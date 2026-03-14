Motorola Edge 70 Fusion+ 5G ra mắt: Màn hình 144Hz 5200 nits và chuẩn siêu bền IP69 Motorola vừa bổ sung vào dòng Edge 70 phiên bản Fusion+ 5G với điểm nhấn màn hình Quad Curve 144Hz, chip Snapdragon 7s Gen 4 cùng khả năng kháng nước IP69 vượt trội.

Motorola vừa chính thức mở rộng danh mục sản phẩm của mình bằng việc trình làng Edge 70 Fusion+ 5G tại thị trường Brazil. Đây là mẫu smartphone tiếp nối thành công của dòng Edge 70, tập trung vào những đột phá về công nghệ hiển thị, hiệu suất xử lý và đặc biệt là độ bền đạt chuẩn quân sự.

Màn hình Quad Curve 144Hz dẫn đầu phân khúc

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Motorola Edge 70 Fusion+ 5G là tấm nền mà hãng gọi là Quad Curve. Đây là thiết kế màn hình cong bốn cạnh giúp tối ưu không gian hiển thị và mang lại cảm giác vuốt chạm liền mạch. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 144Hz, đảm bảo độ mượt mà tuyệt đối cho các tác vụ giải trí và chơi game.

Bên cạnh đó, độ sáng tối đa của máy có thể đạt tới mức kỷ lục 5,200 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt nhất. Độ chính xác màu sắc trên tấm nền này cũng đã đạt chứng nhận từ Pantone, phù hợp cho những người dùng khắt khe về chất lượng hình ảnh.

Hiệu năng mạnh mẽ với Snapdragon 7s Gen 4

Về sức mạnh phần cứng, Motorola Edge 70 Fusion+ 5G được trang bị con chip Snapdragon 7s Gen 4. Để tối ưu hóa khả năng đa nhiệm, thiết bị sở hữu dung lượng RAM lên đến 12GB kết hợp cùng tính năng Intelligent RAM Boost. Bộ nhớ trong của máy đạt mức 256GB, cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho dữ liệu và ứng dụng nặng.

Hệ thống camera 50MP toàn diện

Khả năng nhiếp ảnh trên Edge 70 Fusion+ 5G được nâng cấp mạnh mẽ với sự xuất hiện của ba camera sau. Cảm biến chính sử dụng dòng Sony LYTIA 710 độ phân giải 50MP, đi kèm ống kính siêu rộng 50MP. Đặc biệt, máy còn tích hợp thêm camera tele 10MP để hỗ trợ các tác vụ chụp ảnh thu phóng chuyên dụng. Ở mặt trước, camera selfie 50MP hứa hẹn mang lại những bức ảnh chân dung sắc nét.

Độ bền chuẩn quân sự và công nghệ sạc nhanh

Một trong những điểm khác biệt lớn của sản phẩm là độ bền bỉ. Máy đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68 lẫn IP69 – mức bảo vệ cao nhất hiện nay trên smartphone tầm trung và cận cao cấp. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i, kết hợp với khung vỏ đạt tiêu chuẩn quân sự giúp thiết bị chịu đựng tốt các va đập vật lý.

Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 5,200mAh. Công nghệ sạc nhanh TurboPower 68W đi kèm cho phép nạp năng lượng cực nhanh, giúp người dùng duy trì hoạt động suốt cả ngày chỉ với 10 phút sạc đầu tiên.

Thông số kỹ thuật chi tiết Motorola Edge 70 Fusion+ 5G

Thông số Chi tiết Màn hình Quad Curve, 144Hz, 5,200 nits, Pantone Vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 RAM/ROM 12GB / 256GB Camera sau 50MP (Chính) + 50MP (Siêu rộng) + 10MP (Tele) Camera trước 50MP Pin/Sạc 5,200mAh / 68W TurboPower Độ bền IP68, IP69, Gorilla Glass 7i

Tại thị trường Brazil, Motorola Edge 70 Fusion+ 5G được niêm yết với mức giá 2,969 BRL (tương đương khoảng 14.87 triệu đồng). Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là Pantone Blue Surf và Orient Blue.