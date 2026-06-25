MSI Claw 8 EX AI+: Sức mạnh chip Intel Panther Lake và sự lột xác về trải nghiệm phần mềm MSI Claw 8 EX AI+ gây ấn tượng mạnh với GPU Arc B390 vượt mặt đối thủ AMD, đi kèm hệ thống phần mềm Center M được tối ưu hóa sâu giúp nâng tầm trải nghiệm chơi game cầm tay.

Trong thị trường máy chơi game cầm tay (handheld gaming), phần cứng mạnh mẽ chỉ là một nửa của thành công. Với MSI Claw 8 EX AI+, nhà sản xuất đã chứng minh sự cầu thị khi không chỉ nâng cấp cấu hình mà còn giải quyết triệt để những hạn chế về phần mềm từ thế hệ tiền nhiệm, mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà và chuyên nghiệp hơn.

MSI Claw 8 EX AI+

Hiệu năng vượt trội từ kiến trúc Intel Panther Lake

Nếu như thế hệ MSI Claw đầu tiên sử dụng chip Meteor Lake gặp vấn đề về hiệu suất năng lượng so với các đối thủ chạy chip AMD, thì phiên bản Claw 8 EX AI+ đã đánh dấu bước tiến lớn. Thiết bị sở hữu vi xử lý chuyên dụng đầu tiên của Intel dành cho thiết bị cầm tay, thuộc dòng Panther Lake với đồ họa tích hợp Arc B390 (Arc G3 Extreme).

Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy sự kết hợp này mang lại hiệu suất ấn tượng, dễ dàng vượt qua chip Ryzen Z2 Extreme hiện tại của AMD. Sự cải thiện về hiệu quả năng lượng từ dòng Lunar Lake trước đó đã tạo nền tảng vững chắc để Intel Panther Lake tỏa sáng trên các thiết bị di động nhỏ gọn.

Cải tiến phần mềm: Trọng tâm của trải nghiệm người dùng

Điểm sáng lớn nhất trên MSI Claw 8 EX AI+ chính là phần mềm Center M được tinh chỉnh sâu. MSI đã lắng nghe các chỉ trích từ cộng đồng để cải thiện khả năng tương tác. Đáng chú ý, thiết bị hiện hỗ trợ trải nghiệm toàn màn hình của Xbox, tương tự như các đối thủ cao cấp khác, giúp người dùng không phải thao tác quá nhiều với giao diện Windows thuần túy sau khi cài đặt game.

MSI Quick Settings

Menu cài đặt nhanh thông minh

Cải tiến đáng giá nhất nằm ở menu cài đặt nhanh (Quick Settings), được tích hợp trực tiếp vào Xbox Game Bar. Chỉ với một nút bấm, người dùng có thể truy cập ngay các tùy chỉnh quan trọng nhất mà không làm gián đoạn cuộc chơi. Các tính năng nổi bật bao gồm:

Điều chỉnh công suất thủ công: Cho phép thay đổi giá trị PL1 và PL2 trực tiếp ngay trong menu nhanh.

Cho phép thay đổi giá trị PL1 và PL2 trực tiếp ngay trong menu nhanh. Quản lý màn hình: Thay đổi tần số quét màn hình linh hoạt để tối ưu pin hoặc độ mượt.

Thay đổi tần số quét màn hình linh hoạt để tối ưu pin hoặc độ mượt. Giám sát thời gian thực: Hệ thống mới cung cấp 6 kiểu hiển thị thông số (dạng hộp hoặc hàng ngang) có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Bên cạnh đó, Intel và MSI đang hoàn thiện tính năng "Endurance Gaming" (giới hạn khung hình để tiết kiệm điện) và công nghệ tạo khung hình (multi frame generation) để tích hợp sâu hơn vào menu này, thay vì phải kích hoạt qua trình điều khiển đồ họa như trước.

Thông số kỹ thuật và định vị thị trường

Dưới đây là bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật chính của thiết bị:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Panther Lake (Arc G3 Extreme) Đồ họa tích hợp Intel Arc B390 iGPU Kết nối không dây Wi-Fi 7 Cổng giao tiếp Thunderbolt, Màn hình cảm ứng Giá tham chiếu 1.799 USD

Mặc dù sở hữu những nâng cấp đáng giá về cả phần cứng lẫn phần mềm, MSI Claw 8 EX AI+ vẫn phải đối mặt với rào cản từ mức giá khởi điểm khá cao, lên tới 1.799 USD. Đây là con số đòi hỏi game thủ phải thực sự cân nhắc giữa hiệu năng đỉnh cao và chi phí đầu tư cho một thiết bị cầm tay.