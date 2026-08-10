MSI Prestige N16 Flip AI+ dùng chip NVIDIA RTX Spark giá từ 139 triệu đồng tại Việt Nam Laptop xoay gập MSI Prestige N16 Flip AI+ sở hữu nền tảng NVIDIA RTX Spark, bộ nhớ hợp nhất tới 128GB cùng màn hình Tandem OLED chuẩn màu tại Việt Nam.

MSI vừa chính thức mở chương trình đặt hàng trước cho mẫu laptop xoay gập 2-trong-1 Prestige N16 Flip AI+ tại thị trường Việt Nam từ ngày 08/10/2026. Đây là thiết bị phần cứng đầu tiên tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark kết hợp cùng bộ nhớ hợp nhất lên đến 128GB, thiết lập tiêu chuẩn mới cho các hệ thống máy trạm di động phục vụ điện toán trí tuệ nhân tạo cục bộ.

Kiến trúc NVIDIA RTX Spark và năng lực xử lý AI cục bộ

Trọng tâm kỹ thuật của Prestige N16 Flip AI+ nằm ở nền tảng NVIDIA RTX Spark hoàn toàn mới. Nền tảng này tích hợp giữa vi xử lý CPU NVIDIA Grace và GPU Blackwell RTX, cung cấp năng lực tính toán AI đạt ngưỡng 1 petaflop FP4. Khả năng tính toán khổng lồ này cho phép máy vận hành trực tiếp các mô hình AI agent cá nhân (Local AI) quy mô lớn ngay trên phần cứng cục bộ mà không đòi hỏi kết nối Internet hay máy chủ đám mây.

MSI ra mắt Prestige N16 Flip AI+

Việc xử lý hoàn toàn trên thiết bị giải quyết triệt để bài toán bảo mật dữ liệu nhạy cảm của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời loại bỏ độ trễ truyền tải mạng cũng như chi phí thuê hạ tầng đám mây. Thiết bị hỗ trợ toàn diện hệ sinh thái NVIDIA CUDA, tương thích mượt mà với các công cụ phát triển AI hiện đại. Bên cạnh đó, các thuật toán đồ họa như Ray Tracing, NVIDIA DLSS và NVIDIA Reflex tiếp tục hiện diện đầy đủ nhằm tối ưu hóa hiệu năng render 3D và xử lý video độ phân giải cao.

Bộ nhớ hợp nhất 128GB và nền tảng Windows on ARM

Khác biệt với cấu trúc bộ nhớ phân tán truyền thống, MSI Prestige N16 Flip AI+ áp dụng kiến trúc bộ nhớ hợp nhất (Unified Memory) LPDDR5x với băng thông cực lớn kết nối trực tiếp giữa CPU và GPU. Với dung lượng tối đa đạt 128GB, thiết bị có thể nạp các bộ dữ liệu mô hình phức tạp hoặc xử lý dự án 3D nặng tới 90GB mà không gặp hiện tượng thắt nút cổ chai.

Sản phẩm có RAM lên tới 128GB

Máy vận hành trên nền tảng hệ điều hành Windows 11 Pro tối ưu cho kiến trúc ARM, đảm bảo tính tương thích với cả phần mềm ARM native lẫn các ứng dụng x86/x64 truyền thống thông qua cơ chế biên dịch giả lập. Nhờ hiệu quả năng lượng cao của chip RTX Spark cùng viên pin dung lượng 99.9Wh, máy duy trì độ ổn định về mặt hiệu năng bất kể ở chế độ dùng pin hay kết nối bộ sạc công suất 140W USB-C PD 3.1.

Prestige N16 Flip AI+ có cấu hình ấn tượng

Thiết kế xoay gập 360 độ và công nghệ màn hình Tandem OLED

Prestige N16 Flip AI+ là mẫu laptop xoay gập duy nhất trong đợt ra mắt thiết bị chạy chip RTX Spark. Bản lề 360 độ hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt bốn trạng thái hoạt động: laptop, máy tính bảng, lều và trình chiếu. Thiết bị đi kèm bút cảm ứng MSI Nano Pen hỗ trợ công nghệ sạc không dây ngay tại khe cắm tích hợp dưới thân máy.

Không gian hiển thị 16 inch sử dụng tấm nền công nghệ Tandem OLED với độ phân giải UHD+ trên bản cao cấp và OLED 2.8K trên bản tiêu chuẩn. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét biến thiên VRR từ 30Hz đến 120Hz, độ sáng tối đa hơn 1000 nits và bao phủ 100% không gian màu DCI-P3. Chỉ số sai lệch màu đạt chứng nhận Calman với Delta E < 1, đáp ứng chuẩn mực khắt khe của ngành thiết kế chuyên nghiệp.

Thông số màn hình sản phẩm

Khu vực thao tác bàn di chuột MSI Action Touchpad được gia tăng kích thước thêm 53% so với thế hệ trước, tích hợp thêm vùng cảm ứng phụ thông minh. Cổng kết nối tích hợp sẵn khe đọc thẻ nhớ SD chuyên dụng hỗ trợ truyền tải dữ liệu nhanh cho các nhà sáng tạo nội dung.

Bảng thông số kỹ thuật và giá phân phối chính hãng

Tại Việt Nam, MSI phân phối hai cấu hình chính hãng với các tùy chọn phần cứng và mức giá cụ thể như sau:

Thông số Phiên bản C1XMT-016VN Phiên bản C1XMT-017VN Vi xử lý NVIDIA RTX Spark N1X (20 nhân CPU, 6144 nhân GPU) NVIDIA RTX Spark N1X (20 nhân CPU, 6144 nhân GPU) Bộ nhớ hợp nhất 128GB LPDDR5x 64GB LPDDR5x Màn hình 16 inch UHD+ (3840 x 2400), Tandem OLED, 30-120Hz VRR 16 inch 2.8K (2880 x 1800), OLED, 30-120Hz VRR Lưu trữ 2TB SSD NVMe (PCIe Gen4) 2TB SSD NVMe (PCIe Gen4) Dung lượng pin 99.9Wh, sạc 140W USB-C PD 3.1 99.9Wh, sạc 140W USB-C PD 3.1 Trọng lượng 1.9 kg 1.9 kg Giá niêm yết 222.990.000 VNĐ 139.990.000 VNĐ

Khách hàng tham gia chương trình đặt trước từ ngày 08/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026 sẽ được nhận gói dịch vụ bảo hành mở rộng thành 3 năm chính hãng, gói bảo hiểm hư hại do tai nạn trong 1 năm cùng thiết bị lưu trữ MSI Dual Drive 128GB.