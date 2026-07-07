MSI Claw 8 EX AI+: Sức mạnh Intel Arc G3 Extreme liệu có xứng đáng với mức giá 1.799 USD? MSI Claw 8 EX AI+ sở hữu chip Intel Arc G3 Extreme mang lại hiệu năng vượt trội hơn 40% so với đối thủ AMD Ryzen Z2 Extreme, thiết lập tiêu chuẩn mới cho máy chơi game cầm tay.

MSI Claw 8 EX AI+ chính thức lộ diện là thiết bị đầu tiên trang bị dòng chip xử lý (SoC) chuyên dụng cho máy cầm tay của Intel, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện phân khúc gaming handheld. Với sự kết hợp giữa CPU Arc G3 Extreme và nhân đồ họa tích hợp (iGPU) Arc B390, mẫu máy này đã đạt được một tầm cao mới về hiệu năng, trực tiếp thách thức vị thế của các đối thủ sử dụng chip AMD trên thị trường.

MSI Claw 8 EX AI+

Hiệu năng đột phá từ kiến trúc Intel Arc G3 Extreme

Điểm nhấn quan trọng nhất của MSI Claw 8 EX AI+ nằm ở bộ vi xử lý Intel Arc G3 Extreme. Trong các thử nghiệm thực tế, khi so sánh trực tiếp ở cùng mức công suất tỏa nhiệt (TDP) 35W, con chip của Intel cho hiệu năng trung bình nhanh hơn tới 40% so với đối thủ AMD Ryzen Z2 Extreme. Đây là một con số ấn tượng, bởi các dòng chip Lunar Lake trước đó của Intel chỉ mới dừng lại ở mức thu hẹp khoảng cách, thì nay Arc G3 Extreme đã thực sự vượt lên dẫn trước.

MSI's Claw 8 with the Arc G3 Extreme is much more powerful...

Sức mạnh từ iGPU Arc B390 cho phép các tựa game hiện đại vận hành mượt mà ngay cả khi đang di chuyển. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng đây vẫn là card đồ họa tích hợp. Nếu kỳ vọng một mức hiệu năng tương đương với GPU rời chuyên dụng hoặc các dòng console gia đình thế hệ mới nhất, MSI Claw 8 EX AI+ có thể sẽ chưa làm hài lòng những game thủ khó tính nhất.

Cải tiến thiết kế công thái học và phần mềm

Bên cạnh cấu hình, MSI cũng đã lắng nghe phản hồi từ người dùng để cải thiện thiết kế. Phần khung máy mới của Claw 8 mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn nhờ phần tay cầm (grips) được tối ưu hóa theo nguyên lý công thái học, tạo cảm giác tự nhiên như đang sử dụng một tay cầm chơi game chuyên dụng.

...than the Asus ROG Xbox Ally X with the Ryzen Z2 Extreme.

Về mặt phần mềm, ứng dụng MSI Center M đã được nâng cấp đáng kể. Phiên bản mới không chỉ cải thiện các cấu hình hiệu năng (performance profiles) mà còn hỗ trợ chế độ màn hình toàn diện của Xbox (Xbox full-screen mode) – tính năng vốn rất được yêu thích trên đối thủ Asus ROG Ally X. Người dùng giờ đây có thể tùy chọn MSI Center M hoặc ứng dụng Xbox làm trình khởi chạy mặc định, giúp trải nghiệm chơi game liền mạch hơn mà không cần can thiệp quá sâu vào hệ điều hành Windows.

Những rào cản về tiếng ồn và mức giá đắt đỏ

Dù sở hữu sức mạnh ấn tượng, MSI Claw 8 EX AI+ vẫn tồn tại những điểm trừ đáng tiếc. Hệ thống quạt tản nhiệt bị đánh giá là hoạt động liên tục ngay cả khi máy ở trạng thái nghỉ (idling), gây ra tiếng ồn không cần thiết. Đặc biệt, mức giá bán lẻ đề xuất (RRP) lên tới 1.799 USD đang tạo ra một rào cản lớn đối với đại đa số người dùng.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý (SoC) Intel Arc G3 Extreme Đồ họa tích hợp Intel Arc B390 iGPU Kết nối Wi-Fi 7, Thunderbolt Tính năng đặc biệt Hỗ trợ AI, Xbox full-screen mode Giá tham chiếu 1.799 USD

Với số tiền này, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc laptop gaming mạnh mẽ trang bị card đồ họa GeForce RTX 5060 và vẫn còn dư ngân sách để mua thêm một thiết bị chơi game cầm tay khác như Nintendo Switch 2. Trong bối cảnh giá linh kiện bộ nhớ đang tăng cao, mức giá của MSI Claw 8 EX AI+ khiến dòng máy chơi game cầm tay dần mất đi lợi thế cạnh tranh về chi phí so với các giải pháp chơi game truyền thống.