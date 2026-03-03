Motorola Razr Fold trình làng: Chip Snapdragon 8 Gen 5 và pin 6,000mAh ấn tượng Tại sự kiện MWC 2026, Motorola đã chính thức ra mắt Razr Fold, mẫu điện thoại gập ngang đầu tiên của hãng với màn hình độ sáng 6,200 nits và hệ thống camera Sony Lytia cao cấp.

Sau một thời gian dài chờ đợi, Motorola đã chính thức gia nhập phân khúc điện thoại gập ngang dạng sách bằng việc giới thiệu mẫu Razr Fold tại triển lãm MWC 2026. Đây là bước đi chiến lược của thương hiệu nhằm cạnh tranh trực tiếp trong thị trường smartphone cao cấp với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế tối ưu.

Motorola Razr Fold ra mắt tại MWC 2026

Thiết kế siêu mỏng và công nghệ hiển thị vượt trội

Motorola Razr Fold gây ấn tượng với thân máy siêu mỏng, chỉ dày 4.5mm khi mở ra và 9.89mm khi gập lại, đi cùng trọng lượng 243g. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và chống bụi IP49, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về khả năng hiển thị, máy sở hữu màn hình phụ bên ngoài 6.6 inch với tỷ lệ 21:9, độ phân giải 2,520 x 1,080 pixel và độ sáng tối đa lên tới 6,000 nits. Bên trong là màn hình chính 8.09 inch, sử dụng tấm nền LTPO hỗ trợ tần số quét từ 1-120Hz và đạt độ sáng cực đại 6,200 nits. Cả hai màn hình đều đạt chứng nhận Pantone Validated và hỗ trợ các tiêu chuẩn hình ảnh cao cấp như Dolby Vision và HDR10+.

Điện thoại sở hữu màn hình chất lượng cao

Hiệu năng mạnh mẽ với Snapdragon 8 Gen 5

Bên trong Motorola Razr Fold là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 (phiên bản tiêu chuẩn), đi kèm tùy chọn RAM LPDDR5X 12GB hoặc 16GB. Người dùng có thể lựa chọn các mức dung lượng bộ nhớ trong từ 256GB, 512GB cho đến 1TB. Thiết bị vận hành trên hệ điều hành Android 16 với giao diện Motorola được tối ưu hóa cho trải nghiệm đa nhiệm trên màn hình lớn.

Đáng chú ý, Razr Fold sở hữu viên pin dung lượng lên tới 6,000mAh, một con số vượt trội trong thế giới điện thoại gập ngang. Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 80W, sạc không dây 50W và tính năng sạc ngược không dây 5W cho các phụ kiện khác.

Motorola Razr Fold có hệ thống camera chất lượng cao

Hệ thống camera Sony Lytia và khả năng quay phim chuyên nghiệp

Hệ thống nhiếp ảnh của Razr Fold được đầu tư bài bản với cụm ba camera sau sử dụng các cảm biến hiện đại từ Sony:

Camera chính: 50MP dùng cảm biến Sony Lytia 828, khẩu độ f/1.6, hỗ trợ chống rung quang học (OIS).

50MP dùng cảm biến Sony Lytia 828, khẩu độ f/1.6, hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Camera góc siêu rộng: 122 độ, tích hợp lấy nét tự động để chụp ảnh macro.

122 độ, tích hợp lấy nét tự động để chụp ảnh macro. Camera tiềm vọng: Zoom quang 3x (tiêu cự 71mm) sử dụng cảm biến Lytia 600 và có OIS.

Thiết bị hỗ trợ quay phim độ phân giải 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây, quay 4K ở 60 khung hình/giây và định dạng video Dolby Vision. Ngoài ra, máy còn có hai camera selfie với độ phân giải lần lượt là 32MP (màn hình ngoài) và 20MP (màn hình trong).

Sản phẩm có giá bán khá cao

Trải nghiệm thực dụng với bút Moto Pen Ultra

Một điểm khác biệt lớn của Razr Fold so với các đối thủ là bút Moto Pen Ultra có khả năng hoạt động đồng nhất trên cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài. Bút hỗ trợ cảm ứng lực, nhận diện độ nghiêng và các tính năng AI như Circle to Search hay Sketch to Image. Các tiện ích khác bao gồm hệ thống loa stereo tinh chỉnh bởi Bose và ba micro khử ồn chuyên dụng.

Điện thoại gập ngang của Motorola cho trải nghiệm sử dụng tuyệt vời

Thông số kỹ thuật chi tiết của Motorola Razr Fold

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 RAM/ROM 12GB-16GB / 256GB-1TB Màn hình chính 8.09 inch LTPO, 120Hz, 6,200 nits Màn hình phụ 6.6 inch, 165Hz, 6,000 nits Pin/Sạc 6,000mAh, 80W (Dây), 50W (Không dây) Camera sau 50MP (Chính) + Siêu rộng + 3x Telephoto Kháng nước IP49

Motorola Razr Fold sẽ được mở bán trước tiên tại thị trường châu Âu với mức giá khởi điểm 2,000 EUR (tương đương khoảng 61.4 triệu đồng). Với mức giá này, Motorola định vị sản phẩm hướng tới phân khúc người dùng cao cấp muốn trải nghiệm những công nghệ màn hình và pin tiên phong nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, nếu người dùng đang tìm kiếm một lựa chọn thay thế trong phân khúc điện thoại gập, Samsung Galaxy Z Fold7 cũng là một cái tên đáng cân nhắc với hệ sinh thái AI hoàn thiện và hiệu năng ổn định.