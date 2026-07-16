Motorola Edge 70 Max ra mắt: Đột phá công nghệ pin silicon-carbon 7100mAh và chip Snapdragon 8 Gen 5 Motorola Edge 70 Max vừa chính thức trình làng với viên pin silicon-carbon dung lượng 7.100mAh và màn hình độ sáng 7.000 nits. Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ cùng tiêu chuẩn bảo vệ IP69 cao cấp.

Motorola đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại cao cấp nhất trong dòng sản phẩm mới của hãng tại thị trường Ấn Độ mang tên Motorola Edge 70 Max. Đây là thiết bị dẫn đầu dòng Edge 70 series, được định vị phân khúc phía trên các phiên bản Edge 70, Fusion, Pro và Pro Plus.

Motorola chính thức trình làng mẫu điện thoại thông minh mới nhất của hãng mang tên Motorola Edge 70 Max

Cấu hình phần cứng và giải pháp tản nhiệt ArcticMesh

Motorola Edge 70 Max được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, nền tảng di động mạnh mẽ nhất hiện nay. Thiết bị cung cấp các tùy chọn bộ nhớ RAM LPDDR5X dung lượng 8GB hoặc 12GB, đi kèm bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 256GB. Sự kết hợp này đảm bảo khả năng xử lý đa nhiệm và tốc độ truy xuất dữ liệu tối ưu cho các tác vụ nặng.

Để duy trì hiệu năng ổn định, Motorola tích hợp hệ thống làm mát ArcticMesh. Điểm nhấn của hệ thống này là buồng tản nhiệt hơi có diện tích lên tới 5.500mm², giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi thiết bị vận hành ở cường độ cao. Về phần mềm, máy cài sẵn hệ điều hành Android 16. Nhà sản xuất cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành trong 3 năm và cung cấp các bản vá bảo mật trong vòng 5 năm.

Màn hình AMOLED với độ sáng kỷ lục 7.000 nits

Về khả năng hiển thị, Edge 70 Max sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.8 inch, độ phân giải 1440 x 3168 pixel. Tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, đặc biệt hữu ích khi chơi game hoặc xem nội dung tốc độ cao. Đáng chú ý, màn hình này đạt độ sáng tối đa lên tới 7.000 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 6.8 inch sắc nét với độ phân giải 1440 x 3168 pixel cùng tần số quét 144Hz

Thiết kế mặt trước của máy tối ưu không gian hiển thị với tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt mức 95.12%. Toàn bộ bề mặt được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i, giúp tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập.

Công nghệ pin silicon-carbon và khả năng sạc

Điểm đột phá nhất trên Motorola Edge 70 Max nằm ở viên pin công nghệ silicon-carbon với dung lượng 7.100mAh. Việc ứng dụng vật liệu silicon-carbon cho phép viên pin đạt mật độ năng lượng cao hơn so với pin lithium-ion truyền thống, giúp thiết bị duy trì được độ mỏng chỉ 8.29mm dù sở hữu dung lượng pin rất lớn.

Edge 70 Max sở hữu viên pin công nghệ silicon-carbon có dung lượng lên tới 7,100mAh

Về công nghệ sạc, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 90W. Ngoài ra, thiết bị tích hợp chuẩn sạc không dây từ tính Qi2.2 với công suất 25W. Một lưu ý nhỏ về mặt kỹ thuật là máy sử dụng cổng kết nối chuẩn USB Type-C 2.0, thay vì chuẩn 3.1 Gen 2 như trên một số dòng sản phẩm cao cấp khác của hãng.

Hệ thống camera và tiêu chuẩn độ bền

Hệ thống camera sau của Motorola Edge 70 Max bao gồm cảm biến chính Sony LYT-710 độ phân giải 50MP, hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Đi kèm là ống kính góc siêu rộng 8MP và cảm biến ánh sáng chuyên dụng. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 32MP, hỗ trợ tốt cho việc chụp ảnh chân dung và liên lạc video.

Thiết bị được hoàn thiện với khung viền nhôm cao cấp và đạt các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước nghiêm ngặt nhất hiện nay bao gồm IP66, IP68 và IP69. Điều này cho phép máy hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt, kể cả dưới áp lực nước mạnh hoặc nhiệt độ cao.

Máy có tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước cao cấp nhất hiện tại bao gồm IP66, IP68 và IP69

Thông số kỹ thuật và giá bán

Motorola Edge 70 Max cung cấp đầy đủ các kết nối tiên tiến bao gồm mạng 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và NFC. Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật chính và giá bán tại thị trường Ấn Độ:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Màn hình 6.8 inch AMOLED, 144Hz, 7000 nits Bộ nhớ RAM 8GB / 12GB LPDDR5X Bộ nhớ trong 256GB UFS 4.1 Pin 7.100mAh (Silicon-carbon) Sạc 90W (dây), 25W (không dây Qi2.2) Độ bền IP66, IP68, IP69

Tại thị trường Ấn Độ, Motorola Edge 70 Max có mức giá khởi điểm như sau:

Phiên bản 8GB RAM / 256GB ROM: 54,999 INR (tương đương khoảng 14.9 triệu đồng).

Phiên bản 12GB RAM / 256GB ROM: 59,999 INR (tương đương khoảng 16.3 triệu đồng).

Thiết bị cũng hỗ trợ sạc không dây từ tính chuẩn Qi2.2 công suất 25W cực kỳ tiện lợi

Sản phẩm có ba tùy chọn màu sắc theo bảng màu Pantone gồm Trắng (Ice Melt), Xám (Aqua Gray) và Đen (Dark Shadow). Đợt mở bán đầu tiên tại Ấn Độ sẽ bắt đầu từ trưa ngày 20 tháng 7. Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm sản phẩm này có mặt tại các thị trường khác.