Motorola Edge 70 Max lộ diện với chip Snapdragon 8 Gen 5 và pin 7.100 mAh Motorola vừa công bố chi tiết về Edge 70 Max, mẫu smartphone cao cấp sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ, pin dung lượng lớn 7.100 mAh và công nghệ sạc không dây nam châm độc đáo.

Motorola đã chính thức xác nhận ngày ra mắt và những thông số kỹ thuật ấn tượng của Edge 70 Max, phiên bản cao cấp nhất trong dòng Edge 70. Thiết bị dự kiến sẽ được trình làng tại India vào lúc 12 giờ trưa ngày 15/07 tới đây, hứa hẹn mang đến những đột phá về hiệu năng xử lý và công nghệ năng lượng.

The Edge 70 Max.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 thế hệ mới

Điểm nhấn lớn nhất về mặt kỹ thuật của Motorola Edge 70 Max chính là việc trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 5. Đây là dòng vi xử lý cao cấp nhất của Qualcomm, được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, giúp tối ưu hóa hiệu suất đồng thời tiết kiệm điện năng đáng kể.

Để duy trì sức mạnh này, Motorola tích hợp bộ nhớ RAM LPDDR5X dung lượng lên tới 12GB cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) có diện tích bề mặt 5.500mm². Theo công bố từ nhà sản xuất, cấu hình này giúp máy đạt điểm số AnTuTu ấn tượng, vượt ngưỡng 3 triệu điểm – một con số kỷ lục trong thế giới smartphone Android hiện nay.

Màn hình LTPO siêu sáng 7.000 nits

Về khả năng hiển thị, Edge 70 Max sở hữu tấm nền QHD+ LTPO với tần số quét 144Hz, cho phép điều chỉnh linh hoạt tốc độ làm tươi để tiết kiệm pin. Đáng chú ý, độ sáng đỉnh của màn hình đạt mức 7.000 nits, giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt trực tiếp.

Màn hình này hỗ trợ độ sâu màu 10-bit, bao phủ dải màu DCI-P3 và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i. Motorola cũng tối ưu thiết kế với viền siêu mỏng, mang lại tỷ lệ màn hình trên thân máy lên tới 95,12%.

Key highlights of the Motorola Edge 70 Max.

Đột phá về dung lượng pin và sạc không dây nam châm

Khác với các phiên bản tiêu chuẩn hay Pro, Motorola Edge 70 Max được ưu ái trang bị viên pin dung lượng khổng lồ 7.100mAh. Đây là mức dung lượng hiếm thấy trên các dòng flagship mỏng nhẹ, đảm bảo thời gian sử dụng kéo dài cho các tác vụ nặng.

Về công nghệ sạc, thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W. Đặc biệt, Motorola lần đầu tiên đưa công nghệ sạc không dây nam châm (magnetic wireless charging) công suất 25W lên dòng sản phẩm này. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng các phụ kiện hít nam châm tương tự như hệ sinh thái MagSafe, một tiện ích mà các mẫu Edge 70 khác không có.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Motorola Edge 70 Max

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) Bộ nhớ RAM Lên đến 12GB LPDDR5X Màn hình QHD+ LTPO, 144Hz, 7.000 nits Pin 7.100 mAh Sạc có dây 90W Sạc không dây 25W (Nam châm) Vật liệu Khung nhôm, mặt lưng kính

Về thiết kế tổng thể, máy sử dụng khung viền bằng nhôm chắc chắn kết hợp với mặt lưng kính sang trọng. Hiện tại, Motorola vẫn chưa tiết lộ mức giá chính thức cho phiên bản Edge 70 Max, nhưng với những trang bị hàng đầu này, đây chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc smartphone cao cấp thời gian tới.