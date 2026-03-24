MU chi đậm cho Davies và Guimaraes, Zidane đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Pháp Kỳ chuyển nhượng hè sôi động với kế hoạch tái thiết của Manchester United và bước ngoặt lịch sử của Zinedine Zidane trên băng ghế huấn luyện đội tuyển Pháp.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang chứng kiến những chuyển động quan trọng khi Manchester United bắt đầu chiến dịch tái thiết đội hình. Trong khi đó, tương lai của đội tuyển quốc gia Pháp cũng đã được xác định với sự xuất hiện của một cái tên huyền thoại trên băng ghế huấn luyện.

Manchester United tham vọng sở hữu Alphonso Davies và Bruno Guimaraes

Manchester United đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến hậu vệ trái Alphonso Davies của Bayern Munich. Ngôi sao 25 tuổi người Canada được xem là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố hàng phòng ngự vốn đang mỏng manh của đội chủ sân Old Trafford. Phía Bayern Munich được cho là sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được một lời đề nghị có giá trị kinh tế hấp dẫn.

Bên cạnh đó, mục tiêu quan trọng khác của Quỷ đỏ là tiền vệ Bruno Guimaraes. Các nguồn tin từ Brazil cho biết Newcastle United có thể sẽ chấp nhận bán ngôi sao 28 tuổi này với mức phí khoảng 60 triệu bảng vào mùa hè tới. Đây được coi là con số hợp lý cho một tiền vệ đã khẳng định được đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh.

Zinedine Zidane đạt thỏa thuận dẫn dắt Đội tuyển Pháp

Zinedine Zidane, cựu thuyền trưởng của Real Madrid, đã đạt được thỏa thuận để trở thành tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Chiến lược gia 53 tuổi sẽ chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng sau khi kỳ World Cup tới kết thúc, thay thế người tiền nhiệm Didier Deschamps. Đây là bước ngoặt lớn hứa hẹn mang đến một kỷ nguyên mới cho bóng đá Pháp.

Jadon Sancho tìm đường về Đức, Antoine Griezmann sang Mỹ

Jadon Sancho hiện đang thi đấu cho Aston Villa dưới dạng cho mượn nhưng đã có những cuộc thảo luận tích cực để trở lại Borussia Dortmund. Ngôi sao 25 tuổi sẵn sàng giảm sâu thu nhập để có thể tái hợp với đội bóng vùng Ruhr theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này.

Trong một diễn biến khác, tiền đạo kỳ cựu Antoine Griezmann chuẩn bị khép lại hành trình 10 mùa giải tại Atletico Madrid. Ở tuổi 35, ngôi sao người Pháp dự kiến sẽ chuyển đến giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) để đầu quân cho câu lạc bộ Orlando City.

