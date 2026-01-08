Motorola Moto Pad 70 Groove ra mắt: Hệ thống 9 loa JBL Pro, pin 10.200mAh cùng chân đế 360 độ Motorola ra mắt Moto Pad 70 Groove tập trung vào giải trí với dàn 9 loa JBL Pro, pin 10.200 mAh, chip Dimensity 7400 và tính năng loa Bluetooth độc đáo.

Motorola chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng Moto Pad 70 Groove tại thị trường Ấn Độ, hướng tới phân khúc thiết bị giải trí đa phương tiện cao cấp. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa không gian hiển thị rộng rãi, dung lượng pin lớn và hệ thống âm thanh vượt trội trong phân khúc.

Hệ thống 9 loa JBL Pro và tính năng Bluetooth Speaker độc đáo

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên Motorola Moto Pad 70 Groove nằm ở hệ thống âm thanh JBL Pro Speaker System được trang bị ở mặt lưng. Thiết lập này bao gồm bốn loa tweeter đảm nhận dải âm cao, ba loa woofer tái tạo dải âm trầm và hai bộ tản âm thụ động (passive radiators), mang đến không gian âm thanh nổi đa chiều sống động.

Motorola Moto Pad 70 Groove trang bị màn hình 12.1 inch và hệ thống 9 loa JBL

Bên cạnh phần cứng âm thanh mạnh mẽ, máy còn sở hữu màn hình LCD kích thước 12.1 inch có độ phân giải cao và tần số quét 12.1Hz, tối ưu cho việc theo dõi các nội dung video chất lượng cao. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ chế độ Bluetooth Speaker Mode, cho phép biến chiếc máy tính bảng thành một chiếc loa không dây di động để phát nhạc trực tiếp từ smartphone.

Điểm ăn tiền nhất chính là hệ thống 9 loa JBL Pro Speaker System nằm ở mặt lưng

Cấu hình với chip Dimensity 7400 và thiết kế chân đế xoay 360 độ

Về sức mạnh xử lý, Moto Pad 70 Groove tích hợp vi xử lý MediaTek Dimensity 7400, đi kèm bộ nhớ RAM 8GB chuẩn LPDDR5 và dung lượng lưu trữ nội bộ 256GB. Người dùng cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ qua thẻ nhớ microSD khi cần thiết.

Góc nhìn mặt sau của Motorola Moto Pad 70 Groove với chân đế kim loại 360 độ

Về mặt thiết kế, sản phẩm sử dụng vỏ kim loại nguyên khối với độ dày 6.8mm và trọng lượng 775g. Mặt sau của thiết bị tích hợp chân đế kim loại có khả năng xoay 360 độ, giúp điều chỉnh góc nghiêng linh hoạt khi xem phim hoặc làm việc. Máy có duy nhất một phiên bản màu sắc là Pantone Blue Surf.

Thời lượng pin 10.200mAh và thông tin giá bán

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 10.200 mAh, cho khả năng xem video trên YouTube liên tục tới 15 giờ. Motorola tặng kèm củ sạc công suất 68W trong hộp sản phẩm, mặc dù máy hỗ trợ công suất sạc tối đa 45W.

Tại thị trường Ấn Độ, Motorola Moto Pad 70 Groove được niêm yết với mức giá 36.999 Rupee (tương đương khoảng 10,1 triệu đồng).