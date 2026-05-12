Motorola pin 7000 mAh: Giải mã sức hút từ công nghệ Silicon Carbon và độ bền quân đội Motorola gây ấn tượng tại thị trường Việt Nam với loạt smartphone pin 7000 mAh, kết hợp công nghệ vật liệu tiên tiến cùng tiêu chuẩn bền bỉ MIL-STD 810H trong tầm giá từ 2,89 triệu đồng.

Trong nỗ lực tái định vị thương hiệu tại Việt Nam, Motorola đã giới thiệu dải sản phẩm smartphone tập trung vào hai giá trị cốt lõi: thời lượng pin vượt giới hạn và độ bền chuẩn quân đội. Với mức dung lượng lên tới 7000 mAh, các thiết bị này không chỉ giải quyết bài toán năng lượng mà còn tích hợp nhiều công nghệ hiển thị và xử lý hiện đại.

Motorola G57 Power 5G: Công nghệ pin Silicon Carbon tiên tiến

Motorola G57 Power 5G là mẫu smartphone đời mới 2026, nổi bật với thỏi pin 7000 mAh sử dụng công nghệ Silicon Carbon. Đây là vật liệu cho phép mật độ năng lượng cao hơn so với pin Lithium-ion truyền thống, giúp máy giữ được độ mỏng dù sở hữu dung lượng lớn. Đi kèm với đó là sạc nhanh TurboPower 30W giúp tối ưu thời gian nạp đầy.

Điện thoại Motorola G57 Power 5G (Ảnh: Motorola).

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình 6,72 inch Full HD+ tấm nền IPS LCD, tần số quét 120 Hz và độ sáng 1050 nits. Cấu hình bên trong dựa trên chip Snapdragon 6s Gen 4 (tiến trình 4 nm), RAM 8 GB có thể mở rộng lên 16 GB qua tính năng RAM Boost 4.0. Hệ điều hành Android 16 mới nhất đảm bảo sự mượt mà và bảo mật lâu dài.

Motorola G06 Power: Lựa chọn thực dụng trong phân khúc giá rẻ

Với mức giá tham khảo chỉ 2,89 triệu đồng, Motorola G06 Power gây bất ngờ khi sở hữu viên pin 7000 mAh và thiết kế mặt lưng bằng da nhân tạo nguồn gốc thực vật. Chất liệu này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn mang lại cảm giác cầm nắm cao cấp, hạn chế bám vân tay.

Điện thoại Motorola G06 POWER (Ảnh: Motorola).

Dù là phân khúc giá rẻ, G06 Power vẫn sở hữu màn hình lớn 6,88 inch tần số quét 120Hz – một thông số hiếm thấy trong tầm giá dưới 3 triệu đồng. Máy sử dụng chip MediaTek Helio G81 Ultra, tích hợp sẵn trợ lý Google Gemini và camera chính 50MP, đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí cơ bản của người dùng phổ thông.

Moto G86 Power 5G: Đột phá màn hình pOLED 4500 nits

Dù sở hữu dung lượng pin thấp hơn một chút là 6720 mAh (cho thời gian sử dụng 53 giờ), Moto G86 Power 5G lại vượt trội về các thông số kỹ thuật khác. Điểm nhấn lớn nhất là màn hình pOLED 6,67 inch với độ phân giải cao 2712 x 1220 và độ sáng cực đại lên tới 4500 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay dưới ánh nắng gắt nhất.

Điện thoại Moto G86 Power 5G (Ảnh: Amazon).

Sức mạnh xử lý của máy đến từ chip MediaTek Dimensity 7300, đạt điểm AnTuTu trên 658.000 điểm. Hệ thống camera cũng được đầu tư bài bản với cảm biến Sony LYTIA 600 50MP có chống rung quang học OIS và khả năng quay phim 4K. Đặc biệt, thiết bị đạt chuẩn IP69 về kháng nước, bụi và chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các dòng Motorola pin khủng

Thông số Motorola G57 Power 5G Motorola G06 Power Moto G86 Power 5G Dung lượng pin 7000 mAh 7000 mAh 6720 mAh Màn hình 6.72" IPS LCD, 120Hz 6.88" HD+, 120Hz 6.67" pOLED, 4500 nits Vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 Helio G81 Ultra Dimensity 7300 Camera chính 50MP (Sony LYT-600) 50MP 50MP (OIS, Sony LYT-600) Độ bền IP64, MIL-STD 810H IP64, Gorilla Glass 3 IP69, MIL-STD 810H Giá tham khảo 6,1 triệu đồng 2,89 triệu đồng 5,99 triệu đồng

Nhìn chung, loạt smartphone Motorola pin 7000 mAh không chỉ đơn thuần cạnh tranh về dung lượng mà còn tạo ra sự khác biệt nhờ thiết kế bền bỉ và các công nghệ màn hình, vi xử lý tối ưu. Đây là những lựa chọn thực dụng, phù hợp với người dùng cần một thiết bị ổn định cho công việc cường độ cao hoặc di chuyển thường xuyên.