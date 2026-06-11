Motorola Signature 27 giá 1.599 USD: màn hình 12.000 nits, camera tiềm vọng 200MP, pin 7.000 mAh Motorola Signature 27 đặt trước từ 19/11, lên kệ 26/11 với giá 1.599 USD, hơn 41 triệu đồng, dùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Android 17 tích hợp Gemini

Motorola vừa ra mắt Signature 27, mẫu smartphone cao cấp có màn hình độ sáng tối đa 12.000 nits, camera tiềm vọng 200MP và pin silicon-carbon 7.000 mAh. Máy có giá niêm yết 1.599 USD (hơn 41 triệu đồng) cho phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Thiết bị mở đặt hàng trước từ ngày 19/11 và chính thức lên kệ vào ngày 26/11.

Signature 27 là phiên bản kế nhiệm của dòng điện thoại cao cấp Signature từng xuất hiện tại triển lãm CES 2026. Máy có ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ nội thất xe hơi hạng sang, với mặt lưng xúc giác và hai tùy chọn màu là xám khói và olive.

Điện thoại Motorola Signature 27 bản màu xám. Ảnh: Motorola

Thiết kế và độ bền: chuẩn kháng nước kép, chứng nhận quân sự

Về độ bền, Signature 27 đạt đồng thời hai chuẩn kháng nước và bụi IP68 và IP69. Nhờ đó máy chịu được áp lực nước nóng và tia nước áp suất cao. Thiết bị còn có chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H.

Khung viền làm từ nhôm hàng không, kết hợp kính cường lực gốm Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Máy nặng 226 gram và dày 7,87mm.

Màn hình 12.000 nits: kỷ lục độ sáng theo công bố của hãng

Motorola tuyên bố Signature 27 phá vỡ kỷ lục độ sáng màn hình trên smartphone, với thông số tối đa lên tới 12.000 nits. Máy dùng màn hình Extreme AMOLED Duo 6,8 inch, độ phân giải 1.272 x 2.772 pixel.

Màn hình ứng dụng công nghệ OLED xếp tầng, giúp tiết kiệm điện năng tới 34%. Ngoài ra, tấm nền hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz, cùng các định dạng Dolby Vision và HDR10+.

Hệ thống camera: tiềm vọng 200MP và cảm biến EVS lần đầu xuất hiện

Mặt sau của Signature 27 có cụm ba camera. Cảm biến chính là Sony LYTIA L910 độ phân giải 50MP, đi cùng camera góc siêu rộng 50MP và camera tiềm vọng 200MP. Camera tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học/kỹ thuật số 100x Super Zoom.

Máy trang bị cụm ba camera 50MP, 50MP và 200MP. Ảnh: Motorola

Camera trước đạt độ phân giải 50MP và hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một cảm biến chuyên dụng theo dõi chuyển động EVS xuất hiện trên smartphone. Cảm biến này kết hợp cùng tính năng Action Shot để bắt nét chính xác các chủ thể di chuyển với tốc độ cao mà không bị nhòe mờ.

Motorola Signature 27 trang bị cảm biến chuyên dụng theo dõi chuyển động EVS. Ảnh: Motorola

Sức mạnh xử lý và trí tuệ nhân tạo: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cùng Android 17

Về phần cứng, Signature 27 nằm trong nhóm thiết bị thương mại đầu tiên trang bị vi xử lý cao cấp Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Con chip này được tối ưu riêng cho các tác vụ AI tự hành.

Phiên bản màu xanh olive. Ảnh: Motorola

Máy chạy hệ điều hành Android 17 tích hợp sâu mô hình Gemini Intelligence của Google. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện các tác vụ phức tạp ngoài đời thực như gọi xe hay đặt chỗ bằng câu lệnh tự nhiên.

Hệ thống còn có hai tính năng đáng chú ý:

Rambler: nhận diện giọng nói, tự động hiểu chính xác ý định người dùng ngay cả khi nói vấp hoặc ngập ngừng.

nhận diện giọng nói, tự động hiểu chính xác ý định người dùng ngay cả khi nói vấp hoặc ngập ngừng. Create My Widget: công cụ tạo widget màn hình chính bằng câu lệnh.

Pin 7.000 mAh và tản nhiệt buồng hơi ArcticMesh

Để kiểm soát nhiệt lượng, Signature 27 sử dụng tản nhiệt buồng hơi ArcticMesh, có diện tích tản nhiệt lớn hơn 40%. Bên trong là viên pin công nghệ silicon-carbon (Si/C) dung lượng 7.000 mAh. Theo Motorola, pin cho thời lượng sử dụng hỗn hợp lên tới 66 giờ hoặc phát video liên tục 47 giờ.

Về sạc, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W, sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 5W.

Thông số chính của Motorola Signature 27

Hạng mục Thông số Màn hình Extreme AMOLED Duo 6,8 inch, 1.272 x 2.772 pixel, 120Hz, độ sáng tối đa 12.000 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Bộ nhớ 12GB RAM, 512GB bộ nhớ trong Camera sau 50MP (Sony LYTIA L910), 50MP góc siêu rộng, 200MP tiềm vọng Camera trước 50MP, quay video 8K 30 khung hình/giây Pin và sạc Silicon-carbon 7.000 mAh, sạc có dây 90W, không dây 50W, ngược không dây 5W Hệ điều hành Android 17, tích hợp Gemini Intelligence Độ bền IP68 và IP69, MIL-STD-810H, kính Gorilla Glass Ceramic 3 Kích thước và trọng lượng Dày 7,87mm, nặng 226 gram Giá niêm yết 1.599 USD (hơn 41 triệu đồng)

Thời điểm mở bán và mức giá

Signature 27 mở đặt hàng trước từ ngày 19/11 và lên kệ chính thức vào ngày 26/11. Phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong có giá niêm yết 1.599 USD, tương đương hơn 41 triệu đồng.

Các thông số như độ sáng 12.000 nits hay thời lượng pin 66 giờ là số liệu do Motorola công bố. Hiệu năng thực tế của máy cần được kiểm chứng qua các bài đánh giá độc lập sau khi sản phẩm lên kệ.