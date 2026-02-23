MU chi 57 triệu bảng mua Lucas Bergvall: Canh bạc sửa sai trước mũi Liverpool MU sẵn sàng chi 57 triệu bảng mua Lucas Bergvall từ Tottenham. Đây là nỗ lực sửa sai sau hai lần hụt tài năng Thụy Điển và phải đối đầu trực tiếp với Liverpool.

Manchester United đang đứng trước cơ hội sửa chữa những sai lầm trong quá khứ bằng việc tái khởi động thương vụ chiêu mộ Lucas Bergvall. Tiền vệ 20 tuổi người Thụy Điển, hiện thuộc biên chế Tottenham Hotspur, đang trở thành mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ với mức giá ước tính lên tới 57 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Lucas Bergvall là điểm sáng của Tottenham mùa này.

Hành trình trắc trở và tham vọng của Quỷ đỏ

Mối lương duyên giữa đội chủ sân Old Trafford và Bergvall không hề mới mẻ. Trở lại năm 2022, tài năng trẻ này từng có thời gian thử việc tại Carrington nhưng không nhận được bản hợp đồng chính thức. Sau đó, dù để lại ấn tượng mạnh trong lần thử việc thứ hai, các rào cản pháp lý từ quy định Brexit đã ngăn cản Man Utd sở hữu chữ ký của anh khi cầu thủ này chưa đủ 18 tuổi.

Rốt cuộc, Bergvall gia nhập Tottenham vào năm 2024 với mức giá chỉ 8,5 triệu bảng. Kể từ đó, sao trẻ sinh năm 2006 đã có những bước tiến vượt bậc và trở thành điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Spurs – đội bóng đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng mùa này. Sự thăng tiến nhanh chóng của tiền vệ Thụy Điển đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ Liverpool, đội bóng cũng đang tìm kiếm sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Fotboll Direkt, Man Utd đang nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký trị giá 57 triệu bảng này. Vũ khí bí mật của đội chủ sân Old Trafford chính là tình cảm cá nhân của cầu thủ: Bergvall vốn là một cổ động viên nhiệt thành của Quỷ đỏ từ nhỏ. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp đoàn quân của HLV tại Old Trafford chiếm ưu thế trên bàn đàm phán trước kình địch vùng Merseyside.

Canh bạc 57 triệu bảng: Tiềm năng đi kèm rủi ro

Việc chiêu mộ Bergvall được xem là nước đi chiến lược của tập đoàn INEOS nhằm tìm kiếm người kế thừa lâu dài cho Casemiro. Tiền vệ người Thụy Điển sở hữu nền tảng kỹ thuật điêu luyện, khả năng giữ bóng tốt và tư duy chơi bóng thông minh. Anh hiện được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất tại Ngoại hạng Anh với khả năng điều tiết lối chơi hiện đại.

MU có nên chi tiền vì Lucas Bergvall?

Mặc dù sở hữu tiềm năng lớn, thương vụ này vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro về mặt y tế. Mối lo ngại lớn nhất nằm ở tiền sử chấn thương và nền tảng thể lực của Bergvall. Trong mùa giải 2025/2026, anh chưa thi đấu trọn vẹn 90 phút bất kỳ trận nào tại Ngoại hạng Anh cho Tottenham, thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì các vấn đề liên quan đến háng và mắt cá chân.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích từ WhoScored cũng chỉ ra rằng khả năng tranh chấp và sự tập trung vẫn là những điểm yếu mà Bergvall cần cải thiện để thích nghi hoàn toàn với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt. Với mức định giá 57 triệu bảng, Man Utd sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc đầu tư dài hạn hay tìm kiếm một ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp để giúp đội bóng cạnh tranh danh hiệu ngay lập tức.

Dẫu vậy, trong bối cảnh Liverpool đang theo sát, việc để tuột mất Bergvall thêm một lần nữa chắc chắn sẽ là một đòn đau giáng vào tham vọng và niềm kiêu hãnh của Quỷ đỏ. Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tài hoa này hứa hẹn sẽ là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, đánh dấu một chương mới trong chiến lược chuyển nhượng của INEOS tại Man Utd.