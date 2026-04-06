Motorola Edge 70 Pro Plus: Đột phá pin 6,500 mAh trong thân máy siêu mỏng 7.19mm Mẫu smartphone mới của Motorola gây ấn tượng với công nghệ pin Silicon-Carbon, chip Dimensity 8500 Extreme và hệ thống camera 50MP đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H.

Motorola vừa chính thức ra mắt mẫu Edge 70 Pro Plus tại thị trường Ấn Độ, đánh dấu lần đầu tiên hậu tố "Pro Plus" xuất hiện trong dòng sản phẩm này. Thiết bị gây chú ý bởi khả năng tối ưu hóa phần cứng, kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn và thiết kế siêu mỏng cùng hệ thống camera cao cấp.

Màn hình 1.5K với độ sáng kỷ lục 5,200 nits

Motorola Edge 70 Pro Plus sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.8 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 144Hz. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất ở phần hiển thị là độ sáng tối đa đạt mức 5,200 nits, cho phép nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Motorola Edge 70 Pro Plus ra mắt với 3 phiên bản màu sắc vô cùng thời trang

Hiệu năng từ chip Dimensity 8500 Extreme và lộ trình Android 16

Bên trong máy là vi xử lý Dimensity 8500 Extreme được sản xuất trên tiến trình 4nm. Đây là dòng chip được tối ưu về nhiệt độ và hiệu năng ổn định trong phân khúc tầm trung cận cao cấp. Thiết bị vận hành trên giao diện Hello UI dựa trên nền tảng Android 16.

Máy được trang bị vi xử lý Dimensity 8500 Extreme (tiến trình 4nm)

Nhà sản xuất cam kết hỗ trợ cập nhật 3 phiên bản hệ điều hành lớn và duy trì các bản vá bảo mật trong vòng 5 năm, đảm bảo vòng đời sử dụng dài hạn cho người dùng.

Hệ thống 4 camera 50MP và công nghệ Horizon Lock

Hệ thống nhiếp ảnh của Edge 70 Pro Plus được đầu tư mạnh mẽ với cả 4 ống kính (3 sau, 1 trước) đều có độ phân giải 50MP. Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính Sony LYTIA 710 tích hợp chống rung quang học (OIS), ống kính góc siêu rộng 120 độ và ống kính tele tiềm vọng hỗ trợ zoom quang 3.5x (zoom lai 50x).

Cụm camera sau bao gồm 3 ống kính đều có độ phân giải 50MP

Đáng chú ý, Motorola đã tích hợp tính năng Horizon Lock, cho phép chống rung video 360 độ. Toàn bộ các ống kính trên máy đều có khả năng quay phim chuẩn 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây (fps).

Công nghệ pin Silicon-Carbon và độ bền chuẩn quân đội

Dù chỉ dày 7.19mm và nặng 190 gram, thiết bị vẫn sở hữu viên pin dung lượng 6,500 mAh nhờ ứng dụng công nghệ Silicon-Carbon (Si/C). Công nghệ này cho phép mật độ năng lượng cao hơn trong một không gian vật lý hạn chế. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W TurboPower và sạc không dây 15W.

Motorola trang bị cho máy viên pin công nghệ Silicon-Carbon (Si/C) với dung lượng khổng lồ 6,500 mAh

Về độ bền, Edge 70 Pro Plus đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68, IP69 và vượt qua 16 bài kiểm tra khắc nghiệt để đạt chứng nhận MIL-STD-810H của quân đội Mỹ.

Thông số kỹ thuật chi tiết Motorola Edge 70 Pro Plus

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình 6.8 inch AMOLED, 1.5K, 144Hz, 5200 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4nm) Bộ nhớ 12GB RAM LPDDR5X / 256GB UFS 4.1 Camera sau 50MP (Main OIS) + 50MP (Ultrawide) + 50MP (Telephoto 3.5x) Camera trước 50MP Pin & Sạc 6,500 mAh, Sạc dây 90W, Không dây 15W Độ bền IP68, IP69, MIL-STD-810H

Tại thị trường Ấn Độ, Motorola Edge 70 Pro Plus được niêm yết với giá 47,999 Rupee (tương đương khoảng 13.2 triệu đồng). Sản phẩm cung cấp 3 tùy chọn màu sắc bao gồm: Stormy Sea, Zinfandel và Chicory Coffee. Hiện tại chưa có thông tin chính thức về thời điểm mở bán sản phẩm này tại thị trường Việt Nam.