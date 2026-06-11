Motorola trình làng dàn smartphone 2026 tại Việt Nam: Pin silicon-carbon 7.000 mAh và độ bền chuẩn quân đội Thế hệ điện thoại Motorola 2026 gây ấn tượng với pin dung lượng lớn, màn hình siêu sáng 6.200 nits và chip Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ trong phân khúc giá từ 5,8 triệu đồng.

Sau khi quay trở lại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025, Motorola đã nhanh chóng thiết lập vị thế bằng chiến lược sản phẩm tập trung vào hiệu năng thực tế và độ bền vượt trội. Bước sang năm 2026, thương hiệu này tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với bốn mẫu điện thoại chiến lược, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, mang đến những đột phá về công nghệ pin silicon-carbon và khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt.

Motorola Signature: Định nghĩa lại tiêu chuẩn flagship độ bền cao

Dẫn đầu danh sách là Motorola Signature, mẫu flagship hướng tới người dùng cần một thiết bị mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo sự bền bỉ tuyệt đối. Máy được trang bị khung hợp kim nhôm kết hợp kính Gorilla Glass Victus 2, đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD 810H và khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68, IP69.

Điện thoại Motorola Signature (Ảnh: GSMArena).

Về khả năng hiển thị, Motorola Signature sở hữu màn hình Extreme AMOLED 6,8 inch, độ phân giải 1264 x 2780 pixel với tần số quét lên tới 165 Hz. Đáng chú ý, độ sáng tối đa đạt mức kỷ lục 6.200 nits, cho phép quan sát rõ nét dưới ánh nắng gắt. Bên trong, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm), hệ thống tản nhiệt ArcticMesh bằng kim loại lỏng và pin silicon-carbon 5.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W.

Thông số kỹ thuật nổi bật của Motorola Signature

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) Màn hình 6,8 inch, 165 Hz, 6.200 nits Camera chính Sony LYTIA 828 50 MP Pin/Sạc 5.200 mAh, sạc nhanh 90W, sạc không dây 50W Giá tham khảo Từ 16,98 triệu đồng

Motorola Edge 70: Sự cân bằng trong phân khúc cận cao cấp

Với mức giá từ 10,4 triệu đồng, Motorola Edge 70 là lựa chọn tối ưu cho người dùng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp với mức chi phí hợp lý. Máy vẫn giữ vững tiêu chuẩn bền bỉ MIL-STD 810H và IP69, đi kèm màn hình pOLED 6,67 inch độ sáng 4.500 nits.

Điện thoại Motorola Edge 70 (Ảnh: GSMArena).

Cấu hình của Edge 70 dựa trên chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 8 GB, đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm và giải trí. Hệ thống camera kép 50 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khung hình sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Motorola G57 Power 5G: Giải pháp năng lượng với pin 7.000 mAh

Ở phân khúc phổ thông, Motorola G57 Power 5G gây chú ý khi sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh. Nhờ ứng dụng công nghệ silicon-carbon, máy duy trì được độ mỏng cần thiết dù có dung lượng pin vượt trội, cho phép sử dụng liên tục trong nhiều ngày.

Điện thoại Motorola G57 Power 5G (Ảnh: GSMArena).

Máy sử dụng chip Snapdragon 6s Gen 4, hỗ trợ kết nối 5G tốc độ cao và màn hình 120 Hz mượt mà. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng ưu tiên thời lượng pin và sự ổn định trong công việc hàng ngày với mức giá chỉ từ 5,8 triệu đồng.

Motorola Edge 70 Fusion: Lựa chọn mới cho người dùng trẻ

Sắp tới, Motorola dự kiến tung ra phiên bản Edge 70 Fusion với mức giá khoảng 11,49 triệu đồng. Mẫu máy này là sự kết hợp giữa thiết kế thời thượng và hiệu năng mạnh mẽ từ chip Snapdragon 7s Gen 3.

Điện thoại Motorola Edge 70 Fusion (Ảnh: GSMArena).

Điểm nhấn của phiên bản Fusion nằm ở màn hình AMOLED 144Hz và hệ thống camera 50MP sử dụng cảm biến Sony Lytia 710, cho màu sắc đạt chuẩn Pantone. Tương tự bản G57, Edge 70 Fusion cũng sở hữu viên pin 7.000 mAh đi kèm sạc nhanh 68W, giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng cho những người thường xuyên di chuyển hoặc sáng tạo nội dung số.

Nhìn chung, loạt sản phẩm 2026 của Motorola tại Việt Nam cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào các công nghệ mang tính thực dụng cao như độ sáng màn hình cực đại, chuẩn kháng nước IP69 và công nghệ pin silicon-carbon dung lượng lớn.