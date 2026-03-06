MU chiêu mộ thành công Ederson: Lời giải cho bài toán tuyến giữa của Michael Carrick Tân binh từ Atalanta cập bến Old Trafford với giá 52 triệu USD, ký hợp đồng đến năm 2030. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch cải tổ toàn diện của Quỷ Đỏ.

Ederson là tiền vệ trung tâm người Brazil sẽ gia nhập Manchester United từ Atalanta với mức phí chuyển nhượng tổng cộng 52 triệu USD. Thương vụ này đánh dấu bản hợp đồng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick, nhằm giải quyết trực tiếp khoảng trống mà Casemiro để lại trong kế hoạch tái thiết câu lạc bộ cho mùa giải 2026–27.

Chi tiết thương vụ bom tấn đầu hè tại Old Trafford

Theo dữ liệu từ The Athletic, Manchester United đã thống nhất mức phí cố định 47 triệu USD (khoảng 35 triệu bảng Anh) cho tiền vệ 26 tuổi. Các điều khoản phụ phí dựa trên hiệu suất có thể nâng tổng giá trị thương vụ thêm 5 triệu USD (4 triệu bảng Anh). Ederson dự kiến sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm sau khi hoàn tất kiểm tra y tế vào đầu tháng 7.

Ederson sẽ là tân binh đầu tiên của Carrick ở MU.

Ban lãnh đạo đội bóng đã xác định cải tổ khu trung tuyến là ưu tiên hàng đầu ngay từ trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Việc Casemiro dự kiến rời câu lạc bộ vào mùa hè này đã thúc đẩy tiến độ đàm phán với đội bóng Serie A, nơi Ederson đã khẳng định được tên tuổi của mình.

Phân tích lối chơi: Sự bổ trợ hoàn hảo cho Kobbie Mainoo

Kể từ khi gia nhập Atalanta vào năm 2022, Ederson đã có 180 lần ra sân, phát triển thành một trong những tiền vệ con thoi (box-to-box) hàng đầu tại giải đấu hàng đầu nước Ý. Điểm mạnh nhất của anh nằm ở khả năng tranh chấp tay đôi và thu hồi bóng chủ động. Những thông số này cho thấy anh là mảnh ghép lý tưởng để đá cặp cùng tài năng trẻ Kobbie Mainoo tại trung tâm hàng tiền vệ.

Sự xuất hiện của Ederson không chỉ tăng cường khả năng phòng ngự từ xa mà còn giải phóng các cầu thủ sáng tạo phía trên. Với hợp đồng hiện tại với Atalanta kéo dài đến năm 2027, mức giá 52 triệu USD được giới chuyên môn đánh giá là hợp lý đối với một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp và có đủ phẩm chất thể chất để thích nghi với cường độ cao của Ngoại hạng Anh.

Bước khởi đầu cho kế hoạch mua sắm rầm rộ

Thương vụ Ederson mới chỉ là phát súng mở màn cho một mùa hè bận rộn tại Old Trafford. Huấn luyện viên Michael Carrick vẫn đang tiếp tục theo dõi những gương mặt trẻ như Elliot Anderson hay Mateus Fernandes để gia tăng chiều sâu đội hình, đặc biệt trong bối cảnh Manuel Ugarte có khả năng sẽ chia tay đội bóng.

Carrick còn nhiều việc phải làm với MU.

Bên cạnh tuyến giữa, hành lang cánh trái cũng là bài toán cần lời giải. Mùa trước, việc để Matheus Cunha và Patrick Dorgu đá dạt cánh trái chỉ là phương án tạm thời. Ban lãnh đạo đang cân nhắc các mục tiêu chất lượng như Bradley Barcola của PSG hay Rafael Leao của AC Milan để nâng cấp hỏa lực tấn công.

Ở hàng phòng ngự, vị trí hậu vệ trái cũng được ưu tiên tăng cường. Do Luke Shaw thường xuyên gặp vấn đề về thể trạng và Tyrell Malacia có thể ra đi, Quỷ Đỏ đang nhắm tới Lewis Hall của Newcastle United và El Hadji Malick Diouf của West Ham. Những động thái này cho thấy tham vọng rõ ràng của Manchester United trong việc cạnh tranh các danh hiệu lớn dưới triều đại mới.