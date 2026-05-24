MU chốt xong thương vụ Ederson, lên kế hoạch thâu tóm bộ đôi 100 triệu bảng Manchester United đạt thỏa thuận 53 triệu euro với Atalanta cho tiền vệ Ederson, đồng thời nhắm tới Mateus Fernandes và Jarrod Bowen từ West Ham United.

Manchester United đang tăng tốc mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi tiến rất gần đến chữ ký của tiền vệ Ederson từ Atalanta. Đây được xem là bước đi chiến lược đầu tiên của tân huấn luyện viên Michael Carrick nhằm tái thiết tuyến giữa của đội bóng trước mùa giải mới.

Ederson - Mảnh ghép 53 triệu euro từ Atalanta

Theo các nguồn tin uy tín từ Ý, Manchester United đã đạt được thỏa thuận đầy đủ với Atalanta để chiêu mộ tuyển thủ người Brazil. Tổng giá trị gói chuyển nhượng được xác định là 53 triệu euro, bao gồm 48 triệu euro phí cố định và 5 triệu euro phụ phí (tương đương khoảng 46 triệu bảng).

Man Utd sắp hoàn tất thương vụ Ederson.

Hiện tại, hai câu lạc bộ đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng của hợp đồng. Ederson đã sẵn sàng bay sang Anh để thực hiện các thủ tục y tế và chính thức gia nhập đội bóng mới, mang theo kỳ vọng về sự thép nơi trung tuyến.

Kế hoạch "cướp bóc kép" nhắm vào West Ham

Bên cạnh thương vụ Ederson, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị một kế hoạch táo bạo nhắm vào hai ngôi sao lớn nhất của West Ham United: Mateus Fernandes và Jarrod Bowen. Động thái này diễn ra trong bối cảnh West Ham đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng rất lớn tại Ngoại hạng Anh.

Mateus Fernandes: Tiền vệ trung tâm này được cho là ưu tiên chuyển đến đầu quân cho Manchester United hơn các đối thủ cạnh tranh như Arsenal hay Chelsea.

Tiền vệ trung tâm này được cho là ưu tiên chuyển đến đầu quân cho Manchester United hơn các đối thủ cạnh tranh như Arsenal hay Chelsea. Jarrod Bowen: Dù đã 29 tuổi – độ tuổi thường lệch khỏi hồ sơ ưu tiên cầu thủ trẻ dưới 25 tuổi của MU – nhưng tuyển thủ Anh vẫn được đánh giá là sự bổ sung thông minh nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp đã được kiểm chứng.

Nếu West Ham chính thức xuống hạng, thương vụ chiêu mộ cả Fernandes và Bowen với tổng trị giá khoảng 100 triệu bảng sẽ khả thi hơn bao giờ hết, giúp đội bóng London giải quyết gánh nặng nợ nần trong khi MU có thêm những nhân tố chất lượng.

Tầm nhìn chuyển nhượng dưới thời Michael Carrick

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đánh dấu bước ngoặt mới khi Michael Carrick vừa chính thức đảm nhận cương vị huấn luyện viên. Ngoài những mục tiêu từ West Ham, Quỷ đỏ còn bày tỏ sự quan tâm đến hậu vệ Josh Acheampong của Chelsea. Dù phía Chelsea khẳng định cầu thủ này không phải để bán, nhưng sự quan tâm từ Old Trafford có thể khiến tài năng trẻ này cân nhắc nếu không được đảm bảo thời gian thi đấu.

Với việc bổ nhiệm Carrick và những động thái quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng, người hâm mộ Manchester United hoàn toàn có thể mong đợi một diện mạo mới đầy sức sống và giàu tính cạnh tranh trong mùa giải tới.