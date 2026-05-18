MU cải tổ đội hình toàn diện: Chiến lược tinh gọn của Michael Carrick và INEOS Manchester United chuẩn bị bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy tham vọng với kế hoạch thanh lý hàng loạt ngôi sao để ưu tiên các bản hợp đồng tự do chất lượng.

Michael Carrick đang thổi một luồng sinh khí mới vào Manchester United với những tín hiệu phục hưng rõ rệt. Khi tấm vé tham dự Champions League đã nằm chắc trong tay, đội bóng chủ sân Old Trafford đang đứng trước một mùa hè bản lề dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, nơi sự tàn nhẫn và tính toán khoa học được đặt lên hàng đầu.

Để tối ưu hóa ngân sách vốn không quá dư dả, INEOS hiểu rằng họ không được phép mắc sai lầm. Thay vì vung tiền cho những siêu sao đắt đỏ nhưng thiếu hiệu quả, Quỷ đỏ sẽ hướng tới việc gia cố chiều sâu đội hình bằng những nước đi tinh quái, kết hợp giữa việc thanh lý nhân sự rầm rộ và tận dụng thị trường chuyển nhượng tự do.

Thanh lý tàn nhẫn để tạo vốn tái đầu tư

Danh sách các cầu thủ phải rời Old Trafford dự kiến sẽ gây sốc cho không ít người hâm mộ. Theo các báo cáo từ The Peoples Person, MU sẵn sàng bán đi cả những cầu thủ vẫn còn giá trị thương mại cao để thu hồi vốn. Điển hình là trường hợp của Diogo Dalot. Dù có tinh thần thi đấu nhiệt huyết, hậu vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên mắc lỗi tập trung. Với mức giá yêu cầu lên tới 50 triệu bảng, MU hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm từ Real Madrid hoặc Bayern Munich.

Đáng chú ý, cả Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt cũng rơi vào diện xem xét. Martinez, dù là trung vệ hàng đầu khi đạt thể trạng tốt, lại đang trở thành một canh bạc rủi ro do tiền sử chấn thương dày đặc và vấn đề kỷ luật. Trong khi đó, De Ligt với chấn thương lưng nghiêm trọng khiến tương lai tại Anh trở nên mờ mịt. Việc bán đứt những cái tên này, cùng với các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như Ugarte, Zirkzee hay Mason Mount, sẽ tạo ra nguồn tài chính khổng lồ để MU theo đuổi mục tiêu số một: Elliot Anderson.

Chiến lược 'săn hàng miễn phí' và những món hời

Để đủ sức cạnh tranh với Manchester City trong các thương vụ lớn, MU buộc phải "thắt lưng buộc bụng" ở nhiều vị trí khác. Giải pháp hoàn hảo chính là các cầu thủ tự do (free agents). Ở vị trí thủ môn, Stefan Ortega là ưu tiên hàng đầu. Kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh và bản lĩnh trong các trận cầu lớn của cựu thủ thành Man City sẽ là sự bổ sung chất lượng sau khi Bayindir rời đi.

Tại tuyến giữa, Ross Barkley nổi lên như một phương án dự phòng ít tốn kém nhưng hiệu quả. Ban lãnh đạo INEOS vốn không lạ lẫm với năng lực của Barkley từ thời anh khoác áo OGC Nice. Kinh nghiệm của tiền vệ người Anh được kỳ vọng sẽ giúp ích rất nhiều cho đội hình trẻ của Carrick nếu được quản lý số phút thi đấu hợp lý để tránh chấn thương.

Dusan Vlahovic: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công

Trên mặt trận tấn công, Dusan Vlahovic là cái tên gây chú ý nhất khi chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do. Tiền đạo người Serbia sở hữu đầy đủ phẩm chất để tỏa sáng tại Premier League. Bài toán tiền lương của Vlahovic sẽ được giải quyết triệt để khi những ngôi sao hưởng lương cao như Casemiro, Marcus Rashford hay Jadon Sancho rời câu lạc bộ.

Cuối cùng, để trám vào khoảng trống hàng thủ, Marcos Senesi – người đã quá quen thuộc với nhịp độ thi đấu tại Anh – được xem là phương án thay thế miễn phí chất lượng cho Lisandro Martinez. Nếu thực hiện thành công kế hoạch này, Manchester United sẽ sở hữu một đội hình cân bằng và giàu sức chiến đấu hơn cho cuộc đua vô địch mùa giải tới.