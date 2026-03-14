MU chốt 5 ứng viên thay Carrick, Arsenal nỗ lực chiêu mộ Leon Goretzka Manchester United lập danh sách rút gọn 5 huấn luyện viên thay thế Michael Carrick trong khi Arsenal đẩy mạnh đàm phán với Leon Goretzka. Napoli chi 44 triệu euro mua đứt Hojlund.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang chứng kiến những chuyển động quan trọng từ các ông lớn Premier League. Trong khi Manchester United bắt đầu thực hiện lộ trình tái thiết ban huấn luyện dưới thời tập đoàn INEOS, Arsenal đang tận dụng cơ hội để sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới theo dạng miễn phí.

Lộ diện 5 ứng viên dẫn dắt Manchester United mùa tới

Ban lãnh đạo Manchester United đã chính thức thu hẹp danh sách ứng cử viên thay thế huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick vào mùa hè năm 2026. Đây được xem là bước đi chiến lược của tập đoàn INEOS nhằm tìm kiếm một kiến trúc sư trưởng đủ tầm vóc cho cuộc phục hưng tại Old Trafford.

Danh sách rút gọn bao gồm 5 chiến lược gia có phong cách định hình rõ nét: Oliver Glasner (Crystal Palace), Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (Bournemouth), Roberto de Zerbi và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Đức Julian Nagelsmann. Mỗi ứng viên đều mang đến những triết lý bóng đá hiện đại, phù hợp với định hướng mới mà giới chủ Quỷ đỏ đang hướng tới.

Arsenal và cuộc đua giành chữ ký Leon Goretzka

Tại London, Arsenal đang chuẩn bị một lời đề nghị chính thức để chiêu mộ Leon Goretzka từ Bayern Munich. Tiền vệ người Đức sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này, biến anh thành món hàng miễn phí chất lượng nhất trên thị trường. Huấn luyện viên Mikel Arteta đánh giá rất cao kinh nghiệm và bản lĩnh của Goretzka, coi anh là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa Pháo thủ.

Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ AC Milan. Đội bóng nước Ý cũng đã đưa tiền vệ này vào mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Bayern Munich đã xác nhận Goretzka sẽ rời Allianz Arena, khiến cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 30 tuổi trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Biến động tương lai của Marcus Rashford và Rasmus Hojlund

Tương lai của Marcus Rashford tại Barcelona đang trở nên bất định. Dù tiền đạo người Anh muốn ở lại Camp Nou, nhưng những rào cản tài chính đang khiến Barcelona cân nhắc phương án thay thế bằng Pedro Neto của Chelsea. Giám đốc thể thao Deco đã đề xuất giải pháp gia hạn hợp đồng mượn thêm một mùa giải để giúp CLB cân đối ngân sách trước khi mua đứt.

Ngược lại, Napoli đã đưa ra quyết định dứt khoát với Rasmus Hojlund. Đội bóng Serie A sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 44 triệu euro (khoảng 38 triệu bảng Anh) từ Manchester United. Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo người Đan Mạch tại Ý đã thuyết phục hoàn toàn ban lãnh đạo Napoli.

Áp lực tại Tottenham Hotspur và các thương vụ tiềm năng khác

Tại Tottenham Hotspur, tương lai của huấn luyện viên Igor Tudor đang lung lay dữ dội. Dù vẫn đang tại vị, nhưng việc làm mất lòng các trụ cột trong phòng thay đồ khiến ban lãnh đạo Spurs phải rà soát danh sách ứng viên thay thế nhằm tránh sự sụp đổ dây chuyền về thành tích.

Ở một diễn biến khác, Liverpool đang cạnh tranh với Barcelona để giành chữ ký trung vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan. Trong khi đó, Manchester United đang chiếm ưu thế trước Chelsea và Liverpool trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Tyler Adams từ Bournemouth. Ngoài ra, Arsenal dự kiến sẽ thu về khoản lợi nhuận 1,7 triệu bảng Anh nếu Juventus hoàn tất việc mua Jakub Kiwior từ Porto, nhờ vào điều khoản hoa hồng đã ký kết trước đó.