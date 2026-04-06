MSI trình làng hệ sinh thái linh kiện PC thế hệ mới tại COMPUTEX 2026 với hiệu năng vượt trội Tại COMPUTEX 2026, MSI đã gây ấn tượng mạnh khi công bố dải linh kiện PC đột phá, từ bo mạch chủ AM5 hỗ trợ công nghệ AMD EXPO thế hệ mới đến các giải pháp tản nhiệt và bộ nguồn tối ưu cho AI.

Tại sự kiện công nghệ COMPUTEX 2026, MSI đã khẳng định vị thế dẫn đầu bằng việc ra mắt hàng loạt sản phẩm phần cứng mới. Những nỗ lực đổi mới này không chỉ tập trung vào hiệu suất thuần túy mà còn chú trọng đến thiết kế thẩm mỹ và trải nghiệm lắp ráp thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng chuyên nghiệp và game thủ.

Sự thống trị của dòng sản phẩm đạt giải thưởng đổi mới

Những nỗ lực đột phá của MSI đã được ghi nhận qua các giải thưởng quốc tế danh giá. Cụ thể, bốn sản phẩm thuộc dòng MEG bao gồm MEG X870E ACE MAX, MEG MAESTRO 900R, MEG CORELIQUID E15 360 và MEG Ai1600T PCIE5 đã xuất sắc giành giải Red Dot Design Award 2026.

Hệ sinh thái MEG tiếp tục khẳng định vị thế với các giải thưởng danh giá tại COMPUTEX 2026 (Nguồn: MSI)

Bên cạnh đó, dòng nguồn MPG Ai TS-SERIES cũng giành giải COMPUTEX 2026 Best Choice Award. Để minh chứng cho sức mạnh thực tế, MSI đã trình diễn hệ thống “Red Dot PC Build” được lắp ráp hoàn chỉnh từ các linh kiện đạt giải, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa công năng và nghệ thuật.

Bo mạch chủ AM5 khai phá kỷ lục hiệu năng mới

Tâm điểm của gian hàng MSI là dòng bo mạch chủ AM5 tích hợp công nghệ AMD EXPO Ultra Low Latency (ULL). Giải pháp này cho phép tối ưu hóa các profile bộ nhớ để đạt độ trễ cực thấp trong khi vẫn duy trì tốc độ truyền dữ liệu cao.

Dàn mainboard AM5 mới của MSI khai phá sức mạnh Ryzen và bộ nhớ DDR5 (Nguồn: MSI)

Đáng chú ý nhất là mẫu MEG X870E UNIFY-X MAX, sản phẩm chuyên dụng cho ép xung với hệ thống nguồn CPU 18-phase DRPS. Bo mạch chủ này đã thiết lập kỷ lục xung nhịp thế giới với vi xử lý AMD Ryzen 9 9950X3D2 ngay trong ngày ra mắt. Trong khi đó, dòng MPG B850 CARBON MAX WIFI hướng đến sự cân bằng cho game thủ với kết nối Wi-Fi 7 và mạng 5G LAN tốc độ cao.

Giải pháp tản nhiệt thông minh và màn hình AMOLED 2K

MSI cũng giới thiệu những bước tiến lớn trong công nghệ tản nhiệt AIO. Mẫu flagship MEG CORELIQUID E15 360 gây ấn tượng với màn hình AMOLED 2K cong 110 độ, kích thước lên tới 6,67 inch, cho phép hiển thị thông số hệ thống một cách trực quan.

Hệ sinh thái tản nhiệt MSI 2026 nổi bật with màn hình thông minh và thiết kế hiện đại (Nguồn: MSI)

Ngoài ra, dòng MAG CORELIQUID A23 360 W mang đến ngôn ngữ thiết kế mới lạ khi kết hợp chất liệu vải dệt tinh tế, giấu màn hình kỹ thuật số bên dưới lớp vải, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho các hệ thống PC hiện đại.

Hạ tầng nguồn và Case PC tối ưu cho kỷ nguyên AI

Đối với hệ thống AI PC và GPU hiệu năng cao, MSI cung cấp dòng bộ nguồn MPG Ai TS Series. Điểm khác biệt lớn nhất là công nghệ GPU Safeguard+ độc quyền, giúp giám sát dòng điện trên từng pin của đầu kết nối 12V-2x6, hạn chế tối đa rủi ro do biến động điện năng.

Bộ nguồn MPG Ai TS Series tích hợp công nghệ GPU Safeguard+ độc quyền của MSI (Nguồn: MSI)

Về phần vỏ máy, MEG MAESTRO 900R nổi bật với kiến trúc centered layout, cho phép khay bo mạch chủ tháo rời và xoay linh hoạt, kết hợp cùng kính cường lực cong nguyên khối cao cấp. Nhìn chung, hệ sinh thái sản phẩm MSI tại COMPUTEX 2026 đã cho thấy một tầm nhìn rõ ràng về việc cá nhân hóa phần cứng đi kèm với hiệu năng cực hạn.