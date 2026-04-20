Motorola làm mới dải sản phẩm 2026: Từ chip Snapdragon 8 Gen 5 đến làn sóng giảm giá tại Việt Nam Motorola đẩy mạnh hiện diện tại Việt Nam với dòng Signature cao cấp dùng chip 3nm và Edge 70 siêu mỏng, trong khi các model 2025 ghi nhận mức giảm giá kỷ lục đến 3,6 triệu đồng.

Sau khi chính thức trở lại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025, Motorola đã nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm trong năm 2026 với các dòng thiết bị trải dài từ phân khúc cao cấp đến phổ thông. Đáng chú ý, các model đời cũ hơn cũng đang được nhà phân phối điều chỉnh giảm giá sâu nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ lớn.

Phân tích kỹ thuật dòng Motorola Signature cao cấp

Motorola Signature là đại diện mạnh mẽ nhất của hãng trong năm 2026, cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc flagship. Máy gây ấn tượng với cấu trúc khung hợp kim nhôm và kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD 810H cùng khả năng kháng nước, bụi IP68/IP69.

Điện thoại Motorola Signature (Ảnh: Motorola).

Về phần cứng, thiết bị sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu:

Vi xử lý: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (tiến trình 3nm) kết hợp cùng Qualcomm AI Engine.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (tiến trình 3nm) kết hợp cùng Qualcomm AI Engine. Màn hình: Extreme AMOLED 6.8 inch, tần số quét 165Hz, độ sáng tối đa 6200 nits.

Extreme AMOLED 6.8 inch, tần số quét 165Hz, độ sáng tối đa 6200 nits. Công nghệ tản nhiệt: Hệ thống ArcticMesh giúp duy trì hiệu năng khi xử lý tác vụ nặng.

Hệ thống ArcticMesh giúp duy trì hiệu năng khi xử lý tác vụ nặng. Pin và sạc: Dung lượng 5200 mAh đi kèm sạc nhanh 90W.

Phân khúc tầm trung và phổ thông: Edge 70 và G57 Power 5G

Ở phân khúc thấp hơn, Motorola tập trung vào độ mỏng và thời lượng pin. Motorola Edge 70 thiết lập tiêu chuẩn mới về thiết kế với độ dày chỉ 5,99mm nhưng vẫn duy trì đầy đủ các tiêu chuẩn bảo vệ IP68/69.

Điện thoại Motorola Edge 70 (Ảnh: Motorola).

Trong khi đó, Motorola G57 Power 5G lại nhắm đến người dùng cần sự bền bỉ về năng lượng với viên pin lên tới 7000 mAh. Mặc dù ở phân khúc giá rẻ, máy vẫn giữ được tần số quét màn hình 120Hz và chip Snapdragon 6s Gen 4 tối ưu cho kết nối 5G.

Điện thoại Motorola G57 Power 5G (Ảnh: Motorola).

Biến động giá smartphone Motorola đời 2025

Ghi nhận tại thị trường Việt Nam vào tháng 04/2026, các dòng máy ra mắt cuối năm 2025 đang có mức giảm giá đáng kể. Dưới đây là chi tiết mức điều chỉnh từ các nhà phân phối:

Dòng điện thoại Giá niêm yết (VND) Giá hiện tại (VND) Mức giảm (VND) Motorola Razr 60 5G (8GB/256GB) 19.990.000 16.330.000 3.660.000 Motorola Edge 60 Fusion 5G (8GB/256GB) 8.990.000 7.990.000 1.000.000 Motorola G86 POWER 5G (8GB/128GB) 7.090.000 5.999.000 1.091.000 Motorola G35 5G (4GB/128GB) 3.990.000 3.299.000 691.000 Motorola G06 POWER (4GB/128GB) 3.290.000 2.899.000 391.000

Loạt điện thoại Motorola đời 2025 giảm giá sâu (Ảnh: Motorola).

Đánh giá tổng quan: Ưu và nhược điểm

Dựa trên các thông số kỹ thuật và phản hồi thị trường, smartphone Motorola hiện nay có những đặc điểm nhận diện rõ rệt. Về ưu điểm, hãng vẫn duy trì thế mạnh về độ bền quân đội, thiết kế mỏng nhẹ và hệ thống camera có độ chi tiết cao. Màn hình của Motorola thường có tần số quét vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý về hiệu năng thuần túy trên các dòng tầm trung thường chỉ ở mức đủ dùng, không quá đột phá. Ngoài ra, hệ sinh thái phụ kiện và linh kiện thay thế tại Việt Nam hiện chưa phong phú bằng các thương hiệu smartphone phổ biến khác. Nhìn chung, đây là lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng ưu tiên tính ổn định, độ bền và trải nghiệm hiển thị.