MU chốt xong tân binh Ederson, sẵn sàng chi 100 triệu euro cho Tchouameni Manchester United tiến gần việc công bố bản hợp đồng Ederson từ Atalanta trị giá 35 triệu bảng, đồng thời nhắm tới bom tấn Aurelien Tchouameni để nâng cấp tuyến giữa.

Kỳ chuyển nhượng hè của Manchester United đang chứng kiến những bước đi quyết liệt nhằm tái thiết tuyến giữa dưới triều đại mới của tập đoàn INEOS. Sau những nỗ lực đàm phán âm thầm, đội chủ sân Old Trafford được cho là đã đạt được thỏa thuận quan trọng để mang về mảnh ghép đầu tiên cho kỷ nguyên mới.

Ederson và sự bổ sung thép cho hàng tiền vệ

Theo nguồn tin từ Manchester Evening News, Manchester United đã hoàn tất mọi thủ tục chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta. Thương vụ này được đánh giá là sự bổ sung cần thiết cho khả năng tranh chấp và tính cơ động của tuyến giữa Quỷ đỏ. Mức phí chuyển nhượng được chốt ở con số 35 triệu bảng, kèm theo 3,8 triệu bảng phụ phí dựa trên hiệu suất thi đấu.

Tiền vệ 26 tuổi người Brazil đã đồng ý các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Dự kiến, Ederson sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay trong tuần này, sau khi đội tuyển Brazil dừng bước tại World Cup. Đây là bước đi chiến lược sau khi MU để lỡ những mục tiêu trẻ như Elliot Anderson hay Mateus Fernandes do chính sách kiểm soát chi tiêu nghiêm ngặt từ giới chủ mới.

Ederson trong màu áo Brazil. Ảnh: Getty Images.

Tham vọng lớn với Aurelien Tchouameni

Không dừng lại ở Ederson, Manchester United đang hướng tới một mục tiêu tầm cỡ hơn để định hình lại vị thế tại Ngoại hạng Anh: Aurelien Tchouameni. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid được xem là nhân tố thiết yếu trong kế hoạch nâng cấp đội hình của đội chủ sân Old Trafford.

Tờ AS khẳng định Quỷ đỏ sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán một đề nghị tài chính khổng lồ để thuyết phục đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Real Madrid chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được con số tối thiểu 100 triệu euro (tương đương 85,5 triệu bảng). Tchouameni với khả năng điều tiết và đánh chặn đẳng cấp thế giới sẽ là sự nâng cấp hoàn hảo cho trục xương sống của MU.

Cuộc cạnh tranh giành chữ ký Crysencio Summerville

Bên cạnh việc củng cố tuyến giữa, hàng công cũng là nơi MU đang tìm kiếm sự đột biến. Mục tiêu hàng đầu lúc này là Crysencio Summerville của West Ham United. Sau khi đội bóng này xuống hạng, mức giá của cầu thủ chạy cánh này đã giảm xuống còn khoảng 40 triệu bảng nhờ điều khoản giải phóng hợp đồng.

Dù vậy, đây không phải là cuộc đua đơn mã của nửa đỏ thành Manchester. Chelsea hiện đang theo dõi sát sao tình hình và đã bắt đầu các cuộc thảo luận nội bộ trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức. Sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trực tiếp buộc MU phải hành động nhanh chóng nếu muốn sở hữu ngôi sao người Hà Lan này.