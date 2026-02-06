MSI khuynh đảo COMPUTEX 2026 với siêu laptop Titan 18 HX và máy chơi game cầm tay Claw 8 EX AI+ Kỷ niệm 40 năm thành lập, MSI gây ấn tượng mạnh tại COMPUTEX 2026 với thế hệ phần cứng đột phá, nổi bật là laptop Titan 18 HX sử dụng GPU RTX 5090 và thiết bị cầm tay Claw 8 EX AI+.

Tại triển lãm COMPUTEX 2026, MSI đã chính thức công bố dải sản phẩm thế hệ mới, đánh dấu cột mốc 40 năm phát triển bền vững. Tâm điểm của sự kiện là những thiết bị mang tính biểu tượng, từ dòng laptop gaming thay thế máy để bàn siêu cấp đến các giải pháp chơi game cầm tay tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất hiện nay.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: Tuyệt tác công nghệ kỷ niệm 40 năm

Được định vị là sản phẩm cao cấp nhất trong danh mục ra mắt, Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic đại diện cho đỉnh cao về năng lực chế tác phần cứng của MSI. Thiết bị này lấy cảm hứng từ chòm sao Thiên Long (Draco), biểu tượng của sức mạnh thống trị bầu trời phương Bắc trong thiên văn học.

Thân máy được gia công tỉ mỉ bằng công nghệ khắc cơ khí chính xác cao trên bề mặt kim loại. Lớp mạ anode phủ trực tiếp lên vỏ máy không chỉ gia tăng độ bền cơ học mà còn tạo hiệu ứng phản xạ ánh sáng thay đổi theo góc nhìn. Đi kèm máy là bộ phụ kiện độc quyền gồm chuột gaming, bàn di chuột và đồng xu kỷ niệm đặc biệt dành cho người dùng.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: Tuyệt tác kỷ niệm 40 năm (Nguồn: MSI)

Cấu hình phần cứng ở mức thay thế máy để bàn (Desktop-Replacement)

Về sức mạnh nội tại, Titan 18 HX sở hữu thông số kỹ thuật hàng đầu thị trường, đáp ứng nhu cầu khắt khe của game thủ chuyên nghiệp và các chuyên gia đồ họa:

CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus.

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop 24GB GDDR7.

Màn hình: 18 inch, độ phân giải 4K, tần số quét 240Hz, công nghệ Mini LED chuẩn điện ảnh.

Tính năng bổ trợ: Bàn phím cơ RGB per-key, touchpad cảm ứng lực có LED RGB và hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber).

MSI Claw 8 EX AI+: Bước đột phá trong phân khúc gaming cầm tay

MSI tiếp tục khẳng định vị thế trong thị trường máy chơi game cầm tay với mẫu Claw 8 EX AI+. Đây là thiết bị đầu tiên trên thế giới trang bị bộ xử lý Intel Arc G3 Extreme – dòng vi xử lý chuyên biệt được Intel tối ưu hóa cho hiệu suất di động và khả năng xử lý AI.

MSI Claw 8 EX AI+: Bước đột phá trong gaming cầm tay (Nguồn: MSI)

Kiến trúc đồ họa Intel Xe kết hợp cùng công nghệ XeSS 3 và tính năng Multi-Frame Generation (MFG) giúp Claw 8 EX AI+ đạt tốc độ khung hình vượt trội, ngay cả với các tựa game AAA nặng nề. Máy sở hữu màn hình 8 inch 120Hz hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR), giúp loại bỏ hiện tượng xé hình.

Về thiết kế, máy sử dụng cần analog và nút cò cảm biến Hall-effect chống trôi, cùng cụm D-pad được cải tiến. Hệ thống phần mềm tích hợp Xbox Mode và thanh công cụ Quick Settings cho phép người dùng tùy chỉnh thông số kỹ thuật trực tiếp ngay trong khi chơi game.

Sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ trên dòng Prestige

Bên cạnh các thiết bị gaming, MSI còn giới thiệu Prestige 14 Flip AI+ Vincent Van Gogh Edition. Mẫu laptop xoay gập này lấy cảm hứng từ hai kiệt tác “The Starry Night” và “Starry Night Over the Rhône” của danh họa Van Gogh.

Prestige 14 Flip AI+ Vincent Van Gogh Edition: Khi hội họa gặp công nghệ (Nguồn: MSI)

Máy được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3, mang lại hiệu năng AI mạnh mẽ cùng thời lượng pin bền bỉ trong một thiết kế mỏng nhẹ, đầy tính nghệ thuật. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích sự sáng tạo và phong cách lãng mạn.

Mở rộng hệ sinh thái sản phẩm thế hệ mới

MSI cũng đồng thời cập nhật nhiều dòng sản phẩm khác để đáp ứng đa dạng phân khúc khách hàng:

Katana và Venture: Dòng Katana được làm mới ngôn ngữ thiết kế cho game thủ phổ thông, trong khi dòng Venture nâng cấp lên chip Intel Core Ultra (Series 3) với hệ thống tản nhiệt tiên tiến.

Crosshair 16 HX MLG Edition: Phiên bản Stellar White lấy cảm hứng từ nhân vật Dragon Princess (MLG). Máy trang bị cấu hình RTX 50 Series và màn hình 16 inch, dự kiến mở bán sớm nhất tại thị trường Trung Quốc.

Khách tham quan có thể trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm này tại gian hàng MSI (số hiệu L0118), tầng 4, sảnh 1 Trung tâm Triển lãm Taipei Nangang (TaiNEX 1), thành phố Taipei, Đài Loan đến hết ngày 05/06/2026.