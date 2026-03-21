MU chốt lương khủng giữ chân Kobbie Mainoo, Newcastle bạo chi 40 triệu bảng cho Liam Delap Manchester United chuẩn bị gia hạn với Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương tăng gấp 4 lần. Trong khi đó, Newcastle sẵn sàng chi đậm cho tiền đạo Liam Delap.

Kỳ chuyển nhượng bóng đá quốc tế đang chứng kiến những động thái quan trọng từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm thuộc về Manchester United khi đội bóng này đang tiến gần đến việc gia hạn hợp đồng dài hạn với tài năng trẻ Kobbie Mainoo, đồng thời Newcastle United cũng sẵn sàng chi đậm để nâng cấp hàng công.

Manchester United ưu tiên giữ chân các trụ cột

Theo thông tin từ Talksport, tiền vệ Kobbie Mainoo chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031 với Manchester United. Điểm đáng chú ý trong thỏa thuận này là mức lương của anh dự kiến tăng gấp bốn lần, đạt mốc 120.000 bảng mỗi tuần. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ trẻ này trong thời gian qua.

Kobbie Mainoo chuẩn bị được Manchester United tăng lương.

Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford cũng đang xúc tiến các cuộc đàm phán để gia hạn với trung vệ Harry Maguire. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Kiernan Dewsbury-Hall của MU đang gặp trở ngại lớn khi phía Everton khẳng định cầu thủ này không phải để bán với bất kỳ mức giá nào.

Cuộc đua giành Antonee Robinson và rào cản từ Inter Milan

Cả Manchester United và Liverpool hiện đang gia nhập cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ trái Antonee Robinson thuộc biên chế Fulham. Tuyển thủ Mỹ đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh và trở thành mục tiêu nâng cấp hành lang cánh lý tưởng cho cả hai đội bóng. Fulham được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị hợp lý nếu nhận được con số chuyển nhượng tương xứng.

Trong khi đó, hy vọng chiêu mộ Alessandro Bastoni của Liverpool đang dần lịm tắt. Tuyển thủ Italia vẫn là nhân tố không thể thay thế tại Inter Milan và đội bóng Serie A không có ý định nhả người. Bản thân Bastoni cũng bày tỏ nguyện vọng tiếp tục gắn bó với sân Giuseppe Meazza thay vì chuyển đến Anh thi đấu.

Newcastle bảo vệ trụ cột và mục tiêu 40 triệu bảng

Huấn luyện viên Eddie Howe đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ những tin đồn về việc Bruno Guimaraes gia nhập Manchester United. Ông nhấn mạnh rằng những thông tin này là thiếu tôn trọng Newcastle United, đồng thời khẳng định tiền vệ người Brazil hiện là thủ quân và giữ vai trò tối quan trọng trong lối chơi của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Để tăng cường sức mạnh hàng công, Newcastle đã xác định tiền đạo Liam Delap từ Chelsea là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng. Theo Talksport, thương vụ này có thể tiêu tốn của "Chích chòe" khoảng 40 triệu bảng phí chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới.

Liam Delap lọt vào tầm ngắm của Newcastle United.

Biến động nhân sự tại Tottenham Hotspur và Athletic Bilbao

Tại London, Tottenham Hotspur đang cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao thủ môn Noah Atubolu. Đây được xem là phương án dự phòng chiến lược trong bối cảnh thủ thành số một Guglielmo Vicario đang cân nhắc khả năng quay lại Italia để khoác áo Inter Milan vào mùa hè.

Về băng ghế huấn luyện, Andoni Iraola của Bournemouth hiện là ứng viên hàng đầu để thay thế Ernesto Valverde tại câu lạc bộ Athletic Bilbao. Thành tích ấn tượng của ông tại Ngoại hạng Anh đã thu hút sự chú ý lớn, tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kế hoạch tham vọng của đội bóng xứ Basque cũng như các lời đề nghị khác từ Crystal Palace hay Tottenham.