Motorola Edge 2026: Đối thủ Pixel 10a sở hữu chuẩn IP69 và gói quà tặng 400 USD Motorola Edge 2026 gia nhập phân khúc cận cao cấp với màn hình 5200 nits, camera Sony LYTIA và chương trình ưu đãi tặng kèm phụ kiện trị giá gần 400 USD.

Motorola Edge 2026 đã chính thức lên kệ tại thị trường Mỹ, định vị là đối thủ trực tiếp của Google Pixel 10a trong phân khúc smartphone cận cao cấp. Với mức giá niêm yết 599,99 USD, thiết bị này không chỉ gây chú ý bởi thông số kỹ thuật mạnh mẽ mà còn bởi chương trình ưu đãi đi kèm phụ kiện trị giá gần 400 USD.

Chiến lược giá và ưu đãi cạnh tranh

Mặc dù có mức giá niêm yết cao hơn 100 USD so với Pixel 10a (hiện có giá khoảng 499 USD), Motorola đã bù đắp khoảng cách này bằng gói quà tặng giá trị. Trong chương trình ưu đãi kéo dài đến hết ngày 21/06, người mua Motorola Edge 2026 sẽ nhận được cặp tai nghe Moto Buds Loop (trị giá 249,99 USD) và đồng hồ thông minh Moto Watch hợp tác cùng Polar (trị giá 149,99 USD).

Bộ quà tặng đi kèm bao gồm tai nghe và đồng hồ thông minh khi mua Motorola Edge 2026.

Xét về mặt kinh tế, nếu trừ đi giá trị quà tặng, chi phí thực tế cho chiếc điện thoại chỉ còn khoảng 200 USD. Đây là một chiến lược thông minh của Motorola nhằm thu hút người dùng trong phân khúc vốn đang bị Google và Samsung thống trị.

Phân tích thông số kỹ thuật ấn tượng

Motorola Edge 2026 sở hữu những thông số phần cứng vượt trội so với nhiều đối thủ cùng tầm giá, đặc biệt là ở khả năng hiển thị và độ bền.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6.3-inch AMOLED, 2640 × 1216, 120Hz Độ sáng tối đa 5200 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 7450 Bộ nhớ 8GB RAM LPDDR5X / 128GB ROM Pin/Sạc 5,000mAh, 60W wired / 15W wireless Kháng nước/bụi IP68 & IP69

Màn hình siêu sáng và thiết kế Pantone

Điểm nhấn lớn nhất trên Motorola Edge 2026 là màn hình AMOLED 6,3 inch với độ sáng đạt mức kỷ lục 5200 nits. Chỉ số này đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt nhất. Màn hình còn được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 7i và tích hợp công nghệ cho phép thao tác ngay cả khi ngón tay đang ướt.

Motorola Edge 2026 sở hữu màu Martini Olive độc quyền từ Pantone.

Về thẩm mỹ, máy được ra mắt với phiên bản màu Martini Olive, một màu sắc độc quyền được tinh chỉnh bởi Pantone, mang lại vẻ ngoài sang trọng và khác biệt so với các tông màu truyền thống trên smartphone hiện nay.

Hệ thống camera Sony LYTIA và độ bền kép

Motorola trang bị cho Edge 2026 hệ thống camera ba ống kính linh hoạt. Cảm biến chính 50MP sử dụng Sony LYTIA 710 hỗ trợ chống rung quang học (OIS), đi kèm là ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x. Camera selfie cũng đạt độ phân giải 50MP, hứa hẹn khả năng gọi video và chụp ảnh chân dung chất lượng cao.

Motorola Edge 2026 đạt chuẩn kháng bụi và nước IP66 và IP68.

Đáng chú ý, thiết bị đạt cả hai tiêu chuẩn IP68 và IP69. Trong khi IP68 cho phép ngâm nước ở độ sâu nhất định, chuẩn IP69 bổ sung khả năng chống lại các tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao, một tính năng hiếm thấy trên các dòng điện thoại không thuộc nhóm siêu bền (rugged phones).

Cấu hình và phần mềm

Bên trong Motorola Edge 2026 là vi xử lý MediaTek Dimensity 7450. Đây là con chip tối ưu cho hiệu năng ổn định và tiết kiệm điện năng. Máy đi kèm 8GB RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong 128GB. Thiết bị được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 mới nhất ngay khi xuất xưởng, đảm bảo vòng đời hỗ trợ phần mềm lâu dài cho người dùng.

Với sự kết hợp giữa cấu hình mạnh, hệ thống camera cao cấp và đặc biệt là chuẩn độ bền IP69, Motorola Edge 2026 đang tạo ra một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho dòng Pixel của Google, đặc biệt là với những người dùng chú trọng đến giá trị sử dụng thực tế của các phụ kiện đi kèm.