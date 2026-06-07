MU chi 80 triệu bảng mua Sandro Tonali; Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Julian Alvarez Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ Sandro Tonali và Cristian Romero, trong khi Arsenal chiếm ưu thế sở hữu Julian Alvarez do đàm phán của Barcelona bế tắc.

Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ các đại gia Ngoại hạng Anh. Manchester United đang chuẩn bị thực hiện cuộc cải tổ đội hình quy mô lớn, trong khi Arsenal vươn lên nắm lợi thế trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo đẳng cấp thế giới.

Manchester United chi 140 triệu bảng củng cố trục dọc

Để giải quyết bài toán tuyến giữa, Manchester United dự định gửi lời đề nghị trị giá 80 triệu bảng tới Newcastle United để hỏi mua Sandro Tonali. Theo CaughtOffside, tiền vệ người Ý là mục tiêu số một của "Quỷ đỏ", một động thái trực tiếp thách thức tham vọng của cả Arsenal và Manchester City.

Sandro Tonali nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Không dừng lại ở đó, hàng phòng ngự cũng là ưu tiên cấp thiết. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 60 triệu bảng để thuyết phục Tottenham Hotspur nhượng lại trung vệ Cristian Romero. Nhà vô địch World Cup 2022 được kỳ vọng sẽ mang lại sự thép và bản lĩnh cho khu phòng tuyến của đội bóng (theo Fichajes).

Arsenal và Liverpool cạnh tranh các mục tiêu trăm triệu bảng

Tại London, Arsenal đang nắm giữ lợi thế lớn nhất để sở hữu Julian Alvarez. Các cuộc đàm phán giữa Barcelona và Atletico Madrid hiện đã đình trệ do không thống nhất được mức phí, mở ra cơ hội vàng cho "Pháo thủ". Tuy nhiên, nguồn tin từ Cadena SER cho biết tiền đạo người Argentina vẫn đang cân nhắc vì chưa thực sự mặn mà với viễn cảnh chuyển đến London.

Julian Alvarez được Arsenal dành sự quan tâm.

Bên cạnh đó, cả Arsenal và Liverpool đều đã nhận được báo giá lên tới 100 triệu bảng cho tài năng trẻ Bradley Barcola từ PSG. Theo Le10 Sport, mức giá này phản ánh sự tăng vọt về giá trị của tuyển thủ Pháp sau những màn trình diễn ấn tượng tại Ligue 1.

Những biến động đáng chú ý khác tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ tiềm năng với mức giá gây sốc: